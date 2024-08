We vroegen mensen welke artiest de Nederlandse politiek in moet

Op dit soort dagen is het iedereens favoriete bezigheid om urenlang te discussiëren – en vrienden kwijt te raken – over de politiek. Maar wat nou als al je favoriete muzikanten ook meededen aan onze verkiezingen? Onze kiesopties zijn momenteel aardig gelimiteerd, en artiesten bewijzen toch keer op keer dat ze er altijd voor ons zullen zijn, tussen al het gesloop, de groupies en schandalen door dan. Maar op welke muzikant zou je blind stemmen? En maak je dat besluit dan op basis van de teksten, het imago of hoe goed iemand eruit ziet in een pak? We gingen de straat op en vroegen het.

Laura (25)



Videos by VICE

Noisey: Op welke artiest zou jij stemmen voor deze verkiezing?

Laura: Ik denk op Kendrick Lamar, hij is erg politiek geëngageerd. Ik denk dat hij

wel erkent dat meerdere Amsterdammers gelijke rechten en mogelijkheden

moeten hebben. Hij zou ervoor zorgen dat de buurt waar je vandaan komt

minder invloed heeft op waar je terecht kan komen. Dat is ook mijn politieke

standpunt.

Waarom denk je dat hij dit zou doen?

Dat merk je aan zijn teksten, hij zingt veel over racisme. Het is in Amerika heel

anders dan hier denk ik, maar dat wil niet zeggen dat het hier geen probleem is.

Vooral op het album DAMN. hoor je dat terug. Hij gebruikt van die

nieuwsberichten waarin ze zeggen dat hiphop slechter is voor de Afro-

Amerikaanse jeugd dan racisme. Dat gebruikt hij dan ironisch om het probleem

aan te kaarten.

Oké, maar als je een Nederlandse artiest moest kiezen?

Dan Spinvis. Hij maakt nummers over psychische ziektes. Tenminste, zo

interpreteer ik dat. Hij heeft zo’n personage genaamd Ronnie, dat is een zielige

werkloze man die thuis zit en geen sociaal netwerk heeft. Eigenlijk zie ik zijn

nummers als een ode aan Ronnie. Misschien zou hij meer willen doen voor

mensen met een uitkering.

Floris (20)



Noisey: Zijn er muzikanten die ons land zouden mogen leiden van jou?

Floris: Sid Vicious, hij had goede idealen. Hij vond het huidige beleid niet zo tof

en zei dat we vooral niet moeten luisteren naar de grote mensen die nu aan de

macht zijn. We moeten zelf nadenken over wat we vinden. Hij zou meer zijn voor

een verdeelde politiek in plaats van de focus te leggen op overkoepelend

Nederland. Dat elke buurt voor zichzelf mag beslissen wat goed of fout is. Dat zie je terug in zijn teksten.



Maar zijn imago is wel dat hij vrij agressief is. Hoort zulk gedrag thuis in de

politiek?

Hij is niet zonder reden overal tegenaan aan het schoppen. Ik vind zijn gedrag

niet zo verschillend van hoe de huidige politiek zich gedraagt. Zij zijn ook alleen

maar poep naar elkaar aan het gooien en tegen elkaar aan het schreeuwen. Dat

doen punkbands ook.



Oké, en zijn er nog Nederlandse artiesten die de politiek in moeten?

Ja, ik. Ik zit in een band, die heet Anti_Matter. Wacht, ik heb stickers bij me. Hier, stem op mij!

Eva (21)

Noisey: Als je op een muzikant mocht stemmen, welke zou dat dan zijn?

Eva: Levend?

Of dood.

George Harrison, ik ben al jaren fan van hem. Naast een goede muzikant is hij

ook een fijn persoon. Hij is heel moreel, vriendelijk en grappig.



Wat zou hij betekenen voor ons land?

Ik denk dat hij heel goed zou zijn in het zorgen voor gelijkheid en integriteit. Hij is erg begaan met mensen. Ik denk dat hij ervoor zou zorgen dat iedereen een eigen, gelijke stem heeft.

Waarom denk je dat?

Hij is zelf op een gegeven moment bekeerd tot de Hare Krishna. Hij ging naar

India en was erg bezig met geloof, mooie muziek maken en zichzelf ontdekken. Ik denk dat hij daardoor een groot gevoel heeft gekregen voor gelijkwaardigheid en gelijke rechten.

Nadat ik terugkom op kantoor heb ik een mail van Eva:



“Ik heb me bedacht! Ik zou op Nadezjda Tolokonnikova stemmen omdat zij – als

één van de mensen achter Pussy Riot – zich hard maakt voor dingen waar ik

achter sta. Ze is tegen het patriarchaat, en voor emancipatie van minderheden.

Daarnaast heeft ze veel daadkracht en is ze bereid zichzelf op te offeren voor de

politiek. Ze heeft er zelfs twee jaar voor vastgezeten. Ook is ze nog jong, fel en

een vrouw! Ze studeerde filosofie, net zoals ik, dus heeft ze hoogstwaarschijnlijk

veel kennis van de theorie achter haar ideologie.”

Nina (22) en Fabiënne (22)



Noisey: Welke artiest mag van jullie wel de politiek in hier in Nederland?

Fabiënne: Ik denk niet dat ik zo snel een rapper zou doen of zo.

Nina: Misschien juist wel. Ronnie Flex is de laatste tijd helemaal van: doe je best

op school! Misschien een beetje corny, maar dat is ergens ook wel leuk. Maar ik

weet niet of ik op hem zou stemmen, hij is erg jong.

Fabiënne: Douwe Bob is sympathiek. Ik vind het fijn dat hij niet zo’n bekrompen

gedachtegang heeft. Hij heeft meegedaan aan die fotoshoot voor L’HOMO

bijvoorbeeld. Ik denk dat hij veel mensen zou kunnen bereiken.



Sympathie is voor jou dus belangrijk?

Fabiënne: Ik ben zelf een gevoelsmens, ik moet er een goed gevoel bij hebben.

Als iemand sympathiek is zal ik daar al veel sneller op stemmen.

Nina: Ik heb dat wat minder, ik vind het belangrijk wat iemand zegt. Je ziet

niemands hoofd op de stemwijzer. Ik kijk meer naar wat ze als geheel doen en

wat ze te zeggen hebben.

Fabiënne: Tuurlijk is wat ze te zeggen hebben belangrijk, maar als iemand dan

alsnog niet sympathiek is, en geen goede manier heeft van mensen benaderen,

dan hoeft het voor mij niet.

En wat als we kijken naar buitenlandse artiesten?

Nina: Kanye for president doen we sowieso niet.

Fabiënne: Lady Gaga, ik ging laatst naar haar concert. Ik ben helemaal geen

diehard fan, maar hoe ze haar fans betrekt bij haar concerten en hoe ze sprak

kwam wel goed over. Ik dacht: ik zie jou wel in de politiek. Ze deed mee aan de

mars voor feminisme, en ze zet zich in voor minderheden.

Ryan (25) , Emily (24) en Louis (23)

Noisey: Welke artiesten hebben jouw stem deze verkiezing?

Ryan: Oliver Tree. Hij heeft echt stijl.



Waarom is stijl volgens jou belangrijk in de politiek?

Ryan: Het gaat om het imago dat je naar buiten brengt. Goede stijl staat voor

sterk leiderschap.



Denk je dat de stijl van een politicus belangrijker is dan de moralen?

Ryan: Tja, het is behoorlijk moeilijk om een morele muzikant te vinden. Die gast

van System of a Down doet trouwens veel met milieuactivisme. Ik zou op hem

ook zeker stemmen.

Olivia: Ja, Serj Tankian. Het milieu is zeker belangrijk.

Zou Serj een goede leider zijn?

Ryan: Hij is eerder streng en zelfs strijdlustig. Niet echt empathisch, maar dat is

oké.

Volgens jou hoeft iemand in de politiek niet empathisch te zijn.

Ryan: Nee. Ze hebben alleen maar stijl en sterk leiderschap nodig.



En jullie, Olivia en Louis?

Olivia: Jarvis Cocker zou wel tof zijn. Hij doet ook veel met het milieu.

Louis: Heel veel muzikanten willen de wereld veranderen. Ik wil er niet eentje

uitpikken terwijl de andere net zulke goede dingen doet. Maar ik ben zeker voor

muzikanten in de politiek. Iedereen moet een kans hebben.

Batu (34)



Noisey: Op welke muzikant zou jij stemmen deze verkiezingen?

Batu: Goeie vraag, ik heb wel een soort van top 3. Eerst Michael Jackson. Hij is in

mijn optiek echt een complete artiest in zang, entertainment en beweging. Alles

wat hij doet schetst een compleet plaatje. Ik vind hem een muzikaal genie.



Maar wat zou hij betekenen voor ons land?

Zijn muziek is verbindend, het is liefde. We zien in de politiek nu veel dat het

allemaal mensen zijn van cijfertjes en data. Op een moment dat je MJ daar neer

zou zetten, zou het veel meer verbindend zijn. Dat vind ik belangrijk.



En wie is nummer 2?

Nummer 2 is Tupac, om zijn echtheid en zijn uitgesproken mening. Het durven en willen vertalen van de stem van een doelgroep die naar mijn mening niet wordt vertegenwoordigd: mensen die het financieel wat lastiger hebben. Hij kaartte dat in zijn muziek al aan, ik denk dat hij dat ook goed zou doen in de politiek. Geen bullshit, geen politiek gelul. Hij zegt gewoon waar het op staat. Dat mag er wel meer zijn in de politiek.

En op de laatste plek?

Bob Marley. Bij hem geldt hetzelfde als bij MJ. Zijn muziek is erg verbindend, hij

is natuurlijk wel wat meer van: yo man, het komt allemaal wel goed. Dat vind ik

ook belangrijk, dat je heel uitgesproken bent maar ook momenten hebt dat je

wat meer laidback kunt zijn. Ik vind het nu te stoffig. We leven in 2018, we zijn

toe aan vernieuwing. Zelfs de zorgverzekeraars vernieuwen al. Het is tijd voor

nieuwe gezichten die meer van deze tijd zijn.



Melvin (23)





Noisey: Hoi Melvin, zijn er muzikanten die jij wel de politiek in ziet gaan?

Melvin: In de politiek vind ik het belangrijk dat mensen ervaring hebben. En dan

bedoel ik ervaring in het leven, je moet jezelf kunnen bewijzen. Voor een

muzikant zal ik dus dezelfde criteria aanhouden. Ik zou dan voor The Beatles

gaan, en dan vooral John Lennon. Hij heeft een beetje die vrije geest en was erg

politiek betrokken. Het moet niet te zweverig zijn, maar vooral in deze tijd waar

mensen bezig zijn met discriminatie en vrouwenrechten, is de spirit die hij op

mensen over probeert te brengen wel belangrijk. Hij sprak zich niet specifiek

daarvoor uit, maar hij had het wel over dat geloof voornamelijk problemen

oplevert. Ik ben het daar niet compleet mee eens, maar het kan wel kloppen.



En als je een Nederlandse artiest moest kiezen?

Ik luister nu veel naar hiphop, Ronnie Flex bijvoorbeeld. Maar ik zie daar

niemand tussen zitten. Ik zou dan weer op iemand van vroeger stemmen zoals

Herman Brood.



Waarom iemand van vroeger?

Geen oordeel hoor, maar de muziek wordt nu een beetje makkelijk gemaakt. Het

komt allemaal uit een computer, iedereen kan het. Je moet er natuurlijk wel

aanleg voor hebben, maar ja. Met instrumenten moet je veel meer je best doen,

en dat lijkt me moeilijker te bereiken. Iedereen kan nu Fruity Loops downloaden

en muziek produceren. Vroeger moest je wel hard kunnen werken. Als je serieus

genomen wil worden moet je eerst iets bereikt hebben. Dat vind ik het

belangrijkst.