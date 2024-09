We vroegen notoire jonko-connaisseur Bati om Drakes vermeende wietgate te analyseren

Drake stelde gisteren duizenden fans teleur door zijn show in de Amsterdamse Ziggo Dome anderhalf uur na aanvangstijd te af te zeggen. Volgens een woordvoerder van MOJO zou hij ziek zijn en daardoor niet kunnen optreden. Naast dit officiële bericht volgde er ook een aantal geruchten over de ‘ware reden’ dat hij niet kwam opdagen. Het meest hardnekkige gerucht is dat Drizzy iets te diep in zijn wietpijpje had gekeken en helemaal bad ging.

Als er rappers en wiet in het spel zijn, kun je maar één persoon bellen: Bati, de notoire jonko-kunstenaar die de gekste joints draait voor internationale en nationale hiphopsterren. We vroegen hem naar Drakes vermeende wietgate en wat Drizzy, jij en ik kunnen doen om te voorkomen dat we ons ziek blowen.

Noisey: Hey Bati, je bent de ‘weed-supplier’ van nationale en internationale rapsterren, heb jij er misschien iets mee te maken dat Drake zich niet fijn voelde?

Bati: Nee, man. Ik hoorde het van twee vrienden die er waren geweest dat hij bad was gegaan en aan het huilen was.

Heb je inmiddels concreet gehoord wat er heeft plaatsgevonden?

Nee, ik heb jammer genoeg geen connecties met Drake. Ik heb veel Canadese vrienden en ik wilde hem eigenlijk wel aan gaan pakken nu hij hier was. Maar dat heeft geen zin meer denk ik. Hij zal vanavond en morgen niet roken. Dat kan hij niet maken.

Wat denk je dat er gisteren is gebeurd?

In Amerika en Canada rookt hij sowieso alleen maar de beste shit en ook nog eens puur. Dus of hij heeft met tabak gerookt of hij had gewoon vocht en suiker tekort. Als je puur rookt kun je alleen maar omhoog gaan, je kunt dan heel veel roken. Zo heb ik ook weleens een joint van 35 gram voor Styles P en Jadakiss gedraaid. Ik mocht hem uiteindelijk zelf op het podium laaien. Het ging prima, maar dat was nooit met tabak gelukt. Dat haalt je namelijk naar beneden, je wordt loom en je gaat in de bank hangen.

Voor de rest weet ik niet hoe hij met zijn dieet is, maar als je weinig vocht en suiker in je lichaam hebt, ga je heel snel bad. Want wiet trekt dat allemaal uit je lichaam.

Je draait joekels van joints voor rappers, maar…

Ik draai de gekste joints van Nederland, ja.

Precies, maar hoe zorg je ervoor dat die artiesten niet helemaal bad gaan als ze jouw werk roken?

Ik ben er niet om mensen slecht te laten voelen. Mijn wietkeuze is sowieso altijd goed. Ik word ook weleens de gifmenger genoemd, omdat ik precies weet hoe ik mensen kan laten hoesten of omhoog en omlaag kan brengen. Het klinkt simpel, maar ik zorg er altijd voor dat de mensen voor wie ik draai altijd lekker eten en drinken en er altijd suiker in de buurt is. Als je daarvoor zorgt, kun je al niet bad gaan, ouwe. Geef die man een lepel met honing, een blikje Fernandes, wat frisse lucht en dan is hij er met twee minuten weer bovenop.

Er was ook een gerucht dat het misschien om een edible ging en dan is het lastiger. Daarmee kun je nooit met het blote oog zien hoeveel erin zit. Daarnaast wordt daarvoor vaak met concentraten gewerkt en dat is best sterk. Maar je weet nooit hoe het gaat vallen en hoeveel je binnenkrijgt.

Ken je eigenlijk meer verhalen van rappers die knock-out zijn gegaan?

Snoop Dogg is een keertje out gegaan in Amsterdam, maar dat is heel lang geleden. Reef The Lost Cauze is ook een keertje bij mij slecht gegaan. Ik had een tulpje en een Ice-o-Latortje voor hem gedraaid in Haarlem en die lag wel heel laag op de bank. Ik vroeg me af of het nog wel goed kwam. Uiteindelijk had hij wel zijn show gehaald en was hij zo stoned dat hij zelfs Bob Marley-nummers had opgevoerd. Hef heb ik ooit voor een artikel op Noisey kapot geprobeerd te krijgen, maar dat is me niet gelukt. Die man kan goed roken.

Drake moet vanavond en morgen optreden, heb je nog wat laatste tips voor hem?

Zeker. Neem veel Red Bull en Fernandes. Maar hij moet vooral mij bellen. Als hij met mij komt hangen, maak ik hem zo high dat hij door zijn concert heen vliegt. Je moet de goede spullen hebben en daar kan ik voor zorgen. Daarnaast zijn alle soorten drugs een gevoelsversterker. Dus als hij niet lekker in zijn vel zat of een griepje had, dan kan dat ook een verklaring zijn voor het out gaan. Maar voor de rest ken ik Drake ook niet goed. Hij komt bij mij sowieso over als een pussy, ouwe.

Volg Bati op Instagram , YouTube en Snapchat onder de naam ‘batiboombastico’ voor je dagelijkse dosis dampende jonko-avonturen.