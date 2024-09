We vroegen scholieren wat ze eten om hun eindexamens te overleven

Jarenlang heb je in muffe lokalen naar verhalen van leraren geluisterd. Soms boeide het, meestal niet. En nu is het moment aangebroken om die kennis toe te passen. Om twee zweterige weken lang rekenformules en geschiedkundige data in je hoofd te rammen, om vervolgens plaats te nemen op een oncomfortabele stoel in een kille gymzaal en ~ De Eindexamens ~ in te vullen.

Dit is zonder twijfel de meest stressvolle periode van de middelbareschooltijd, en al die stress heeft invloed op je eetpatroon. Zelf dook ik tijdens mijn examenperiode het liefst met een soepstengel in een pot chocopasta om die vervolgens in een dikke laag hagelslag te dippen. Dat was puur genot, en het sleurde me dwars door de stress heen. Een collega maakte er een gewoonte van om elke ochtend haar wekker om vier uur te zetten om vervolgens, voordat ze haar hele schoolboek nog eens doorliep, twee van die gekke Red Bull-shots achterover te klappen. “Om niet in slaap te vallen tijdens het examen, en om het allemaal een beetje beter uit te houden.”



