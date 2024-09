We vroegen Nederlanders in het buitenland hoe zij naar de verkiezingen kijken

De komende weken gaan we Kiezen met VICE . Tot 15 maart zullen wij jouw bron van verlichting in de democratische duisternis zijn. Dat doen we met artikelen, maar ook met (video)interviews met de lijsttrekkers, waarin we jullie vragen aan hen voorlegden. Volg ons elke dag en mis niks.

De Tweede Kamerverkiezingen zijn over drie weken, en de echte campagnes moeten nog losbarsten, maar er zijn al mensen die hun stem al hebben uitgebracht. Nederlanders die in het buitenland wonen, maar desondanks nog wel minstens één fuck geven om hun land, kunnen per post hun stem uitbrengen en velen hebben dat al gedaan.

Het aantal stemmers vanuit het buitenland is dit jaar het hoogst ooit. Al zo’n 77.500 mensen hebben aangegeven dat ze hun stem vanuit het buitenland willen uitbrengen, volgens de NOS. Die mensen stemmen trouwens niet allemaal per post, ze kunnen ook een familielid of een vriend in Nederland machtigen om op 15 maart een stem voor hen uit te brengen.

We vroegen een aantal jonge Nederlanders die in het buitenland wonen hoe zij de verkiezingen volgen, en of ze anders over de Nederlandse politiek zijn gaan denken, nu ze niet meer hier wonen.

Guido (30)

Guido van Heugten werkt in de Zwitserse stad Genève bij een internationale humanitaire organisatie. Hij woont al zeven jaar in het buitenland; hiervoor woonde hij in Madagaskar, Congo, Afghanistan en België.

VICE: Ga je stemmen?

Guide: Ja, ik heb al gestemd, per brief.

Zou je het niet handig vinden om via internet te kunnen stemmen?

Ja, en ik denk ook dat dat zou moeten kunnen. Je kunt natuurlijk ook heel goed fraude plegen met brieven en met andere vormen van stemmen. Als er eenmaal een systeem is waarvan de overheid denkt dat het veilig genoeg is, waarom niet.

Volg je het verkiezingsnieuws een beetje vanuit daar?

Ik volg sowieso veel nieuws, ook voor mijn werk. Ik hou vooral het nieuws over internationale politiek bij, de gebeurtenissen in de hele wereld. Nederlandse politiek volg ik door Nederlandse kranten te lezen en het journaal te kijken. Ik praat er ook met Nederlandse vrienden en collega’s over, als ik die soms eens spreek.

Denk je dat je het nieuws eenzijdiger meekrijgt, omdat je zelf je bronnen moet kiezen?

Tja, maar je wordt altijd wel beïnvloed door je eigen mediakeuze. Als je in Nederland kiest om de Volkskrant te lezen in plaats van de Telegraaf, word je ook beïnvloed. Als je in het buitenland bent is het denk ik juist makkelijker om de Nederlandse situatie in een breder perspectief te zien, omdat je ook een buitenlandse kijk op de zaken ziet.

Zijn de thema’s die je voor de verkiezingen belangrijk vindt veranderd sinds je in het buitenland woont?

Ik denk het niet. Je blijft altijd wel bij je eigen thema’s, maar ik denk wel dat je iets anders tegen de verkiezingen aan gaat kijken. Er zijn wel bepaalde vraagstukken waar je wat meer waarde aan gaat hechten, de echt Nederlandse, lokale problemen worden wat minder belangrijk. En ik denk dat veel van de belangrijkste verkiezingsthema’s van nu heel internationaal zijn; vluchtelingen, hate-speech, dat soort dingen.

Stije (30)

Stije Leopold doet in Bangkok in Thailand onderzoek naar malaria. Hij woont nu 2,5 jaar in het buitenland. Voor hij naar Thailand verhuisde woonde hij in de VS, Engeland en Bangladesh.

VICE: Ga je stemmen?

Stije: Ja absoluut. Ik heb mijn vader gemachtigd om voor mij te gaan stemmen op 15 maart.

Zijn er verkiezingsthema’s die je meer of minder boeien sinds je niet meer in Holland woont?

Tja, dat is een hypothetische vraag. Je kunt nooit weten hoe ik naar de politiek zou kijken als ik nog in Nederland zou wonen. Ik heb wel het idee dat voor mij internationale politiek veel belangrijker is dan lokale kwesties. De rol van Nederland in de wereld is voor mij dus belangrijker dan de lokale dingen.

Hoe volg je het nieuws over de verkiezingen?

Ik kijk regelmatig naar het journaal van de NOS, en ik lees kranten. De Volkskrant lees ik op internet, en het NRC. Voor de rest lees ik ook internationale kranten. Daarin wordt regelmatig iets over Nederland gezegd; Wilders komt regelmatig in het wereldnieuws terecht.

Ik heb het idee dat ik de Europese politiek veel meer ben gaan volgen dan Nederlandse. De verkiezingen in Frankrijk, Duitsland en Nederland hangen naar mijn idee super erg met elkaar samen. Daarom denk ik ook niet dat de Nederlandse politiek een geïsoleerd, op zichzelf staand ding is. Het is juist interessant om te kijken naar de omliggende landen.

De anti-Europese partijen zouden zomaar eens groot kunnen worden, en dat speelt voor mij een belangrijke rol, want ik zou niet graag zien dat een van dat soort partijen in de regering komt.

Ellen (27)

Ellen Gorris woont sinds vijf jaar in Brussel, waar ze werkt bij de EU.

VICE: Ga je stemmen?

Ellen: Ja, per post. Ik vond het trouwens fijn dat het zo makkelijk is om dat te regelen. Je kunt via internet in no-time regelen dat je vanuit het buitenland je stem uit kunt brengen.

Volg je het verkiezingsnieuws?

Ja, ik lees Nederlandse kranten op internet en kijk weleens naar Nieuwsuur.

Volgde je het nieuws in Nederland meer toen je nog in Nederland woonde?

Ja, maar dat was ook logischer omdat er meer over gepraat werd in het dagelijks leven, op werk en studie. Hier praat ik minder over Nederlands nieuws, ook al is België natuurlijk niet zo ver weg. Ik moet daar echt naar op zoek, en moet me meer verdiepen in verkiezingsprogramma’s om te weten wat speelt in welke partij.

Zijn er verkiezingsthema’s die belangrijker of minder belangrijk voor je zijn geworden sinds je niet meer in Nederland woont?

Nee, dingen die ik belangrijk vind – solidariteit, immigratie en ontwikkelingswerk – zijn hetzelfde gebleven.



Taylan (30)

Taylan is geboren in Amsterdam. Zijn ouders komen uit Turkije. Twee jaar geleden verhuisde hij naar Istanboel om daar te studeren.

VICE: Ga je stemmen?

Taylan: Ja, ik heb iemand gemachtigd om voor mij te gaan stemmen.

Volg je het nieuws uit Nederland in aanloop naar de verkiezingen?

Ja, natuurlijk. Ik ben nog altijd Nederlands staatsburger. Ik lees online een Nederlandse krant, en als er iets interessants in de krant staat krijg ik weleens een krantenknipel per WhatsApp. Ik spreek via Skype ook regelmatig met vrienden in Nederland, ook over politiek.

Ben je anders naar de verkiezingen gaan kijken sinds je in het buitenland woont?

Ik ben wel gaan beseffen dat dingen die in Nederland vanzelfsprekend lijken, dat niet per se zijn. Je wordt gevoeliger voor de mogelijkheid dat die dingen opeens bespreekbaar worden. Als je ziet hoe die grenzen in andere landen verschuiven… Dat gaat vooral over de mensenrechten en de rechtstaat. Toen ik in Nederland woonde zag ik op het nieuws wel wat voor ellende er allemaal is in de wereld, en ik wil niet zeggen dat het leven hier ellendig is, maar ik merk om me heen wel de effecten van de afbrokkeling van de rechtsorde. Niet dat ik vrees dat dat in Nederland gaat gebeuren, maar je wordt je er wel van bewust hoe het ook kan zijn.

Daardoor ben ik misschien wel wat conservatiever geworden, paradoxaal genoeg. We moeten goed stilstaan bij de dingen die in Nederland gecodificeerd zijn, en die vooral naleven en waar het kan beter maken. Maar ik denk dat we voor nu vooral blij moeten zijn dat het ideaal van de democratische rechtsstaat in Nederland nog vrij stevig overeind staat.

Victor (27)

Victor Steenbergen werkt als econoom in Kigali, de hoofdstad van Rwanda. Hij woont nu negen jaar in het buitenland. Eerder woonde hij in Engeland, Nigeria en Malawi.

VICE: Ga je stemmen?

Victor: Ja, mijn moeder gaat voor me stemmen. Ik had ook per brief kunnen stemmen, maar ik vertrouw de posterijen in Rwanda helemaal niet. Het zou waarschijnlijk drie maanden duren voor mijn stem aan zou komen.

Heb je ooit in Nederland gestemd?

Nee, ik heb altijd iemand voor me laten stemmen, maar heb zelf in Nederland nog nooit gestemd. Wel in Engeland trouwens, daar mocht ik stemmen voor de lokale verkiezingen.

Volg je het nieuws over de verkiezingen in Nederland?

Ik scan de kranten wel, de headlines. Maar ik volg het niet zo nauw als ik zou willen. Verder lees ik the Guardian en wat andere internationale media en blogs. Als daar iets over Nederland wordt geschreven lees ik dat ook wel.

Wat is voor jou belangrijk, deze verkiezingen?

Ontwikkelingssamenwerking is voor mij belangrijk omdat het expliciet deel uitmaakt van mijn werk. Het zou voor mij niet goed zijn als daarop nog meer bezuinigd wordt. Dat is heel concreet. Maar verder voel ik wel een soort scheiding tussen mezelf en de Nederlandse politiek, omdat ik er al zo lang niet woon.

Toch vind ik de thema’s die in Nederland spelen deze verkiezingen ook wel belangrijk. Ik vind het eng hoe het rechts-populisme in Nederland steeds groter wordt. Ik zag opeens ook dat de 50Plus-partij heel groot is, daar schrok ik ook van. Belachelijk natuurlijk. Daar maak ik me wel zorgen over.