We vroegen Nederlandse sekswerkers hoe je je als klant moet gedragen

Dat je bij de slager niet voor je beurt moet beginnen te blèren dat je twee ons leverworst nodig hebt, is iets wat de meeste mensen wel weten. Minder goed weten mensen vaak hoe ze zich moeten gedragen als ze een prostituee bezoeken, of wanneer ze straalbezopen in een stoel hangen terwijl een stripper een spetterende choreografie voor ze uitvoert.

Een kwalijke boel, want mannen en vrouwen van de seksindustrie stellen hun lichaam ter beschikking, en dus is het in acht nemen van wat fatsoensregels wel zo prettig. Maar wat moet je nou precies wel en niet flikken? Mag je een sekswerker vragen om de prijs van een pijpbeurt iets naar beneden te gooien omdat je zo’n trouwe klant bent? En hoe handtastelijk mag je zijn met een halfnaakte stripper op je schoot?

Ik vroeg een escort, een sekswerker en twee strippers wat je als klant wel en niet moet doen, om niet over te komen als een onbeschofte zak.

Kevin Talle, 35 jaar, werkt tien jaar als stripper

Als mannelijke stripper krijg ik na afloop van een show vaak de opmerking: “Zeg, we hebben je piemel helemaal niet gezien!” Het doel van een stripact is juist het verleiden, en het spannendste gedeelte aan de fantasie overlaten. Ik denk dat een leuke show belangrijker is, maar als je alleen m’n piemel wil zien loop ik wel even naakt een rondje en trek ik daarna meteen mijn kleren weer aan.

Boek me ook vooral niet om iemand anders voor paal te zetten. Ik word regelmatig als verrassing geboekt voor dames die helemaal niet weten hoe ze met een striptease om moeten gaan. Dan zitten ze ongemakkelijk op een stoel, met hun handjes onschuldig in de lucht. Dat ze het niet leuk vinden is van hun gezicht af te lezen. Dat is natuurlijk precies waarom haar vrienden me hebben geboekt – het grappig is om de jarige ongemakkelijk te zien worden van een dansende, halfnaakte man. Het ding is alleen dat ik me juist uit de naad werk om haar zoveel mogelijk op haar gemak te stellen. En kijk, ik doe m’n kunstje wel, maar het is gewoon een stuk minder leuk, dan wanneer je voor iemand danst die met een ontzettend blij hoofd met smacht zit te wachten tot je dichterbij komt.

Het belangrijkste is dat je leuk meedoet en me vasthoudt of aanraakt wanneer ik je dat teken geef. Maar je moet ook niet overdrijven. Laatst trad ik op voor een gezelschap bestaande uit oudere dames. De dame op de stoel was ergens eind zestig, denk ik. Ze zat de hele act te glunderen van enthousiasme en aan het einde van de act stond ik met nog alleen een vlaggetje voor mijn geslachtsdeel voor haar lachende gezicht. Uit puur enthousiasme greep ze m’n piemel en gaf er een keiharde ruk aan. Ze greep zo hard ik in elkaar kromp van pijn. Haar gezelschap kwam niet meer bij en ik kon er na wat teugen adem gelukkig om ook lachen, maar ik vraag me nog steeds af wat ze in godsnaam dacht.

Pwèèp! Illustraties door Ben van Brummelen

Liv, 24 jaar, high-class escort bij Vialet

Laatst sprak ik met een nieuwe klant af in een hotel in Duitsland. We besloten eerst een hapje te eten, en toen vertelde hij dat hij in een scheiding lag, dat zijn vrouw hem al maanden niet wilde pijpen en dat hij zijn kinderen miste. Terwijl we aan het praten waren viel het me op dat zijn nagels er afzichtelijk uitzagen: voor de helft afgekloven stompjes die ieder moment konden gaan bloeden. Zelfs tijdens het eten stopte hij af en toe om zijn nagelmaaltijd voort te zetten. Blijkbaar viel mijn interesse in zijn nagelbed hem op, want hij vertelde me beschaamd dat hij was begonnen met nagelbijten sinds de scheiding. Eenmaal in de hotelkamer aangekomen gingen we in bad en begon hij me gepassioneerd te zoenen. Na de seks spuugde ik een scherp, hard stukje uit. Holy shit. Een nagel.

Wat ik wil zeggen: hygiëne is niet iets wat onderschat moet worden. Ik ken je niet, dus zorg ervoor dat je schoon en fris op de date arriveert, dat doe ik ook.

Daarnaast is een van de belangrijkste regels het dragen van een condoom. Je wil niet weten hoeveel mannen hier onderuit proberen te komen. “Ach, ik heb echt niks hoor. Ik heb me laatst nog laten testen,” zeggen ze dan. Hou op. Het verpest de sensuele sfeer en daarnaast kon je van te voren weten dat veilige seks een voorwaarde is van een boeking. Hetzelfde geldt voor het vragen van mijn contactgegevens. “Ah, ik mag toch wel weten hoe je echt heet? En heb je geen telefoonnummer? Dan kan ik je direct bereiken.” Nee. Escorts worden enorm goed beschermd en we hechten erg veel waarde aan onze privacy. Meestal geven ze wel hun eigen kaartje, voor als ik hen nog eens wil bellen. Ik neem het altijd maar aan en gooi het even later meteen in de prullenbak.

Michele, 34 jaar, werkt veertien jaar als stripper

Wees niet stomdronken. Vaak word ik last-minute geboekt door een groep jongens die om een uur of één ’s nachts nog een striptease willen. Meestal hebben ze dan al aardig wat drank op en hangen ze half over de stoel. Vaak proberen ze je overal te betasten. We gebruiken slagroom en lotion waarmee ze ons mogen insmeren – het is dus niet zo dat aanraken uitgesloten is. Maar wij bepalen wanneer, hoe en wat. Nuchtere klanten voelen die grenzen altijd goed aan, maar bezopen klanten nemen het minder nauw met die grenzen.

Een simpele maar belangrijke regel: blijf gewoon op je stoel zitten! Klanten zijn snel geneigd om op te staan en met me mee te gaan dansen. Het is goed bedoeld, maar ik bouw mijn show juist om je heen. Ik heb een hele choreografie op muziek uitgedacht, dus als ik je eerst weer op je stoel moet krijgen verstoort dat de boel nogal. Zo trad ik een keer op voor een dronkenlap die met me mee wilde dansen en me vervolgens bij m’n middel pakte en me hoog de lucht in hield. In mijn shows gebruik ik regelmatig ijsklontjes, die op dat moment nog half gesmolten op de grond lagen. Je kunt het wel raden: die vent gleed uit en ik maakte een vreselijke smak. Ja, dan houdt de show gewoon op en pak ik mijn spullen.

Molly, 26 jaar, werkt vier jaar als sekswerker

Wees niet een ‘redderklant’. Er zijn twee varianten van dit soort klanten. De eerste is de overbezorgde klant. Dit type wil eerst een half uur met je praten over je persoonlijke leven, en stelt je allerlei veel te directe vragen, waaronder de vraag of je dit wel echt vrijwillig doet. Dat heb je de klant die jou zo graag mag, dat-ie je het liefst wil redden van dit ‘vreselijke leven’ dat je volgens hem leidt, met een baan als sekswerker. Deze klanten zeggen constant dingen als: “Maar je bent zo leuk en je bent zo slim. Je hoeft dit werk helemaal niet te doen?” of “Moet je niet een echte baan gaan zoeken?” Kneiterirritant, want je neemt me gewoon niet serieus. De opmerkingen komen uit een goed hart, maar het is juist heel neerbuigend voor iemand die professioneel met haar werk bezig is.

Ook vervelend zijn de ‘boundary pushers’ – van die gasten die altijd meer willen. “We kennen elkaar al een tijdje, kunnen we het niet een keer zonder condoom doen?” of “Kunnen we niet even onderhandelen over de prijs?” Dan is voor mij de lol er heel snel af. Eerder probeerde ik altijd rustig uit te leggen dat dat niet is hoe het werkt en dat ik ook gewoon regels heb. Alleen meestal werkte dat meestal niet echt, dus nu geef ik ze meteen een duidelijke preek.

Oja en de meest gestelde vraag die ik van klanten krijg is: “Wat vind jij nou fijn?” Heel lief bedoeld, maar we hebben er allebei niets aan. Ten eerste gaat het op dit moment niet om wat ik lekker vind en ten tweede betwijfel ik of we hetzelfde lekker vinden. Dat komt natuurlijk voort uit het uitstekende idee dat seks voor beide partijen leuk moet zijn, maar betaalde seks is gewoon anders. Het idee dat ze zich eventjes mogen laten gaan en ik me volledig op hun focus, vinden ze vaak nog lastig.

De beste eigenschap die een klant kan hebben is dat hij heel duidelijk aangeeft wat hij wil. Ik heb vaak eerste-keer-klanten, die het heel spannend vinden en nooit geleerd hebben om te praten over seks. Ze durven zich niet uit te drukken over wat ze wel en niet fijn en opwindend vinden. Hoe meer je me vertelt over wat je leuk en lekker vindt, hoe toffer onze afspraak wordt.