We vroegen mensen wat ze zouden doen met één minuut gratis winkelen

Eén minuut gratis boodschappen mogen doen, dat stel ik me toch wel voor als de natte droom van de consumptiemaatschappij. In zestig seconden zoveel mogelijk ellende in je winkelkarretje smijten, en als je slim bent dan vooral de dingen die langer houdbaar zijn dan een week. Een gezin uit Waalre won zo’n prijs, maar stond die af aan chronisch zieke kinderen, wat heel edelmoedig is. Maar stel je nou eens voor dat je horizon verder strekt dan alleen de supermarkt, en dat je iedere mogelijke winkel mag kiezen om een minuut lang gratis spullen in te slaan?

Ik zou zelf zonder twijfel naar de juwelier gaan. Een veeg met je arm door de vitrine en je hebt zo een tas juwelen ter waarde van tienduizend euro te pakken. Dan zou ik een deel van het geld altijd nog aan een goed doel kunnen schenken, maar een groot deel ook zelf houden. Omdat ik wilde weten wat anderen zouden doen met een minuut gratis winkelen ging ik de straat op om het ze te vragen.

Jessica, 25





VICE Money: Wat zou jij doen met één minuut gratis winkelen?

Jessica: Ik zou naar The Kooples gaan, want daar ben ik al een tijdje niet geweest. Ik denk dat ik de duurste dingen zou pakken, zoals een mooi paar schoenen en een winterjas.

Hoe duur zijn die spullen dan?

Een jas kan soms wel 600 euro kosten. Soms moet je 300 euro betalen voor een paar schoenen.



Zo hé, heb je dat nodig?

Nou, ik heb al een paar schoenen van hen, maar die zijn aan vervanging toe. Mijn winterjas is al jaren hetzelfde, dus ik zou wel een nieuwe willen. Zodat ik me weer lekker fris en tevreden voel met mijn jas.



Kun je dat niet van je eigen geld betalen?

Ik werk in een kledingwinkel en verdien zo’n 1000 euro per maand. Ik krijg het minimumloon. Dat is volgens mij 7,50 euro per uur. Maar ik heb een nulurencontract, dus ik kan zoveel werken als ik wil. Meestal is het zo’n 27 uur.



En waar geef je je geld aan uit?

Ik ga vaak met vrienden wat drinken. Daarnaast heb ik een appartement voor mezelf. Ik heb heel veel geluk gehad, ik betaal maar 500 euro per maand. Dat is een goeie deal. Maar ik geef vooral geld uit aan eten. Ik ben gek op kaas. En ik heb ook sinds kort een kitten. Ik spaar dus ook voor haar, voor het geval dat ze naar de dierenarts moet.



Jerry, 22







VICE Money: Wat zou je doen met één minuut gratis winkelen?

Jerry: Ik zou naar de Mediamarkt gaan en vet veel shit kopen. Een laptoppie, Macbookie, GoPro, gewoon de duurste dingen. Of nee ik zou naar de Apple store gaan! Al die Macbooks en iPhones pakken. Dan zou ik ze allemaal doorverkopen en op vakantie gaan.



Wat leveren al die spullen je op denk je?

Als ik een karretje heb? En je gaat die Apple Store door, en je ragt alles eruit. Ik denk dat je dan wel op een ton komt. Of nee, 60 à 70.000 euro. Je moet per seconde denken. Je moet één ding van 1000 euro pakken per seconde. Een Macbook kost wel 1500.



Dat levert een boel op dan. Heb je het geld nodig?

Ehm, nee, ik heb het niet echt nodig.



Oké dat is fijn, waar haal jij je geld dan vandaan?

Ik loop stage bij Yellow Grape en ik krijg studiefinanciering. Ik val nog onder het oude stelsel, dus hoef niks te lenen. Volgens mij krijg ik zo’n 400 euro per maand. Ik weet niet of ze het waarderen bij DUO als ik vertel hoeveel ik aan stagevergoeding krijg. Dus zeg ik dat voor de zekerheid liever niet. O! En ik heb een bijbaantje, even vergeten te melden. Daar werk ik een paar dagen per week. Dus in totaal komt er per maand rond de 1000 euro binnen.



Lekker hoor, en geef je dat dan het liefst aan spullen van Apple uit?

Nou, eerst aan kleding, huur, eten, uit eten gaan en leuke dingen doen. Zoals naar de bioscoop gaan en activiteiten met je vriendinnetje doen en dat soort dingen. Ik koop niet echt grote dure spullen nu ik dit budget heb.



Ok é , dankjewel!



Ace, 23



VICE Money: Hoi, mogen we een foto van je maken? Het is wel leuk als je voor je schoenen gaat staan. Mooie schoenen verkoop je.

Ace: Ja hè? Is wel voor vrouwen hoor.



Dat zie ik. Maar nu ga ik je bombarderen met een prangende vraag: wat zou jij nou doen met één minuut gratis winkelen.

Ik zou naar de Mediamarkt gaan.



En wat zou je daar halen?

Een televisie, sowieso. En veel Apple-spullen.



Gewoon laptops en dat soort dingen? Hoeveel kan je er pakken denk je ?

In één minuut? Ik denk drie tot vier laptops en een TV.



Dat moet makkelijk lukken. En stel je hebt nog tijd over, wat doe je dan?

Dan koop ik misschien voor mijn broertje wat, spelletjes of zo.



Oh je hebt een klein broertje. Hoe oud is die?

Zeven.



Wat voor spellen zou je voor hem kopen?

Hij is gek op de Nintendo Switch. Zo’n spel kost 60 euro. Hij houdt vooral van Mario.



Wat zou je doen met de laptops?

Een paar houden en een paar doorverkopen.



Hoeveel geld zou je daar voor krijgen?

Ik denk gewoon de nieuwe volle winkelprijs.



Dus dan heb je het over 10.000 euro als je er een paar hebt?

Als je goede te pakken hebt wel ja.



Wat zou je doen met dat geld?

Met het geld? Dat zou ik bewaren. Misschien voor vakanties, een motor kopen later, iets voor de toekomst.



Coco en Pastora, allebei 15

VICE Money: Wat zouden jullie nou doen met één minuut gratis winkelen?

Coco: Ik denk pakken wat me aanspreekt. Vooral coltruien en andere toffe dingen.



Jullie zouden dus allebei kleding gaan kopen?

Coco en Pastora knikken synchroon.

Ja.

Welke winkel dan? Jullie mogen ook allebei wat anders zeggen.

In koor: Brandy Melville.

Is dat een duur merk?

Ja redelijk, niet heel erg duur, maar ook niet goedkoop, een trui kost zo’n 75 euro.



Dus heel veel truien pakken? En wat nog meer?

Coco: Sieraden, ik tenminste.

Pastora knikt.

Sieraden, Hebben ze daar echt goud? Waardevol spul?

Nee, dat niet.



Dan heb je meer nodig, wat zou dat zijn?

Shirtjes en zo.



Wat zouden jullie daarmee doen?

Als het leuk is, aantrekken haha.

Ling, 31



VICE Money: Wat zou jij doen met één minuut gratis winkelen?

Ling: Ik zou een winkel leegroven, de Zara.



Oh wauw, roven zelfs. Jij hebt dringend nieuwe kleding nodig. Wat zou je halen?

Alles waar ik zin in heb. Ik zou naar boven lopen en alle leuke kleren, schoenen en accessoires pakken.



Gewoon zoveel mogelijk dus?

Ja.



En als je er goed over nadenkt zou je dat dan ook doen? Want het levert niet echt het meeste op natuurlijk.

Nee, maar ik heb een doel en ga meteen naar de sectie waar ik altijd naartoe ga. En dan ga ik gewoon zoveel mogelijk dingen pakken die ik nodig heb.



Heb je iets bijzonders op het oog, dan?

Nee nooit. Ik wil wel winterkleren truien, jassen.



Voor de winter dus, heb je dan een speciale gelegenheid waar je die voor aan zou willen trekken?

Als het maar leuk is om in uit te gaan.



Jij gaat uit in winterkleding, is dat niet te warm?

Nee, haha, ik bedoel ook gewoon voor thuis, vrije tijd, ik hou van laid back kleding. Sweaters. En ook van kleding om in uit te gaan. Trouwens als ik er echt goed over nadenk misschien toch een andere winkel, waar je meer aan hebt.



Je mag het nog veranderen hoor.

Nee, haha, mode is altijd goed.

Jonathan, 28

VICE Money: He, wat zou jij doen met één minuut gratis winkelen?

Jonathan: Één minuut? O, nee! Een minuut is veel te kort om gratis te mogen winkelen! Ik zou naar de Apple Store gaan en zoveel mogelijk pakken als ik kan.



Weet je waar je de spullen kan vinden die je wilt?

Nee, ik zou gewoon mijn armen wijd spreiden en zoveel pakken als ik maar te pakken kan krijgen. Dat lijkt me fucking cool! Ik denk dat ik met één minuut het beste naar de Apple Store kan gaan, dat levert het meeste op, en dan zou ik het daarna allemaal verkopen. Want wat zou ik zelf met 35 iPhones moeten? Een iPhone kan je wel verkopen voor 500 euro. Dus dan heb je al snel 20.000 euro. Dat is veel geld en dán ga ik op mijn gemak shoppen!



Berien, 21

VICE Money: Wat zou jij doen met één minuut gratis winkelen?

Berien: Oh, dat vind ik lastig. Eigenlijk gaat altijd al mijn geld op aan eten. Maar misschien zou ik toch naar de Zara gaan. Ik weet waar alles ligt, waar ik moet zijn en hoe het eruitziet, dus. Waar je meteen binnenkomt zijn de dure dingen. Daar zou ik dus heen gaan.



Je kiest voor de Zara, omdat je je geld toch al uitgeeft aan eten. Hoeveel dan en waar precies?

Nu extreem veel, want ik heb nu tentamens, dus dan zit ik de hele dag in de universiteitsbibliotheek. Daarom eet ik drie keer per dag buiten de deur. Dan geef ik makkelijk 15 à 20 euro per dag uit. Maar normaal is dat wel minder. Ik vind het moeilijk te zeggen omdat ik het niet echt bijhoud, wat ik wel zou moeten doen. Ik zit ook veel op terrasjes om koffietjes te drinken. Ik geef nagenoeg niets uit aan kleding gek genoeg. Wat dat betreft ben ik niet echt een meisje.

Aart, 87

VICE Money: Mag ik u wat vragen?

Aart: Ooooo hehe, jij wel!

Wat zou u doen met één minuut gratis winkelen?

Ik weet het echt niet hoor. Ik ben veel te langzaam. Dus ik haal maar weinig weg.



Kunt u daar iets op verzinnen?

Ja. Kijk, als ik het vooruit weet dan huur ik iemand die hard kan lopen en een karretje. Dan zou ik zeggen: jij krijgt 10 procent van de opbrengst. Ik ben en blijf een Nederlander.

Nou dat is slim! Wat zou je diegene mee laten meenemen?

Ja dat weet ik echt niet… Dure dingen. Ik ken een winkeltje met auto’s, daar staan allemaal mooie goede auto’s.



Welke auto zou je dan meenemen?

Wat zou u zeggen van een Rolls-Royce? Deze kost 450.000 euro. Dan zou ik hem gelijk in de krant zetten voor de helft, heb ik toch een aardige verdienste gehad.



Dan heeft u gewoon cash? Ook een goed idee.

Met deze regering iets ja. Meneer Rutte lacht zich dood. Het kost me 38 of 42 procent belasting, dus ik hou niet zoveel meer over. Maar ja, ik heb tenminste genoeg. Voorlopig dan.



Ja. Want wat houdt u dan over?

O, dat kan ik ook voor u uitrekenen. Uiteindelijk hou ik dan 120.000 euro over.



Snel berekend. Wat zou u daarmee doen?

Aan m’n familie uitgeven. Ik ben getrouwd met een Thaise, dus ik ga naar mijn Thaise familie toe.

