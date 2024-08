We vroegen Nederlandse filmhuizen waarom ze in godsnaam geen popcorn hebben

Voor filmliefhebbers is de winter niet de meest deprimerende periode van het jaar. Vanaf januari worden de belangrijkste filmprijzen uitgereikt: begin van deze maand waren er de Golden Globes, daarna komen de filmfestivals – dit weekend is bijvoorbeeld het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR) – en in maart eindigt het hele feest met de Oscars.



En mocht je een van die gelauwerde films in de gezellige atmosfeer van een filmhuis gaan bekijken, dan moet je wel één ding opofferen: popcorn. Voor de meesten van ons is de gepofte maïs essentieel voor een ultieme bioscoopervaring. Er is niks beter dan anderhalf tot drie uur lang onderuitgezakt naar een groot scherm turen met malende kaken. Als ik mijn Pathé-vrienden meeneem naar zo’n filmhuis, moet ik ze daarom ook elke keer flink teleurstellen als ik ze vertel over dit gebrek aan popcorn. “Waarom in godsnaam niet?” Een legitieme vraag. Daarom besloot ik precies deze vraag maar eens aan de filmhuizen zelf te stellen.

“Als er in een filmtheater popcorn verkocht wordt, dan weet je dat het met de hygiëne niet zo goed zit.”

Bastiaan Roebert, de floormanager van de Filmhallen in Amsterdam, vertelt dat het filmtheater al voor de opening in 2014 besloot geen popcorn te verkopen. “Veel mensen ervaren het kauwende en krakende geluid van popcorn echt als storend. Daarom hebben we bewust gekozen voor snacks die zo min mogelijk geluid maken. De snacks die wél geluid maken, zoals bijvoorbeeld chips en nootjes, serveren we in bakjes, zodat je in ieder geval niet het krakende geluid van de verpakking hoort.” Ook is er volgens Roebert nog een andere belangrijke reden dat het filmhuis geen popcorn verkoopt: “We vinden het ook gewoon heel erg smerig. Muizen zijn namelijk nogal fan van dit goedje en veel grote bioscopen hebben daar enorme last van gehad. Kun je je die video van Het Parool nog herinneren? Zo’n muizenepidemie willen we dus voorkomen.”



Dat geldt ook voor bioscoop KINO in het centrum van Rotterdam. Barman Wessel Fonkert vertelt dat KINO een muisvrije bioscoop wil zijn. “Als er in een filmtheater popcorn verkocht wordt, dan weet je dat het met de hygiëne niet zo goed zit. Nu ik hier werk, begrijp ik ook de keuze van KINO om geen popcorn te verkopen.”

Ook in filmmuseum EYE kun je je niet misselijk eten met een bak popcorn. “Het past niet echt bij ons imago,” vertelt publiciteitsmanager Marnix van Wijk. “We zijn natuurlijk meer dan alleen een filmtheater. EYE heeft ook allerlei ruimtes voor tentoonstellingen. Daar past popcorn gewoon niet bij.” Als ik vraag of Van Wijk vindt dat popcorn wel bij een bioscoopervaring hoort, antwoordt hij: “Volgens mij zijn er twee verschillende soorten bioscoopervaringen. De ene is de Pathé-ervaring met Amerikaanse blockbusters. Daar hoort inderdaad een bak popcorn en een fles Pepsi bij. De andere ervaring is in een filmhuis. Daar neem je rustig je koffie of wijn mee naar binnen, en wil je gewoon niet tussen de krakende zakken zitten.”

Saskia Mollen, baliemedewerker van EYE, heeft het ook over de troep die popcorn kan veroorzaken: “Het scheelt echt dat we tussen de films in geen popcorn hoeven op te vegen. De helft van zo’n bak popcorn valt namelijk meestal op de grond.” Daar is Van Wijk het helemaal mee eens. “Als je naar een gemiddelde Pathé-bioscoop gaat dan zie je ook wat een teringzooi dat veroorzaakt.”

“Dat komt denk ik ook wel door het soort publiek dat hier komt. De mensen die normaal gesproken naar Pathé gaan, vinden het meestal wel vervelend dat er geen popcorn verkocht wordt.”

Vinden bezoekers het niet heel jammer dat deze filmhuizen geen popcorn verkopen? Volgens Fonkert valt dat allemaal wel mee. “Dat komt denk ik ook wel door het soort publiek dat hier komt. De mensen die normaal gesproken naar Pathé gaan, vinden het meestal wel echt vervelend.” Het zijn vaak ouders die klagen over het popcornbeleid van EYE, vertelt Mollen. “Maar gelukkig zijn er alternatieven voor kinderen. We verkopen bijvoorbeeld wel Tony Chocolonely.” Voor kinderen maken de Filmhallen wel een uitzondering. “We verkopen wel popcorn tijdens de kinderfilms. Kleine kinderen vinden het namelijk toch wel heel leuk,” vertelt Roebert.

Uiteindelijk vraag ik Roebert wat hij er zelf van vindt dat veel filmhuizen geen popcorn verkopen. Hoort het niet gewoon bij een bioscoopbezoek? “Ik geef eerlijk toe, dat als ik naar Pathé ga ik ook wel eens een bak popcorn koop,” antwoordt hij. “Maar ik vind het er niet per se bij horen. Het is een traditie die honderd jaar geleden uit de Verenigde Staten naar Nederland is gekomen. Is het niet juist leuk om die traditie te doorbreken, en je als filmtheater te onderscheiden met alternatieve snacks?”

Dus als je naar een filmhuis gaat, zul je je toch op die alternatieve snacks moeten storten. En als je echt voor popcorn wilt gaan, moet je maar naar Paddington 2 gaan met je kleine neefje.