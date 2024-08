We vroegen Pride-bezoekers of ze het nodig vinden om uit de kast te komen

Dit jaar kreeg ik voor het eerst een relatie met een vrouw. Veel mensen vroegen me toen of ik nu ‘officieel uit de kast’ was gekomen. Als je bi of gay bent wordt er kennelijk van je verwacht dat je dat doet. Omdat dat niet voor iedereen even makkelijk is, is 11 oktober benoemd tot ‘National Coming Out Day’. Ik vroeg me af of het noodzakelijk is om je seksualiteit officieel te benoemen, en stelde die vraag afgelopen zaterdag tijdens de Canal Pride aan een aantal bezoekers.



Diana (31)

Broadly: Hoi Diana. 11 oktober is het National Coming Out Day. Wat vind je ervan dat deze dag bestaat?

Diana: Voor mensen die uit de kast willen komen is het misschien een mooie dag, maar zelf heb ik er niets aan.

Ben jij weleens uit de kast gekomen?

Nooit officieel. Toen ik op mijn vijftiende thuiskwam met een meisje zei ik tegen mijn ouders dat het ‘gewoon’ een vriendin was. Zo kon ik stiekem met haar naar bed. Pas later stelde ik meisjes voor als mijn vriendin. Maar ik vermeldde er niet bij dat ik lesbisch ben. Waarom zou ik?

Vind je dat een hetero uit de kast moet komen?

Ik vind dat niemand uit de kast hoeft te komen.

Word jij emotioneel van de Pride?

Ik kom puur voor het feestje. Voor mij heeft de Pride niks te maken met acceptatie van lhbt’ers. Mensen die ons niet accepteren vinden de Pride verschrikkelijk. Voor hen is dit juist het uitgelezen moment om dingen te zeggen als: ‘Zie je wel, kijk die viezige mensen bloot rondlopen.’

Amadesha (32)

Broadly: Hallo Amadesha! Ben jij uit de kast gekomen?

Amadesha: Nee, ik zou niet weten wat het nut daarvan is. Als mijn seksuele voorkeur ter sprake komt praat ik erover, anders niet. Ik hou het niet per se verborgen, maar ik vind niet dat ik mensen dat hoef te vertellen.

Krijg je weleens negatieve opmerkingen over je seksuele voorkeur?

Soms. Mensen reageren bijvoorbeeld raar als ik vertel dat ik Boo uit de Orange Is The New Black aantrekkelijk vind. Dan krijg ik te horen: ‘Huh, maar ze is een vrouw én ze is dik?’

Ben jij zelf tolerant naar hetero’s?

Ik heb een hekel aan het woord tolerant. Het gaat niet om tolereren, mensen moet gewoon accepteren dat niet iedereen hetzelfde is. Ik hou er dan ook niet van als mensen zeggen dat Nederland heel tolerant is – dat vind ik niet iets om trots op te zijn.

Wat zou je ervan vinden als hetero’s uit de kast zouden komen?

Ik zou niet weten waarom mensen een verklaring moeten afleggen voor wie ze zijn. Maar in de maatschappij waarin we nu leven zou het wel eerlijk zijn als hetero’s ook uit de kast komen, aangezien dat ook van niet-hetero’s wordt verwacht. Ik vind: of iedereen uit de kast, of iedereen blijft lekker in de kast.

Wat vind je van Coming Out Day?

Ik kende het nog niet. Maar als je met de hashtag #comingout met je geaardheid naar buiten wil treden: leef je uit.

Annika (24) en Svea (27)

Broadly: Hey Annika en Svea. Jullie zien er blij uit.

Svea: Dat zijn we ook! Ik hou met heel mijn hart van de Pride. Door al die open, tolerante mensen krijg ik echt een warm gevoel.

Annika: De Pride is magisch.

Denken jullie dat de Pride bijdraagt aan de emancipatie van lhbt+’ers?

Svea: Ja. Ik zag net bijvoorbeeld een groep Arabische vrouwen. Dat zij naar de Pride gaan is zo’n politiek statement.

Zijn jullie ooit uit de kast gekomen?

Svea: Nee, ik hou niet van labels – mijn seksuele voorkeur is van mij.

Annika: Ik ben biseksueel. Alleen mijn beste vrienden weten dat, het is iets wat ik liever voor mezelf hou. Ik vind gender niet belangrijk, het draait om karakter.

Zijn jullie voorstander van Coming Out Day?

Svea: Bestaat dat echt? Ik denk dat iemand voor zichzelf een goed moment moet kiezen – dan maakt het niet uit welke dag dat is.

Sanaz (19)

Broadly: Ha Sanaz. Heb jij een ‘coming out’-moment gehad?

Sanaz: Nee, ik ben hetero en in onze maatschappij wordt die seksuele voorkeur nou eenmaal als vanzelfsprekend gezien.

Vind je het dan niet eerlijker als hetero’s ook uit de kast moeten komen?

Ik denk niet dat dat hoeft, dit is nou eenmaal hoe onze samenleving altijd in elkaar heeft gezeten. Maar als het lesbiennes en homo’s helpt, zou ik het wel doen. Hun leven is soms al moeilijk genoeg. Ik wil ze graag steunen.

Hoe voelt het om op de Pride te zijn?

Vandaag raakt me heel erg. Ik ben hier met mijn mannenvrienden die van mannen houden, ook om hen te supporten.

Denk je dat de Pride bijdraagt aan het normaliseren van lhbt+’ers?

Mensen krijgen hier wel het gevoel dat ze kunnen zijn wie ze zijn. Dat zou natuurlijk altijd moeten kunnen, maar buiten de Pride zijn er altijd mensen die hen niet accepteren. Ik vind het mooi om te zien dat vandaag alles wél wordt getolereerd.

Wat vind je ervan dat er een nationale dag bestaat om uit de kast te komen?

Ik vind het heel goed. Het lijkt mij echt moeilijk om uit de kast te komen. Ik bedoel: je weet nooit hoe je ouders reageren. Deze dag geeft mensen meer zelfvertrouwen om het aan hun omgeving te vertellen.

Mandy (26)

Broadly: Hi Mandy. Ben jij emotioneel tijdens de Pride?

Mandy: Toen ik de Iraanse boot zag kreeg ik twee keer achter elkaar kippenvel. In sommige culturen wordt het niet geaccepteerd als je gay bent, en dat je dan toch op een boot durft te gaan om jezelf te vieren – dat doet me veel.

Is er een moment geweest dat jij uit de kast kwam?

Ik was vijftien toen ik mijn ouders vertelde dat ik lesbisch ben. Mijn vader accepteerde het meteen, mijn moeder niet. Uiteindelijk heeft mijn moeder gezegd dat ze het niet accepteert, maar wel respecteert.

Voel jij je tijdens de Pride meer geaccepteerd dan normaal?

Ik ben niet zo van de Pride. Het is veranderd: het gaat niet meer om ons. Voor hetero’s is het een reden om uit te gaan en te drinken. Zij kunnen af en toe erg ongepast doen. Ik zag net een hetero rondlopen met een kostuum met neptieten. Voor iemand uit de lhbt+- gemeenschap – een transgender persoon bijvoorbeeld – kan dat beledigend zijn.

Vind je dat hetero’s uit de kast moeten komen?

Zeker, om meer balans te krijgen tussen hetero’s en niet-hetero’s.

Taylor (“In de 20”)

Broadly: Ha Taylor. Ben jij uit de kast gekomen?

Taylor: Toen ik mijn moeder vertelde dat ik biseksueel ben, werd ze heel boos. Na een week zei ik maar dat het een grapje was. Het was geen grapje, maar ik durfde er niet voor uit te komen.

Durf je dat nu wel?

Nee, ook omdat ik mezelf nog niet accepteer. Ik wil geen bi zijn. Soms heb ik het gevoel alsof ik tussen twee werelden in sta; homo’s en hetero’s met wie ik ben zeggen vaak dat ik moet kiezen. Ik probeer mijn gevoelens weg te stoppen, maar dat lukt niet altijd.

Hoe ervaar je een dag zoals vandaag dan?

Toen ik vanochtend in de trein hierheen zat dacht ik: wat fucking fantastisch dat ik naar een Pride ga. Precies drie jaar geleden stond ik in een bar in de Reguliersdwarsstraat en droeg ik een sticker met ‘I Love Girls’ op mijn T-shirt. Er kwamen allemaal bloedmooie meisjes naar me toe. Dat moment besefte ik dat vrouwen mij ook aantrekkelijk kunnen vinden. Ik heb nu een relatie, maar als het uit zou gaan plak ik die sticker weer op. Zelf een lesbsiche vrouw spotten vind ik namelijk nogal moeilijk.

Vind je dat hetero’s uit de kast horen te komen?

Ik vind uit de kast komen sowieso geen goed idee. Het houdt het taboe van niet-hetero zijn in stand. Jouw seksualiteit is jouw zaak – niemand heeft daar iets mee te maken.

Mandy (29)

Broady: Hey Mandy. Ben je zelf weleens uit de kast gekomen?

Mandy: Ik kom uit een klein dorp waar biseksueel of gay zijn niet helemaal wordt geaccepteerd. Daardoor vond ik het lastig om mensen te vertellen dat ik op vrouwen val. Ik kreeg vaak dingen te horen als: ‘hey je ziet er zo leuk uit, je lijkt helemaal niet gay!’.

Vind je het belangrijk dat iedereen weet wat je seksuele voorkeur is?

Nee, maar anderen vinden dat vaak wel. Mannen nemen me soms niet serieus als ik vertel dat mijn voorkeur uitgaat naar vrouwen. Dan vragen ze me of ik nog nooit een goede beurt heb gehad. Terwijl ik helemaal geen man nodig heb – ik wil gewoon een vrouw.

Maakt de Pride je emotioneel?

Ik ben vooral heel blij doordat iedereen zo blij is.

Vind je dat hetero’s uit de kast moeten komen?

Niemand zou dat moeten. Door uit de kast te komen wordt benadrukt dat je ‘anders’ bent. Maar wat maakt het uit op welk geslacht je valt? Liefde is liefde.