We vroegen Nederlanders wat ze in hun mond stoppen als ze net gedumpt zijn

Als je relatie uit gaat is dat natuurlijk helemaal klote. Je voelt je eenzaam, gebroken, en naast mentaal ga je er vaak ook fysiek helemaal aan onderdoor. Je lichaam staat in overlevingsmodus en je krijgt vaak geen hap door je keel.



Je kan er ook voor kiezen jezelf vol te proppen met vettige snacks, jezelf uit te hongeren door middel van vloeibaar geluk of je hele leven over een radicaal andere boeg gooien en opeens dagen in de keuken doorbrengen. Maar of je nu spontaan veganist wordt of juist voor het eerst in jaren weer aan een kippenpootje kluift, de afleiding van voedsel is gewoon fucking fijn. Omdat het bijna Valentijnsdag is, vroegen wij mensen wiens hart weleens is gebroken wat zij het liefst in hun mond proppen in eenzame, vrijgezelle tijden.



“Marshmallows. Geroosterd het allerlekkerst.” – Demi Evers, 22

“Kaas. Magnetronpopcorn. En ik-ben-zielig-dus-ik-mag-sushi-bestellen-Thuisbezorgd.” – Thomas Brok, 24

“Chocolade, natuurlijk! De meeste mensen vallen af na hun break-up, ik had er gewoon lekker wat kilootjes bij.” – Lauren Huybens, 25

“Elke avond een fles Lambrusco.” – Vincent Jagers, 25

“Pizza. Veel pizza.” – Caitlin MacNamara, 22

“De Lindeman’s-wijn uit de Bonus in combi met eigen kaasplankje (want boeien, niemand houdt van je dus wordt lekker dik) of Tony’s Choco-ikben-fakking-lonely.” – Donna Kersten, 24

“Broodje döner.” – Bart Schouten, 22

“Sticky toffee, om de stukjes van je gebroken hart weer aan elkaar te plakken.” – Femke Simons, 28

“Het over een compleet nieuwe boeg gooien, je leven verbeteren en een broodje falafel eten want dat is vegetarisch.” – Hans van Keulen, 23

“Rode wijn is ook voedsel, toch?” – Roosmarijn de Vries, 22

“Pho! Beste comfort food ooit. Licht, maar toch vullend – perfect dus als je je daarna volgooit met alcohol en andere genotsmiddelen.” – Daan Bos, 22

“Het lievelingshuisdier van je ex.” – Julia van Hulst, 21

“Ik krijg meestal geen hap door m’n keel, maar de laatste keer at ik juist alles. Dat was meteen dubbel vervelend. Je raakt zo én je man kwijt, én je wordt dik. Niet doen.” – Miranda Koning, 29

“Sushi, champagne en sigaretten.” – Laura Nelissen, 23

“Bananen.” – Gydo Rutten, 24

“Tequila.” – Simone Nieuwland, 26

“Courgette uit de oven. Toen we nog bij elkaar waren wilde ik graag veganistisch eten, maar we woonden samen en hij stond er niet voor open. Ik werd direct veganist toen het uit was.” – Robin Habbé, 23

“Paprika ribbelchips.” – Angela Lanser, 23

“IJs.” – Laura Briganti, 20

“Nutella met van die honing ontbijtringetjes.” – Max Roest, 22

“Brigadeiro, een Braziliaans toetje met cacaopoeder en melk. Toen ik een keer flink kapot was maakte een Braziliaanse vriendin dat voor me, omdat het helend zou zijn. Na twee happen kan je niet meer stoppen.” – Claudia Bleeker, 23

“De olijven uit m’n dirty vodka Martini’s.” – Kirsten Thyra, 25

“Zelf tiramisu maken en daar heel veel amaretto in gooien.” – Alwin Sinnema, 26

“Pizza met knoflooksaus. Of shoarma.” – Asja Stam, 21

“Kipnuggets. Maar vooral omdat je na je break-up heel veel uit gaat, toch alleen naar huis gaat en dan honger hebt en tijd hebt om nuggets te halen in plaats van dat je direct naar huis gaat en kan knuffelen of seksen.” – Maaike de Witte, 22

“Een week lang non-stop Digestive-koekjes van Verkade eten omdat je geen hap door je keel krijgt maar wel honger hebt.” – Charlotte Versteeg, 23

“Carpaccio, intens genieten van goed vlees.” – Lirry Pinter, 25

“Zalm, want zalm maakt alles goed.” – Kadia Bijlmakers, 21

“Pussy. ” – Milan Peters, 22

“Cola, chips, pizza, snoep, overal één hap van nemen en dan misselijk zijn en het leven opgeven.” – Cleo van Bosstraten, 21

“Een glas wijn onder de douche, slagroomtaart met extra slagroom, alcohol met een vleugje alcohol, pannekoeken met spek, stroop, suiker, meer suiker, jam, aardbeien, stroop en suiker, waterijsjes, het hart van je ex, alle 726 smaken Tony’s Chocolonely en rum.” – Rutger van Lier, 23