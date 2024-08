We vroegen Nederlanders wat ze in hun mond stoppen als ze net gedumpt zijn

Als je relatie uit gaat is dat natuurlijk helemaal klote. Je voelt je eenzaam, gebroken, en naast mentaal ga je er vaak ook fysiek helemaal aan onderdoor. Je lichaam staat in overlevingsmodus en je krijgt vaak geen hap door je keel.



Je kan er ook voor kiezen jezelf vol te proppen met vettige snacks, jezelf uit te hongeren door middel van vloeibaar geluk of je hele leven over een radicaal andere boeg gooien en opeens dagen in de keuken doorbrengen. Maar of je nu spontaan veganist wordt of juist voor het eerst in jaren weer aan een kippenpootje kluift, de afleiding van voedsel is gewoon fucking fijn. Omdat het bijna Valentijnsdag is, vroegen wij mensen wiens hart weleens is gebroken wat zij het liefst in hun mond proppen in eenzame, vrijgezelle tijden.

