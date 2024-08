We vroegen mensen wat ze zouden doen in een robotpretpark zonder regels

Mensen kunnen leuk zijn, maar soms halen ze gewoon het bloed onder je nagels vandaan. De Franse filosoof Jean Paul Sartre zei het al: “De hel, dat zijn de anderen.” Wie heeft bedacht dat je niet naakt over straat mag? Mensen. Wie scheldt je uit als je een verkeersfoutje maakt? Mensen. Waarom is op feestjes op een gegeven moment altijd de drank op? MENSEN!

Gelukkig biedt de technologie binnenkort een oplossing, in de vorm van levensechte robots. Ik kan niet wachten tot het zover is: je hebt alleen de voordelen van de mens, maar niet de nadelen. Robots zeuren niet, schelden niet, en ze gaan niet dood; maar het zijn wel behulpzame vrienden en botergeile sekspartners. En als ze toch irritant zijn, geef je ze gewoon een mep, zonder rekening te hoeven houden met hun emoties. De serie Westworld neemt een voorschotje op deze utopische toekomst. Realistische robots zijn daar realiteit, en ze bevolken een pretpark met cowboythema, waar je naartoe kunt om te ontsnappen aan de beklemmende realiteit. In Westworld mag je je uitleven en kun even je eigen ongefilterde zelf zijn.

In het eerste seizoen van de serie bleek dat een verslavende ervaring te zijn voor de personages (en voor de kijkers). Verlegen cowboys verdwaalden in de fantasiewereld zonder regels en werden monsters. Er vonden bloedbaden plaats in idyllische dorpjes, indianen werden zonder pardon gescalpeerd en er waren legio casual verkrachtingen. Terwijl ik de serie keek vroeg ik me af of ik me ook zo vreselijk zou misdragen in Westworld. Ik zou mijn kleine ergernissen zeker afreageren, maar dit is wel weer heel overdreven.

Alhoewel… Ik heb zeker een sadistische kant. Toen ik vroeger het libertijnse computerspel GTA speelde, reed ik altijd over de stoep, en lachte dan als er weer iemand tussen mijn voorwielen vermalen werd. Maar dat was veilig op een scherm. Ik weet niet of ik dat soort ongein ook zou durven en willen uithalen bij levensechte robots die ik kan aanraken, en waarvan het bloed tegen mijn gezicht spettert.

Op 23 april komt het tweede seizoen van Westworld uit bij Ziggo, en daarin gaan we hoogstwaarschijnlijk dichter bij het antwoord komen. Om het seizoen te vieren, bouwden ze in Texas een dorp uit Westworld na, inclusief mensen die robots spelen die mensen spelen! Samen met een heleboel andere fans mocht ik er rondlopen voor een “grenzeloos weekend”, al mocht moorden en verkrachten dus niet echt omdat de robots acteurs waren. Toch betrapte ik mezelf erop dat ik in gedachten al allerlei gewelddadige fantasieën aan het uitdenken was. Tijdens het wachten op de bus naar het park stelde ik wat suggestieve vragen aan mijn medefans om ook hun duistere kanten te ontdekken. Zouden zij ook helemaal savage gaan op de robots in Westworld?

Jeff (34) en Luci (28)

Wat ga je de robots straks allemaal aandoen in de Westworld?

Jeff: De robots?! Luci hier is mijn vriendin, dus ik kan me op seksueel gebied niet zo misdragen als de mensen in de serie, haha.

Zou dat inderdaad niet mogen, Luci?

Luci: Als het robots zijn, waarom niet? Ik zou zelf wel een hele extreme fantasie willen uitvoeren. Maar ik heb nog niet precies bedacht wat.

Jeff: Een romance uit een tienerfilm.



[Luci lacht schamper] Ik dacht meer aan een wraakscenario. Dat slechterikken mijn vader hebben vermoord en ik verhaal moet gaan halen. Helaas dus niets seksueels. Ik zou gaan moorden.

En jij dus voor de seks, Jeff?

Jeff: Ja prima hoor, dan ga ik wel voor de seks. Maar seks duurt ook weer niet zo lang, dus ik zou ook graag het landschap te paard verkennen.

Oké, maar dat kun je ook gewoon in het echt doen, daar heb je geen robots voor nodig.

Jeff: Ja, wat houdt me eigenlijk tegen?

Zou je wel eens al paardrijdend willen ontsnappen aan je leven?

Jeff: Ja! [kijkt naar Luci, die een verontwaardigd geluid maakt] Ik bedoel nee, Mijn leven is altijd perfect.

Ik kan niet zien wanneer jullie sarcastisch zijn door die zonnebrillen.

Luci: Die gebruiken we als een masker zodat we onszelf niet hoeven te laten zien. We weten wel hoe jullie VICE-journalisten zijn.

Shelley (31)

Als je straks in Westworld bent, ga je dan lekker mensen vermoorden?

Shelley: Dat is een enge vraag. Ik zou niet zover gaan dat ik robots zou doodmaken, maar misschien sla ik er een paar in hun gezicht als het klootzakken zijn. De slechteriken. Niet het personage van Evan Rachel Wood.

Wat is het naarste dat iemand recent bij je heeft gedaan waarvoor diegene een mep zou verkopen als het een robot was?

De laatste tijd is er niet zoveel vervelends gebeurd. Ik kom uit Austin en de mensen hier zijn wel lief. Maar laatst sneed iemand me af in het verkeer. Als het een robot was geweest, zou ik hem helemaal aan gort hebben geslagen en gewoon zeggen wat ik te zeggen had. Normaal zoek ik de confrontatie niet zo op.

Daarom heb je ook een wit hoedje op toch? Dat hebben de lieve mensen in de serie ook.

Ik denk het.

Brittany (29)

Wat zou je doen als alle mensen robots waren, zoals in Westworld?

Brittany: Ik zou denk ik een slechterik zijn. Ik zou een bank beroven, en een bad girl met een heel harem robotmannen zijn.

Zou je ook robots vermoorden?

Dat zou ik uitbesteden, want ik ben daar zelf te lief voor. Maar ik zou het door mijn bende laten opknappen. Alleen als de robots in Westworld echt dingen zouden onthouden en een soort bewustzijn hebben, weet ik ook weer niet of ik me echt zo zou misdragen.

Waar zou je aan willen ontsnappen in het echte leven?

Ik wil gewoon vrij zijn. Het zou mooi zijn als je keuzes geen gevolgen hadden, maar dat kan niet in de echte wereld. Als mensen konden leven zonder gevolgen, was iedereen waarschijnlijk heel naar. Ik zou in ieder geval een ander persoon zijn.

Joe (28)

Ben je nou wiet aan het roken?

Joe: Nee, gewoon tabak. Ik ben aan het werk, en ik weet niet eens waar ik hier wiet zou moeten kopen. Maar in Westworld zou ik natuurlijk de hele dag in het openbaar wiet roken. Ik zou de robots als een soort Wikipedia gebruiken. Ze moeten me alles over de wereld vertellen. Ik zou me wel als een totale lul gedragen; zoals de haters op Facebook, maar dan in het echt.

Zou je ook robots verkrachten en vermoorden?

Nee, dat vind ik gewoon niet leuk. Ik was ooit met een Amerikaans meisje aan het neuken en ze zei: “sla me”. Maar daar houd ik niet van – ook niet bij robots.

Waar zou je aan willen ontsnappen?

De monotonie van het leven. Mensen op je werk die zeggen: doe dit, doe dat, omdat ik je baas ben. En misschien aan een vriendin die te saai is. Ik zou in Westworld de hele wereld neuken. Maar ik zou ook wel lekker rustig leven hoor. Ik ga gewoon ergens zitten roken, lezen en poëzie schrijven. Eigenlijk doe ik al die dingen nu ook al, maar in Westworld zou het allemaal veel makkelijker zijn.

Byron (49)

Zou je jezelf helemaal gaan uitleven op de robots in Westworld?

Nee, ik denk dat dat niet de interessantste vraag is die de serie oproept. Dat is of robots ze een bewustzijn hebben, en zo ja, hoe kun je dat weten? Hoe weet ik überhaupt of jij wel bestaat? Dat is een eeuwenoud probleem in de filosofie. De serie stelt deze vraag nog een keer, maar dan met een technologisch sausje eroverheen.

Als je goed oplet zie je dat het personage Dolores een eigen bewustzijn krijgt. Maar je kunt alleen machines bouwen die een eigen bewustzijn hebben, als mensen ook machines zijn. Als er iets in ons zit, dat niet mechanisch is, dan zou het niet kunnen. Dat moet dan iets spiritueels, of een kwantumfenomeen zijn. Ik wil hier gewoon over nadenken en niet speculeren over wat ik met een robot zou doen.

Greg (34) en Darcy (34)

Wat zouden jullie doen als alle andere mensen robots waren?

Greg: Gisteren hadden we het hier toevallig nog over. Ik zou eigenlijk niemand vermoorden of verkrachten, maar toch ben ik blij met mijn zwarte hoed. Westworld lijkt me gewoon veel leuker als iedereen denkt dat ik een moordenaar of verkrachter ben.

Waarom?

Greg: In zo’n gecontroleerde, veilige omgeving als Westworld is het wel interessant om een beetje met het idee te spelen. Maar ik denk dat mijn moraal me uiteindelijk altijd tegen zou houden, zelfs als het robots zijn.

Zeker weten? Wat zou het ergste zijn dat je zou doen?

Greg: Ik zou mezelf wel verdedigen als iemand anders begon, maar zelf zou ik nooit een gevecht uitlokken. Misschien komt het doordat ik Canadees ben. Maar Darcie komt uit Texas, zij zou wel robots vermoorden.

Darcie: Even denken… Euh, ja ik geef toe. Ik zou wel een slechte robot vermoorden. Maar ik zou geen vrouw in nood doodmaken.

Greg: Of een man.

Darcie: Nee, ook geen man.

Zou je iemand verkrachten?

Darcie: Nee joh.

Greg: Ook niet als hij eruit zag als Michael Fassbender?

Darcie: Nee, ik zou hem verleiden en zorgen dat hij het leuk vond.

De bus arriveert. Als ik zo om me heen kijk naar mijn medepassagiers, denk ik dat het gezellig wordt, en dat er weinig gemoord en verkracht zou gaan worden in Westworld. Eigenlijk zijn veel mensen best lief, dat weegt prima op tegen de kleine ergernissen die je af en toe van ze te verduren hebt. Zolang er nog geen echt realistische robots zijn, kunnen we ook nog niet uitvinden of die leuker zijn dan wij. Dus is het des te beter dat er meeslepende series bestaan waardoor je er alvast over kunt speculeren, en waarbij je kunt gruwelen om écht verknipte mensen. Seizoen 2 van Westworld belooft nog veel onthullender, bruter en filosofischer te zijn dan het eerste seizoen.

