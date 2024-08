We vroegen platenlabels wat je wel of niet moet doen om ontdekt te worden

Je bent een beginnende artiest en je hebt een berg liedjes op je harde schijf staan die volgens jou wel eens heel groot kunnen worden. Je kan de wereldtour, de groupies en het dikke voorschot op je platendeal al bijna ruiken. Je gooit de tracks op SoundCloud en stuurt ze naar platenlabels, media en eigenlijk iedereen die wel ‘iets’ met muziek doet. Vervolgens hoor je niets meer terug. Niet zo gek: je zou eens moeten weten hoeveel nietszeggende liedjes en verzoekjes er dagelijks in onze Noisey-inbox verschijnen. Maar wie zijn wij om daarover te oordelen, behalve dan de leukste muzieksite van de Benelux? We vroegen het de mensen die er écht verstand van hebben en eventueel ook jouw volgeplempte harde schijf kunnen uitbrengen op iets moois als vinyl. Luister eens even goed naar wat de labelmensen van Excelsior Recordings, Noah’s Ark, V2 en Neerlands Dope te zeggen hebben.

Ferry Roseboom (Excelsior Recordings)

Noisey: Krijgen jullie vaak demo’s opgestuurd?

Ferry Roseboom: We houden de stand niet bij, maar het zijn er elke dag wel een paar. Meestal zijn het linkjes naar SoundCloud of zo. Het zijn helaas bijna nooit meer tapes, cd’s of andere fysieke uitingen.

Vind je dat jammer?

Het was eigenlijk wel geinig. In die zin is iets analoogs net nog even een beter beeld, met een bandfoto en alles erbij. Kijk, ik heb eigenlijk het liefst alles digitaal want dat is het makkelijkste. Maar als het verhaaltje klopt, het ziet er goed uit en het is mooi gemaakt, dan is een bandje of een cd wel net even iets toffer. Maar dat gezegd hebbende: de meeste zijn hartstikke stom. Daar zit je dan helemaal niet op te wachten. Dat is uiteindelijk dan juist zonde van al dat werk.

Hoe vaak wordt een demo uitgebracht?

Eén op de honderd keer. Ja sorry, en we brengen best veel uit nog. Ik heb het altijd super ingewikkeld gevonden om demo’s goed te beoordelen, want het laat maar een klein beetje zien van iemand. En aan de andere kant weet je het eigenlijk ook wel meteen. Dan is het toch altijd lastig om te zeggen: dit wat je gemaakt hebt, vind ik helemaal niks. Dan schuif ik het voor me uit en soms gebeurt het dan gewoon niet. Laat dit mensen er vooral niet van weerhouden om überhaupt wat op te sturen. Niet geschoten is altijd mis.

Luister je alles wat je binnenkrijgt?

Nee. There, I said it. Hoe het gebracht wordt is dus erg belangrijk. Je mag een boek niet beoordelen op de kaft, maar stiekem doe je dat toch.

Heb je tips voor opkomende artiesten?

Denk gewoon goed na als je wat stuurt. Zorg dat het er echt leuk uit ziet. Dat je begeleidend tekstje goed geschreven is. Geen domme spel- of grammaticafouten. Je ziet af en toe ook bandfoto´s waarvan je denkt, kom op, je weet toch wel dat dat niet gaat werken. Het moet op dat moment het allerbeste zijn wat je in je hebt. De eerste indruk is heel erg belangrijk.

David van Dijk (Noah’s Ark)

Noisey: Hoeveel demo’s krijgen jullie opgestuurd?

David van Dijk: We krijgen zo’n tien mailtjes per dag.

Doen jullie daar ooit iets mee?

Vrijwel nooit. Dat komt omdat heel veel dingen die we krijgen nog niet op het punt zijn waar we ze willen hebben. We houden contact met degenen die interessant zijn, om te kijken of het beter wordt. Maar eigenlijk brengen we nooit gewoon een demo uit. Vaak gaan we dan een beetje sparren en dan komt er iets anders uit. Maar het meeste wat we ontdekken is eigenlijk al uitgebracht door de artiest zelf.

Maar bij een demo ben je er vanaf het begin bij. Is dat niet handiger?

Maar de vraag is: wil je er vanaf het begin bij zijn? Als iemand zelf zijn muziek uitbrengt, getuigt dat al van eigen ondernemerschap. Dat betekent dat je zelf dingen wil doen en het maakt niet uit wat anderen ervan vinden. Ik vind het persoonlijk interessant om te zien dat iemand een EP online zet, ik dat toevallig tegenkom en het dan vet vind. En natuurlijk heb je de kans dat je dan te laat bent. Maar bij demo’s heb je dat ook. Mensen sturen hun demo op naar een hele lijst labels. Dus als er iets vets tussen zit kun je ook altijd te laat zijn.

Wat zijn de grootste valkuilen?

Als je je muziek naar tien labels stuurt, doe ons tenminste in een bcc en laat ons speciaal voelen. Zeg er dan ook bij waarom je het vet zou vinden als het bij ons uitkomt. Jij benadert ons, dus laat dat initiatief dan zien. Het label kan heel goed zijn, maar uiteindelijk komt het wel van de artiest. Als je als artiest niet goed genoeg bent, gaat het label je ook niet maken. Probeer gewoon je publiek te kennen en ervoor te zorgen dat de persoon zich persoonlijk aangesproken voelt. Ook krijg ik heel vaak liedjes toegestuurd die ‘WhatsApp Audio’ heten en dan een getal erachter. Als ik dat zie skip ik al meteen door.

Christiaan Nijburg (V2 Records)

Noisey: Brengen jullie weleens demo’s uit die jullie binnenkrijgen?

Christiaan Nijburg: Dat gebeurt zeker wel, we krijgen er zo’n vijftien per week binnen. Daarvan worden er enkelen per jaar uitgebracht.

Krijg je ook weleens fysieke aanmeldingen binnen?

Het gebeurt enkele keren, maar het is wel leuk. Het is ook meer een manier om bovenop de stapel te komen liggen. Het is het makkelijkst om een linkje te sturen, maar door het gemak is het moeilijk om boven de grijze massa uit te komen. Als je een tape stuurt met desnoods een handgeschreven brief, dan kan dat helpen. Ik denk dat het gaat om de passie en aandacht die iemand besteedt aan een submission. Dan ben je ook bereid om er meer moeite in te steken als je gaat luisteren. De eerste indruk is erg belangrijk.

Wat kun je doen om je kans op een release te vergroten?

Het is altijd handig om in je netwerk te kijken of je connecties hebt met de muziekindustrie. We krijgen heel veel binnen via mensen die we kennen. Dat moet eigenlijk de eerste stap zijn. Kijk altijd wie er in je netwerk connecties heeft die je binnen kunnen krijgen. Via die weg heb je wel een warmere ingang.

Wat als je geen connecties hebt?

We krijgen enorm veel mailtjes, dat zijn soms hele lange verhalen. Die zien er vaak erg ondoordacht uit. Als je toch een heel verhaal schrijft, maak het dan mooi en gedetailleerd. Bijvoorbeeld over de achtergrond van de band en wie er allemaal meedoen. Anders houd je het kort en to the point. Hoe langer je verhaal, hoe meer kans dat het onsamenhangend of onjuist is. Denk daar dus altijd goed over na. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de muziek, dus een kort maar duidelijk verhaal is ook prima.

Wat doen veel mensen verkeerd als ze iets opsturen?

Als je een slordig mailtje stuurt met een linkje erbij, dan is het heel moeilijk om daar doorheen te lezen. Als je op een SoundCloud-link klikt en het ziet er allemaal een beetje halfbakken uit, dan heeft dat toch invloed op hoe ver je gaat om te kijken of er potentieel wat in zit. Soms luister je er wel doorheen. Als het dan wel goed is, is het een hele aangename verrassing. Heel vaak hoor je dingen die toch net niet passen bij ons. Als je iets hoort wat wel interessant is, dan is het heel leuk om daarmee aan de slag te gaan.

Akwasi (Neerlands Dope)

Noisey: Hoe vaak brengen jullie een demo die jullie binnenkrijgen uit?

Akwasi: Heel veel dingen zijn eigenlijk niet echt heel tof. De meeste acts vind ik zelf gewoon. Op evenementen, een talentenjacht of via social media en Spotify bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk leuker. Er is maar één demo waar we nu iets mee aan het doen zijn. Hij slide gewoon letterlijk in mijn dm en ik vond het zo tof dat we nu samenwerken. Dus het gebeurt wel.

Wat kunnen beginnende artiesten volgens jou beter doen?

Het is belangrijk om goed te kijken naar je approach. Maak jezelf interessant en laat zien dat je het zelf kan. Laat zien dat je zelf al de mogelijkheid hebt om muziek op te nemen en shows te doen. Dan pas kan een label uitgaan van een goede samenwerking. Als je kunt aantonen dat je eigenlijk niemand nodig hebt, dan zullen mensen naar je toe komen. En zorg ervoor dat je op niemand anders lijkt. Daarom vond ik die demo die ik binnenkreeg zo tof. Het was fris en origineel, dat is belangrijk.

Je hebt dus al bepaalde verwachtingen van de mensen die je een kans geeft.

Natuurlijk. Je kan niet zeggen: ik wil een liedje opnemen, kan je me helpen met een studio. Een nummer maken moet je zelf doen. Eigenlijk wil je dan brood kopen zonder geld. Je moet eerst zelf je brood kopen, en dan in samenwerking met het label een lekkere sandwich maken. Het hoeft helemaal niet van topkwaliteit te zijn, als de intentie maar goed is. Anders verspillen we allemaal onze tijd.