We vroegen mensen wat ze allemaal in hun mond proppen als ze straalbezopen zijn

Het is voor veel mensen een bekend scenario op een vrijdagmiddagborrel: na tien bier worden je ogen groter dan je maag en hoeveel geld er op je bankrekening staat doet er niet meer toe. Door die gruwelijke honger, trek je een sprintje naar de snackbar voor twee frikandellen speciaal, een berenhap en een gezinszak friet. Maar gelukkig ben je niet de enige die na een stevige zuipsessie met geld strooit. Volgens dit onderzoek smijten benevelde mensen hun zuurverdiende centen makkelijker over de balk. En ze zouden ook nog eens meer geld uitgeven. Dat verklaart waarom je vorige week wakker werd met een gigantische kater en een bucket met veertig hotwings in je armen.

Om uit te zoeken hoe Nederland zich dronken volpropt, ging MUNCHIES de straat op en spraken we mensen over hun impulsaankopen, een kapsalonrecord en de liefde vinden door friet uit te delen aan wildvreemden.

Zoe (18), zit in 6 vwo

MUNCHIES: Hoi Zoe! Wat eet jij als je bezopen uit de club komt rollen?

Zoe: Eigenlijk altijd McDonald’s. Ik deel dan een doos met twintig kipnuggets met vrienden. Dat is lekker cheap. Ik ben best wel gierig als ik drank op heb, omdat ik me schuldig voel over het geld dat ik heb uitgegeven.

Krijg je tijdens het uitgaan nooit honger?

Ik wil er echt héél vaak even stiekem tussenuit piepen voor een snack. Maar ik doe het meestal niet, omdat dat wordt afgekeurd door mijn vrienden. Als je iets gaat eten, ga je met de hele groep.

Wat is het meest legendarische moment dat je hebt meegemaakt toen je bezopen een maaltijd naar binnen werkte?

Ik was een keer laat in de Burger King na een schoolfeestje. We waren eigenlijk nog veel te jong om dronken te zijn en ikzelf was geloof ik wel nuchter. Er stond een medescholier naast me die megadronken en stoned was, en waarschijnlijk nog wel meer drugs op had. Op een gegeven moment liet ze haar drankje vallen. Ze moest zo hard lachen, dat ze niet meer rechtop kon blijven staan en in haar de frisdrank die op de vloer lag ging zitten. Ze kon niet meer stoppen met lachen en bleef maar door de drank rollen.

Jasper (22), barman Kopstootbar

MUNCHIES: Hey Jasper, wat eet jij als je dronken een vreetkick krijgt?

Jasper: Kappa Mikey. Dat is hoe mijn vrienden en ik de kapsalon noemen. Ik heb eigenlijk geen idee hoe we erbij komen.

Eet je vaak met vrienden als je bezopen bent of liever alleen?

Meestal met vrienden, maar als ik te ver moet fietsen, ga ik naar de Rozengracht. Daar zit Mesut 2, dat is mijn favoriete eettent en toevallig tegenover mijn huis.

Heb je wel eens dronken een impulsaankoop gedaan?

Toen ik vorige week dronken was, heb ik een leren jas gekocht. Ik was aan het werk in de Kopstootbar en had al behoorlijk wat kopstootjes achterover geslagen.

Een leren jas is niet goedkoop.

Hij kostte honderdvijftig euro. Een vriend van me liet hem zien op zijn telefoon terwijl ik biertjes aan het tappen was, en toen zei ik: “Koop maar.” Ik logde snel in op zijn telefoon met mijn Paypal-account en kocht de jas. Hij moet nog binnenkomen, maar ik ga ‘m denk ik wel houden.

Idris (22), werkt bij Petit Caron

MUNCHIES: Hoi Idris. Wat eet jij als je dronken gruwelijke trek krijgt?

Idris: Kapsalon. Als er nog een eettent open is dan.

Geef je veel geld uit aan eten als je gezopen hebt?

Nou, je ogen zijn wel eens groter dan je maag, toch? Als je lam bent en je al die plaatjes van eten ziet, dan kun je alles wel naar binnen werken. Dan denk je: doe me dat, dit, en nog een beetje van dat. En dan kan de prijs flink oplopen. Ik eet megaveel, maar daar schaam ik me helemaal niet voor. Dat is gewoon wie ik ben.

“Ik bedenk me nu dat ik in 2017 meer dan 650 euro aan kapsalons heb uitgegeven.”

Wat is de grootste maaltijd die je hebt besteld?

Ik heb het ooit voor elkaar gekregen om twee kapsalons te bestellen. Die heb ik allebei opgegeten, in hele korte tijd. Daar was ik uiteindelijk minder blij mee. Ik kreeg hartkloppingen en begon te zweten. Ik ben er niet echt trots op, maar het gebeurt.

Je houdt wel enorm van kapsalons, of niet?

Dat klopt. In 2017 ben ik bij gaan houden hoeveel ik er at. Ik zette elke kapsalon op Snapchat met daarbij hoeveel ik er al had gegeten. Opeens vroeg iedereen “Hoeveel wil je er eten gaan dan?” en zo werd het in plaats van ‘hoeveel eet ik er?’, ‘hoeveel kan ik er eten?’ Mijn streven was om er honderd te eten. Op 31 december bestelde ik de honderdste kapsalon bij mijn favoriete snackbar, Big Snack Heuft aan het Victoriaplein. Die kreeg ik gratis en ik mocht ‘m zelf maken. Ik bedenk me nu dat ik meer dan 650 euro aan kapsalons heb uitgegeven in een jaar.

Hoe heb je dit gered?

Het was een strijd. Het kwam wel eens voor dat ik twee weken geen kapsalon at, dan moest ik de drie weken daarna keihard aan de bak. Ik at kapsalon als ontbijt en avondeten, het was niet makkelijk. Op een gegeven moment verwacht iedereen dat je de honderd gaat aantikken. Dan moet je de pasta bolognese maar even laten voor wat het is en ga je weer naar de snackbar.

Wat vond je omgeving ervan?

Mijn huisgenoten waren mijn grootste fans, mijn trouwe supporters. Zij zeiden vaak: “Idris, je moet er nu echt weer een gaan halen, anders ga je het niet redden.”

Lidie (23), student pabo

MUNCHIES: Ha Lidie, wat eet jij als je bezopen bent?

Pizza, McDonald’s of FEBO. Het liefst FEBO, want daar is nooit een rij. Voor pizza’s ga ik altijd naar Luna Rossa, daar hebben ze de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Mijn bestelapp had een tijdje een probleem, waardoor mijn bestellingen daar een week lang dubbel geplaatst werden. Ik had die week al twee keer besteld en opgebeld omdat het niet goed was gegaan. Na mijn derde bestelling kreeg ik een belletje van ze: “Hoi Lidie, je hebt weer dubbel besteld hè?” Die lui wisten gewoon mijn naam.

Onderzoek heeft aangetoond dat we meer geld uitgeven als we gedronken hebben, geldt dat ook voor jou?

Ik geef sowieso veel geld uit aan eten, maar helemaal als ik drank op heb. Vaak bestel ik te veel eten, zoals een patatje oorlog. Maar als ik het vervolgens wil weggeven, kijkt iedereen me aan alsof ik een bak met stront verkoop. Als ik eenmaal een dronken slachtoffer heb gevonden, ontstaat er een hechte vriendschap.

Geef je ook vaak rondjes als je uitgaat?

Ik deel altijd drank uit. Vaak zijn dat mixdrankjes als vodka-lemon, wat echt mega duur is. Als ik aangeschoten ben, wil ik dat iedereen hetzelfde drinkt als ik. Dus koop ik voor iedereen dure drankjes.

Heb je wel eens een dronken impulsaankoop gedaan?

Een winterjas die ik hartje zomer kocht in Berlijn. Ik was met een vriendin op vakantie en we hadden overdag wijn gedronken. Het was prachtig weer en we besloten naar een tweedehands winkel te gaan. Daar trok ik een jas van veertig euro aan en mijn vriendin zei meteen: “Die jas is gemaakt voor jou!” Toen heb ik hem gekocht.

Hoe vaak heb je de jas gedragen?

De volgende dag dacht ik: dit ding weegt honderd kilo en het is fucking zomer, waarom kocht ik deze jas? Ik heb ‘m heel even aangetrokken in Berlijn, maar zweette me kapot. De eerste keer dat ik de jas aantrok was uit principe, ik wilde niet dat het ding in mijn kast lag te verstoffen. Maar uiteindelijk draag ik ‘m nu al drie winters lang.

Gabriel (18), student detailhandel

MUNCHIES: Hoi Gabriel, wat eet jij als je ‘s nachts na een paar drankjes honger hebt?

Junkfood. Ik eet echt alles waar ik zin in heb. Meestal een doos met negen kipnuggets. Gewoon een menu, weetje. Patat, drinken, alles erbij.

Eet jij meer als je dronken bent?

Nee man, ik ga niet veel betalen als ik bezopen ben. Je wilt even snel iets eten. Ik geef maximaal tien tot vijftien euro uit.

Best veel geld voor een snelle snack.

Wat geven andere mensen uit aan eten dan? Vijftig euro? Voor tien of vijftien euro zit ik wel goed, hoor. Ik geef eigenlijk niet meer geld uit als ik dronken ben. Wat ik ‘s nachts eet, eet ik overdag ook.

Heb je ooit wel eens een dronken impulsaankoop gedaan?

Meestal als ik te veel gezopen heb, kan ik me niets meer herinneren. Volgens mij heb ik ooit eens dronken een bucket met kip van de KFC gehaald. Daar kwam ik de volgende dag pas achter toen ik in de koelkast keek. Ik dacht: ey, hoe komt dat daar? Ik wist het niet meer.