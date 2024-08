We vroegen Rotterdammers wat ze vinden van de politiecontrole op designerkleding

Als je binnenkort in Rotterdam-West de straat op gaat, is het misschien handig om eerst eens goed na te denken over de kleding die je aantrekt. Niet alleen omdat je er zo goed mogelijk uit wil zien, maar ook omdat de Rotterdamse politie afgelopen woensdag aankondigde jongeren te gaan controleren op sjieke kleding. En als ze niet kunnen laten zien waar de kleding vandaan komt, wordt het afgepakt. De politie wil namelijk achterhalen of de spullen met crimineel geld zijn gekocht. Volgens de politie is het een vorm van ‘ondermijning’. Ze laten op die manier zien dat criminaliteit niet loont.

Volgens de Rotterdamse politiechef Frank Paauw zal het in eerste instantie gaan om jongeren die al bekend zijn bij de politie. Agenten zullen een speciale training volgen om je Gucci-pet of Louis-riem te herkennen. Hoewel de politie zelf ook nog niet helemaal weet hoe ze dit beleid uit willen gaan voeren, is er al behoorlijk wat kritiek geuit. Het zou namelijk etnisch profileren in de hand werken. Er wordt bovendien getwijfeld aan de legaliteit van het afpakken van spullen op straat.

We gingen de straat op om Rotterdammers te vragen hoe zij denken over deze maatregel, en of ze bang zijn om straks zonder jas of riem naar huis te moeten.

Ted (17)

Ted.

VICE: Hoi Ted, wat vind je van deze maatregel van de politie?

Ted: Ik snap dat de politie zich bij sommige jongeren – die hele dure kleding dragen – afvraagt waar ze dat geld vandaan halen. Je ziet dat dure en mooie kleding steeds meer een statussymbool wordt. Want mensen die veel geld verdienen willen dat ook graag laten zien. Ik vind het alleen raar dat ze hiermee criminelen willen gaan aanpakken. Je kan drugsdealers toch beter pakken met het dealen van drugs?

Hoe zou jij het vinden als je gecontroleerd zou worden?

Als ik veel geld aan mijn kleding zou uitgeven, zou ik dat wel vervelend vinden. Dat betekent dat je gezien wordt als drugsdealer of zoiets. Ik zou het ook kut vinden om dan helemaal te moeten bewijzen waar en hoe ik alles heb gekocht. Je vindt het gewoon tof om te laten zien wat voor kleding je hebt. Als je dat koopt met drugsgeld is dat een ander verhaal, maar er zijn ook genoeg jongeren die wel eerlijk aan hun spullen komen. Maar ik ben er niet bang voor. Ik heb niet zulke dure kleding. Ze denken eerder aan Gucci-tasjes, lijkt me.

Denk je dat er hierdoor meer etnisch geprofileerd zal worden?

Ja, het zou goed kunnen dat bepaalde etnische groepen er vaker worden uitgepikt. Het is tegelijkertijd ook wel heel moeilijk voor de politie. Zij moeten de hele tijd de afweging maken of iemand oké is of niet.

Quincy (20) & Jurian (20)

Quincy (links) en Jurian

VICE: Hoi Quincy en Jurian, wat vinden jullie ervan dat de politie je op straat kan gaan aanspreken over je dure kleding?

Jurian: Ik denk niet dat het effectief is. Je kan dan toch gewoon zeggen dat die jas van je broer is? Ik vraag me af of het überhaupt legaal is om mensen zo op straat aan te houden.

Wat zou je ervan vinden als je gecontroleerd wordt?

Jurian: Ik zou het niet erg vinden. Zij doen ook maar hun werk. Ik zou tegen die agent zeggen dat-ie op site van de Zeeman kan kijken. Maar als ze echt dingen op straat gaan afpakken, krijg je wel wat relletjes denk ik.

Quincy: Ik denk wel dat de meeste jongeren niet kunnen bewijzen hoe ze aan hun spullen komen. Als ze die dure spullen gaan afpakken, wordt de kloof tussen jongeren en de politie nog groter.

Zijn er nog andere gevolgen, denken jullie?

Quincy: Etnisch profileren. Als een blanke jongen bijvoorbeeld een Canada Goose jas draagt, denken ze niet meteen aan een drugsdealer. Terwijl dat bij een Marokkaanse jongen misschien anders is.

Charmaine (31)

Charmaine.



VICE: Hi Charmaine, wat vind jij van deze maatregel van de politie?

Charmaine: Bij kinderen van elf tot veertien begrijp ik het. In de armere wijken kunnen kinderen onmogelijk met een jas van 1200 euro lopen. Maar eigenlijk is het natuurlijk een belachelijke maatregel want je kunt tegenwoordig overal je kleding vandaan halen. Dat kan ook ontzettend goedkoop. Niemand heeft het recht om jou een grens op te leggen. Zo van: “Oké, dit mag jij wel dragen en dit mag jij niet dragen.” Al draag je constant Louboutin, dat is jouw zaak. Het is toch totaal niet relevant waar je je kleding vandaan haalt?

En wat als je wordt aangehouden?

Ik zou hem rechtstreeks naar z’n moer sturen. En geloof me, ik zou nog winnen ook. Ik ben een volwassen vrouw. Al loop ik in Spangen, of Feijenoord, of een andere plek die wordt gezien als een getto, jij hebt nooit het recht om mij aan te spreken en te vragen waar ik mijn spullen vandaan heb gehaald, nooit. Dat is schending van mijn privacy. Ik ben pittig genoeg, hoor. Dat zal bij mij niet gebeuren.

Bram (21) & Silas (19)

Bram (links) en Silas.

VICE: Ha Bram & Silas, mag de politie op straat controleren op dure kleding?

Bram: Ik heb me hier wel een beetje in verdiept. De politie weet zelf volgens mij ook nog niet helemaal hoe ze het willen gaan doen. Maar als ze niet met een goed plan komen, dan gaat het wel in de richting van etnische profilering. Daar ben ik natuurlijk tegen. Ik hoorde ook dat ze het misschien willen gaan doen bij jongeren die al bekend staan bij de politie, maar dat lijkt me ook erg lastig. Er zijn genoeg jongeren die nog bij hun ouders wonen. Die kopen ook weleens iets voor hun kind. Ik heb nog geen definitief antwoord, maar ik heb het gevoel dat het wel de foute kant op kan gaan. Dat ze vaak donkere jongens gaan controleren die vette kleren aan hebben.

Snap je dat de politie dit gaat doet?

Silas: Nee. Je hebt tegenwoordig heel veel jongeren die gewoon aan het werk zijn en met dat geld allerlei dingen kopen. Het is gewoon heel raar dat de politie zich daarmee bezig gaat houden.

Bram: Nee, ik ook niet echt. Als mensen spullen met illegaal geld kopen, moet je dat probleem bij de bron aanpakken. Ik denk ook niet dat iedereen dure kleding als statussymbool ziet. Mensen kunnen dat illegale geld ook witwassen. Het is te moeilijk om er iets van te maken. Het is misschien alleen handig als waarschuwingssignaal.

Donna (17)

Donna

VICE: Hoi Donna, hoe denk jij over deze maatregel van de politie?

Donna: Het is heel lastig om het verschil te achterhalen tussen een cadeautje of iets dat niet deugd. Het zal de band tussen de politie en Rotterdammers in ieder geval niet verbeteren.

En als jij wordt gecontroleerd?

Ik zou dan het gevoel hebben dat de politie me niet vertrouwt. Ik snap het aan de ene kant wel, omdat die spullen heel erg aan status gekoppeld zijn. Ik denk alleen dat afpakken geen zin heeft. Ze kunnen die spullen gewoon opnieuw ergens vandaan halen.

Jainy (31)

Jainy

VICE: Ha Jainy! Wat vind je van deze maatregel van de politie?

Jainy: Ik vind dat eigenlijk heel ver gaan. Je gaat namelijk iemand uiterlijk beoordelen. Je bent dan heel erg bevooroordeeld bezig. Ik vind dat je mensen moet beoordelen op hun gedrag.

Wat voor problemen kan dat veroorzaken, denk je?

Je hebt geen idee waar iemand vandaan komt, en misschien raak je op die manier de verkeerde snaar. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat diegene een minderwaardigheidscomplex heeft en het hartstikke vervelend vindt dat zulke vragen worden gesteld. Je gaat bepaalde persoonlijke grenzen over, en dat maakt het, naar mijn idee, best onmenselijk.

Snap je dat ze dit willen aanpakken?

Nou, niet echt. Pak liever echte criminaliteit aan, zoals loverboys. Je lost op deze manier niet het probleem op, maar bekommert je slechts om een symptoom. Ik heb zelf ook merkkleding. Het is iedereens goed recht om gewoon lekker aan te doen wat hij of zij zelf wil.

Hoe zou jij reageren als je wordt aangehouden?

Ik zou erg schrikken. Ik zou meewerken, want het is een politieagent, maar ik zou wel mijn mening geven. Als je op basis van je kleding, en niet eens je gedrag, wordt aangehouden – dan vind ik dat niet kunnen.