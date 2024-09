We vroegen onze favoriete artiesten naar hun zomerhit voor dit jaar

Elk jaar is het weer totaal onvoorspelbaar welk liedje de grote zomerhit gaat worden. Er lijkt een geheim recept te zijn om de perfecte track te brouwen, dat producers en artiesten meenemen naar hun graf en nooit met het plebs delen. Zogenaamde muziekexperts kijken in de maanden voor de zomer toch in de glazen bol om te zien met welke track we nu doodgegooid gaan worden, maar daar hebben wij geen boodschap aan. We vroegen artiesten die wij ook daadwerkelijk leuk vinden om hun favoriete nummers met ons te delen, want dat is veel interessanter dan de mening van een paar inwisselbare figuren uit de popindustrie.



Blay Vision

Donae’o ft. JME & Dizzee Rascal – Black

“Dit lied is helemaal goed, er zitten geen foutjes in dit. De energie is perfect en het stuk met JME’s adlibs komt van een andere planeet. Black is gewoon een banger!”

Daedelus

George Clinton – Atomic Dog (Special Atomic Mix)





“George Clinton dacht dat het leuk was om een superlange versie te maken van Atomic Dog, het ultieme funkanthem uit de jaren tachtig. Het resultaat is prachtig en smaakt naar het zweet van een softijsje.”





DāM-FunK

Omar S ft. Nite Jewel – Confess To U





“Dit liedje kwam tot stand nadat ik Omar S en Nite Jewel aan elkaar voorstelde in Los Angeles. Ze wisten een creatief, eerlijk klinkende track te maken die zich perfect leent voor een ritje in de auto of het wegtikken van lauw blikje bier op het strand, maar het werkt natuurlijk ook op de dansvloer.”



DJ Marfox

DJ NinOo – Ambientes Leves





“Dit genre heet tarraxo, en deze track is erg innovatief en tegelijkertijd ook seksueel en heet. Het is een van de beste tarraxo-nummers uit Lissabon deze zomer.”



Eclair Fifi

Lone – Crush Mood





“Dit nummer koos ik omdat het de definitie is van festivalenergie. Deze combinatie van pads, claps en bliepjes straalt vrolijkheid uit. Ik heb Crush Mood alleen nog maar in donkere, zweterige clubs gespeeld, waar het publiek er blij op stuiterde. Ik kan niet wachten om het in de bloedhete zon te draaien!”



FaltyDL

TRP – Gunz





“Waarschijnlijk is de zomerhit van dit jaar iets verschrikkelijk doms, maar eigenlijk moet het Gunz zijn van TRP. Deze minimalistische, snoeiharde techno neemt zichzelf niet te serieus, wat er precies voor zorgt dat het zo knalt. Een synth, kick, snare en hi-hat – meer is het niet.”

Illum Sphere

UMFANG – Weight





“Een plaat waar ik echt naar uitkijk deze zomer is het aankomende album van UMFANG dat op Technicolour wordt uitgebracht. Ik ben groot fan van haar muziek en de eerste single Weight is zo ontzettend goed. Ik kan niet wachten tot ik de rest van Symbolic Use of Light hoor. Te gek hoe er zo met spanning wordt gespeeld, echt fascinerend. Ik hou van muziek die een beetje in het ongewisse blijft, zodat je de ruimte krijgt er zelf van alles bij te bedenken. Weight is een perfect voorbeeld hiervan.”





Jaegen

French Montana ft. Swae Lee – Unforgettable





“Ik zeg het normaal niet zo snel over mezelf, maar ik denk dat het liedje dat ik geproduceerd heb voor French Montana en Swae Lee deze zomer een hit wordt. Dat is tenminste wat iedereen tegen me zegt. De teksten en melodieën in Unforgettable roepen bepaalde emoties op, maar je wil ook dansen door de beat. Daarom vind ik dit nummer zo speciaal: ik heb het niet voor niets al vijf maanden op repeat staan!”









J-Cush

Blay Vision ft. JME – Gone Mad



“Blay Vision is een van mijn favoriete artiesten uit het Verenigd Koninkrijk. De MIDI-fluitjes op Gone Mad zijn echt ziek en de hook is enorm verslavend. De teksten grijpen je aan; het is verfrissend om zoiets cools en origineels te horen. Ik weet zeker dat dit liedje een hoop teweeg gaat brengen deze zomer!”



Kelly Lee Owens

Caserta – Ricky (Thatmanmonkz Remix)

“Door dit liedje wil ik dansen en naar de club gaan. Het voelt als iets dat je nog niet eerder hebt gehoord en heeft potentie om dé hit van de zomer te worden.”



Kitty

Katy Perry ft. Migos – Bon Appetit



“Ik was er helemaal op voorbereid om te prediken dat Katy Perry’s Chained To The Rhythm het lijflied van deze zomer gaat worden, maar toen dropte ze Bon Appetit. Ik weet nu even niet meer welke harder is. Ik zet mijn geld toch op laatstgenoemde: het is leuk, het heeft een couplet met Migos en het laat ouders zich waarschijnlijk ongemakkelijk voelen. Dit is de perfecte formule.”



Nite Jewel

Mura Masa ft. Charli XCX – 1 Night





“Die hele Number 1 Angel-mixtape van Charli is echt te gek, sowieso haar beste release tot nu toe. Daar staan zoveel bangers op, maar het liedje 1 Night heeft iets waar ik mijn vinger niet op kan leggen. Het liedje is chill en wordt door haar zang toch lekker hyper. Dat contrast maakt het zo goed, ik kan niet stoppen ernaar te luisteren.”



Roman Flügel

andhim – Tosch (Roman Flügel remix)



“Ik raad mijn laatste remix aan, die ik maakte van Tosch van andhim. Dit lied heeft alles wat je nodig hebt om extra blij van te worden op een hete zomerdag: euforische synthlijnen, een aanstekelijke melodie en zo nu en dan wat kleine breakdowns.”