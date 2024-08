We vroegen een polaroidverkoper om foto’s te maken van wat hij zelf mooi vindt

Sinds het uitbreken van de coronacrisis, zijn er veel mensen tijdelijk werkloos geworden. Als je een Nederlander met een paspoort bent, heb je waarschijnlijk recht op een uitkering. Gelukkig maar. Want stel je voor dat je opeens geen inkomsten meer hebt, zoals polaroidverkoper Ali. Ali (44) komt uit Bangladesh. Zijn asielaanvraag werd afgewezen, dus nu verblijft hij illegaal in Nederland. Zijn brood verdient hij normaal gesproken met het maken van foto’s van dronken mensen in het Amsterdamse nachtleven. Maar sinds de horeca gesloten is in het weekend van 15 maart, valt er weinig te doen. Daarom vroegen we hem om met zijn camera tien foto’s te maken van dingen die hij zelf écht mooi vindt. Afgelopen dinsdag sprak ik met hem af. Terwijl we een wandeling maakten over de uitgestorven Dam, bespraken we zijn foto’s en hadden we het over wat de gevolgen van de coronacrisis voor hem zijn.



VICE: Hoi Ali, hoe staan de zaken ervoor?

Ali: Zeer slecht. De coronasituatie beangstigt me enorm. Sinds de horeca gesloten is, heb ik niets meer verdiend. Een vriend van me heeft me wat geld geleend om eten te kopen. Ik leef op rijst en aardappelen. Normaal gesproken stuur ik iedere maand zo’n 150 euro naar mijn vrouw en kinderen in Bangladesh, maar aangezien ik mezelf nu nauwelijks in leven kan houden, zal dat deze maand niet lukken.

Videos by VICE

Hoe ga je het de komende tijd volhouden?

Ik heb geen idee. Geld verdienen is op deze manier onmogelijk. Het gaat dus moeilijk worden, maar ik ben niet van plan om te gaan bedelen. Daar ben ik te trots voor. Het scheelt dat ik geen huur of andere vaste lasten heb die ik moet betalen. Ik heb namelijk geen huis, ik logeer altijd bij vrienden en collega’s. Los van dat ik geen geld meer verdien, heb ik ook opeens niets meer te doen en verveel ik me daarom te pletter. Daarom vond ik het wel leuk om voor een keertje foto’s te maken van dingen die ik zelf mooi vind, in plaats van al die dronken mensen.



Mijn fiets

Dit is mijn fiets. Het is mijn grootste bezit. Het is geen bijzondere fiets, maar voor mij is-ie precies goed. Ik hoef geen bijzondere fiets. Deze fiets is sterk en brengt me overal naartoe.







Een rode fiets



Ik heb deze rode fiets gefotografeerd omdat rood altijd mijn lievelingskleur geweest is. Dit omdat rood de kleur van liefde is. En ik heb heel veel liefde in mijn hart. Voor iedereen.





Een Mercedes-Benz C-Klasse



Ik heb een Mercedes-Benz C-Klasse gefotografeerd omdat dit mijn droomauto is. Het zijn mooie snelle auto’s en ze zien er best wel fancy uit. Een auto hebben is sowieso een droom van me. Maar ja, ik heb er geen geld voor. Dus dan maar met de fiets.



Een duif in het bijzonder



Ik vind de duif in het midden van de foto een mooie duif. Ik heb een hekel aan de meeste duiven, maar deze duif vond ik daarop een uitzondering vormen. De duiven eromheen moet je dus buiten beschouwing laten. Die stellen niks voor.

Vuilnisbak



Ook al ziet een vuilnisbak er niet per se mooi uit, is het toch een mooi ding. Vuilnisbakken zorgen er namelijk voor dat de straten in Nederland altijd schoon zijn. Dat is in Bangladesh minder vanzelfsprekend.





Boompje



Ik hou heel erg van planten en bomen. Eigenlijk van de natuur in het algemeen. Bomen zorgen voor zuurstof en ik word altijd blij als ik een boom of plant zie. Het zijn mijn lievelingsdingen.







Nog een boompje (omdat ze zo mooi zijn)





Ik heb nog een boom gefotografeerd omdat ik heel erg gek op bomen ben. Ze zijn allemaal mooi en verdienen eigenlijk allemaal een foto. Ik ben nou eenmaal echt een bomenman.







Een puppy





Iedereen houdt van puppy’s. En ik dus ook. Ik zou ook wel een pup willen, maar ik heb al twee kinderen, thuis in Bangladesh. Mijn vrouw zorgt voor ze. Met de 150 euro per maand die ik opstuur betalen ze hun huis.







Kunst



Kunst is te gek. Zolang het maar geen religieuze kunst is, want dat is niet echt mijn ding. Ik maak zelf ook vaak tekeningen. En ook al ben ik niet goed, het is toch leuk om te doen.





Een muur met willekeurige posters





Ik vind dat deze posters mooi strak naast elkaar zijn opgehangen. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij wordt erop geadverteerd voor evenementen. En wie houdt er nou niet van evenementen. Jammer voor iedereen dat die de komende tijd niet door zullen gaan. En jammer voor mij, want ik kan geen foto’s van de dronken bezoekers maken.