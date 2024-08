We vroegen Rotterdamse winkeliers wat ze vinden van de plannen van Leefbaar Rotterdam

Er moet een wet komen om halalslagers, shishalounges en belwinkels uit de Rotterdamse winkelstraten te kunnen weren. Dat vindt Joost Eerdmans, Lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam – de partij die volgens de laatste peilingen weer veruit de grootste gaat worden bij de gemeenteraadsverkiezigen van komende woensdag. Volgens Eerdmans dreigen de Rotterdamse winkelstraten “geheel on-Nederlands” te worden. Bewoners herkennen hun eigen stad niet meer en “wanen zich soms meer in Ankara dan in hun eigen stad”, zegt de politicus.

VICE ging langs bij telefoonwinkels, halalslagers en een shishalounge in Rotterdam om te kijken hoe ze daar over Eerdmans’ plannen denken.

Ahmad (29), medewerker bij telefoonwinkel Telesun

VICE: Hoi Ahmad. Heb je al van de plannen van Eerdmans gehoord?

Ahmad: Nee, jij bent de eerste die me dit vertelt.

Schrik je hiervan?

Ja, het lijkt wel iets van Geert Wilders. Discriminerend wel. Wil hij Nederlandse telefoonwinkels dan wel hebben, en buitenlandse niet? Dat zou nergens op slaan. Rotterdam is gewoon multi-culti.

Dit zou wel weer betekenen dat jullie minder concurrentie krijgen, toch? Bestaande zaken kan hij niet opheffen.

Tja, als je het zo stelt… en ik snap ook wel dat hij telefoonwinkels wil weigeren. Ik werk hier al tien jaar en ik heb de groei van die branche met mijn eigen ogen gezien. Nu zit de Schiedamseweg er vol mee.

Maar dan nog, ik vind het niet kunnen. Ethisch gezien, zeg maar. Hij wil ondernemers beperken in hun vrijheid. Ik vind dat je je gang moet kunnen gaan als je je huur kan betalen en niks illegaals doet. Alleen hoerenhuizen vind ik te ver gaan, dus die mag hij van me weren. En veel shishalounges ook eerlijk gezegd, want daar zitten vaak criminele mensen achter.

Vind je dat deze zaak de “Nederlandsheid” van het straatbeeld bevlekt?

Nee joh. We krijgen ook hartstikke veel autochtone klanten. En ze komen hier vaak nog liever dan bij de standaard T-Mobile shop. Ze gaan hier altijd mega tevreden weg en ze zijn blij met de persoonlijke aandacht.

In de jaren tachtig zat hier al een islamitische slager. Het is hier gewoon altijd multicultureel geweest. Ik zou het gek vinden als die politicus dat nu ineens niet meer wil.

Als je nu iets tegen Eerdmans zou mogen zeggen, wat zou dat dan zijn?

Dat er volgens mij veel grotere problemen zijn die nu de aandacht verdienen. Gebrekkige ouderenzorg en armoede en zo. Ga nou geen problemen lopen verzinnen en ondernemers wegjagen op zo’n discriminerende toon. Dat kan gewoon niet.

Hassan (27), medewerker bij islamitische slagerij Hassan

VICE: Hoi Hassan. Wat vind je ervan dat Eerdmans islamitische slagers niet Nederlands genoeg vindt?

Hassan: Oh, vindt hij dat serieus? Ik hoor juist van zo veel Nederlanders dat ze hier zo graag komen. Ze bewonderen ons hele Halal slagergebeuren, of vinden het gewoon gezellig om een praatje te komen maken. Er zijn er ook die vaak naar Marokko op vakantie zijn geweest en zich juist heel erg thuis voelen hier.

Zeker, we krijgen niet alleen autochtone Nederlanders, maar dat is juist leuk. Je hebt hier alle soorten mensen. Wit, zwart, arm, rijk, jong, oud. Iedereen is hier welkom, komt hier samen en praat met elkaar. Ik vind dat geweldig, al die culturen. Ik heb hier zo veel meer geleerd dan alleen het slagersvak.

Vind je het stiekem niet fijn dat Eerdmans idee concurrentie weg kan houden?

Daar gaat het niet om. Ik vind gewoon niet dat je iemand een vak kan ontzeggen. Als iemand een slagerij wil openen en daar het geld en de kennis voor heeft, dan moet hij dat kunnen doen.

Ik denk dat die partij niet zo goed weet wat er zich echt op straat en in winkels afspeelt. Dat ze van een afstandje dingen hebben bedacht, zeg maar. Als hij eens zou komen kijken, zou hij zien dat een islamitische slagerij heel leuk kan zijn.

Wat zou je nog mee willen geven aan Eerdmans?

Beperk mensen nou niet in hun vrijheid als ze een zaak willen openen. Dat is nergens voor nodig. En multicultureel is prima, toch?

Bibi (27), eigenaresse van telefoonwinkel A-shop

VICE: Hoi Bibi, wist je dat Eerdmans telefoonwinkels wil kunnen gaan weren uit Rotterdam?

Bibi: Wat is dat nou weer voor iets belachelijks? Als mensen niet meer de winkel kunnen openen die ze willen openen, moeten ze straks teren op een uitkering. En dan is het zeker ook weer niet goed. Hoe moeten zij dan brood op de plank krijgen?

Ik werk zelf ontzettend hard om mijn dingetjes te kunnen doen. Ik verdien hier mijn geld om voor mijn studie te kunnen betalen. Ik kan me niet voorstellen hoe ik rond zou komen als ik deze winkel niet had gehad.

Vind je het niet fijn dat het idee van Eerdmans concurrerende zaken weg kan houden?

Zelfs dan vind ik het een belachelijk plan. Zijn plan is gewoon discriminatie. Als je mensen niet lastig valt, hard werkt en goede dingen doet, dan kunnen ze je toch niks verbieden?

En ik ben dan misschien niet autochtoon. Veel andere mensen in deze straat ook niet. Maar we krijgen alle soorten klanten. Wit, zwart, alles. En mensen zeggen dat we goedkoper zijn dan de MediaMarkt.

Wat zou je graag willen zeggen tegen Eerdmanss?

Dat hij eens moet ophouden met die onzin. Dit kan gewoon echt niet, weet je.

Farid (14) en Anas (20), medewerkers bij islamitische slagerij Driouch

VICE: Hoi Farid en Anas. Wat vinden jullie ervan dat Eerdmans islamitische slagerijen wil gaan weren uit Rotterdam?

Anas: Eigenlijk interesseert die hele politiek me niet zo. En als ik hier wat van vind, dan word ik toch niet gehoord, snap je? Al zou ik wel een beetje boos worden als ik zelf geen slagerij zou mogen openen, puur omdat die islamitisch zou zijn. Dat is gewoon raar.

Farid: Een beetje gek vind ik dat. Moet je kijken hoe druk het hier is. Er is superveel vraag. Je hebt ook steden waar geen islamitische slager is, hè. We krijgen hier klanten die van heel ver komen, omdat ze bij hen in de buurt niet zo’n slager hebben.

Ik werk hier af en toe, met mijn twee broers en mijn vader. We zijn goed bekend met de eigenaar. Ik vind het ook wel leuk om hier een beetje te helpen. En we krijgen altijd klanten van allerlei afkomsten.

Wat is jullie eindoordeel over het idee van Eerdmans?

Anas: Ja sorry, het is gewoon een beetje discriminerend. Ik zou juist trots zijn dat Rotterdam wél dit soort plekken heeft.

Sander (23) manager bij shishalounge Mon Ami

VICE: Hoi Sander. Wist je dat Eerdmans shishalounges wil gaan weren uit Rotterdam?

Sander: Nee, maar Shishaplekken hebben sowieso al geen goed imago. Hier gaat het goed, maar bij zo veel van die plekken is er al overlast of brand geweest. En het is eigenlijk al heel moeilijk om een shishalounge te openen. Dan heb je een speciale vergunning nodig en zo.

Shishaplekken weghouden past ook wel in de anti-rookbeweging in Nederland. Shisha roken is niet zo gezond. Maar ja, dan kun je ook weer hetzelfde zeggen over alcohol. En als je zo ver gaat, dan houdt het op. Dan kun je zo ongeveer elke bar wel gaan weren.

Maar het gaat er Eerdmans er vooral om dat shishalounges niet Nederlands genoeg zouden zijn. Dat vindt hij ook van telefoonwinkels en islamitische slagers.

Oh, haha. Nou, laten we dan ook meteen alle shoarmazaken, Chinese restaurants en Turkse bakkers afschaffen. Gaan we alleen nog maar patatjes en pannenkoeken serveren. Wat een grap zeg.

Waar kom je zelf vandaan?

Ik ben Kaapverdisch. Maar ik ben ook Nederlander en zo voel ik me ook.

Vind je dat deze shisha lounge het Nederlandse straatbeeld bevlekt?

Juist niet. Onze lounge houdt jongeren van de straat. Jeugd die normaal buiten zou rondhangen en lawaai zou maken, komt nu hier binnen zitten om een waterpijpje te roken of een spelletje te spelen. Dan heb je gewoon echt minder overlast.

Mensen komen hier ook voor hun ontspanning, niet om ruzie te zoeken. We hebben hier eigenlijk nooit problemen. Dan zie je eigenlijk al dat het ook gewoon goed kan gaan, slecht imago of niet.