We vroegen seksshops hoe zij opboksen tegen de online handel

Het aantal Nederlandse seksshops daalt. De afgelopen tien jaar heeft een derde van de seksshops haar deuren moeten sluiten. Dat ligt ook een beetje aan onszelf. Je buurman komt tegenwoordig aan zijn trekken via internetporno, en je vriendin bestelt haar goedkope vibrators voortaan ook gewoon online. Hoe kan een fysieke sekswinkel nog bestaan, nu het internet de uitkomst is geworden voor ieders geilerijen? Wij gingen langs bij drie seksshops die nog wél open zijn, om te ontdekken hoe zij deze barre digitale tijden doorstaan.

Dave (49), eigenaar van seksshop Miranda in Utrecht

Dave met dildo

VICE: Hoi Dave, hoe gaan de zaken bij jullie?

Dave: Erg goed. Ik weet dat er seksshops sluiten, maar met ons gaat het prima – we hebben laatst nog een nieuwe winkel geopend in Eindhoven.

Maar er wordt steeds meer online gekocht en verkocht. Hebben jullie daar dan geen last van?

Je hebt twee verschillende soorten seksshops, de ouderwetse hardcore-winkels en de moderne erotiekwinkels. Die hardcorewinkels bestaan vaak al vijftig jaar, zien er een beetje smoezelig uit en hebben dichte ramen. Zo’n vijf, zes jaar geleden konden dat soort winkels nog wel blijven bestaan, omdat ze ook nog een videotheekfunctie hadden. Mensen konden films huren en ze bekijken in videocabines. Maar dat is niet meer van deze tijd.

Bij moderne erotiekwinkels, zoals wij, hangt een andere sfeer. Je kunt gewoon even binnenlopen om gezellig rond te kijken of te winkelen. Je kunt het echt zien als een speelgoedwinkel voor volwassenen. Hier hebben we nog één hoek met dvd’s omdat er toevallig ruimte voor is. Maar zodra we ons aanbod aan speeltjes weer gaan uitbreiden, zal die hoek moeten wijken.

Seksshop Miranda in Utrecht

Toch blijft het aanbod van het internet altijd groter.

Dat is zeker zo, maar het gaat in een winkel ook om de beleving. Stel je voor dat jij en je partner samen iets spannends willen uitzoeken, dan kan het leuk zijn om naar een fysieke winkel te gaan. Je krijgt hier een kop koffie en kunt daarna rustig rondkijken. En we zijn hier zelf ook fans van de producten – elke werknemer heeft wel wat liggen. Niets is raar. We kunnen je goed uitleggen hoe iets werkt en of het iets voor je is.

Hebben jullie nog andere manieren waarop jullie klanten lokken?

We organiseren drie keer per jaar een soort feestweekend. Dan staat de winkel vol met statafels, serveren we allerlei hapjes en wordt er champagne geschonken. Soms verloten we zelfs pretpakketten met speeltjes.

Welk product is nou typisch voor jullie winkel?

We hebben hier realdolls: poppen van siliconen, met alles erop en eraan. Zulke poppen zijn hartstikke duur – ze beginnen rond de 3000 euro – dus je kunt ook losse lichaamsdelen kopen. Je hebt hier bijvoorbeeld ook siliconen billen en kunstvagina’s. In Azië zijn dat soort spullen heel populair, maar hier is het geen grote hype. Ze worden af en toe verkocht, maar daar houdt het mee op.

Realdoll

Realdoll

Rini (63), medewerker van seksshop De Dom in Utrecht

Rini van sexshop De Dom in Utrecht

VICE: Hoi Rini, hoe gaat het hier?

Rini: Goed. Ik kom hier zelf al vijfentwintig jaar. Vijf jaar geleden begon ik hier te werken, op het hoogtepunt van de crisis. Toen ging het even wat moeizamer, maar nu draait de zaak weer prima.

Hoe concurreren jullie dan met het internet?

Bij een intiem gebruiksvoorwerp wil je weten hoe het eruitziet en hoe het aanvoelt. Als je iets op internet bestelt, valt het vaak tegen. Het materiaal is te hard, het formaat is te klein of te groot. Hier in de winkel mag alles open, zodat je echt kan kijken en voelen. Trilt het of niet? Hoe is het materiaal? Dat soort dingen wil je gewoon weten.

Ook is het hier wat anoniemer dan thuis, vind ik. Als je iets bestelt, loop je het risico dat je familie in het pakketje duikt. Of dat er toch nog iets opduikt in de browsegeschiedenis, zoiets. Hier kun je in alle anonimiteit binnenlopen, ook als je bijvoorbeeld in een relatie iets los van je man of vrouw wilt doen.

Zou jij een boek liever in de winkel kopen dan op bol.com?

Ik koop een boek liever in de boekenwinkel, maar ik ben ook van de oudere generatie. Ik wil kunnen kijken naar het lettertype, hoe dik het boek is en hoe de kaft aanvoelt.

Wat maakt deze seksshop bijzonder?

We hebben hierboven nog altijd cabines waar je dvd’s kan bekijken. Mensen doen dat hier liever dan thuis, omdat ze bijvoorbeeld getrouwd zijn en het ook interessant vinden om gayfilms te zien.

Mensen rommelen ook wel met elkaar boven. Soms spreken ze hier af met elkaar voor een date. We vallen ook onder de prostitutiewet omdat we hier die gelegenheid aanbieden. Niet dat mensen hier hun lichaam verkopen hoor, maar het heeft met discretie en privacy te maken. De vitrines zijn afgeschermd en de deur is meestal dicht. De cabines zijn voorzien van een stoel met daarnaast een dispenser met papieren doekjes, een tv-scherm waar je de porno op kan bekijken en een prullenbak waar je je gebruikte papier in kwijt kan.

Tv-scherm waar porno op kan worden gekeken in de cabine

Prullenbak

Zijn zulke cabines nog wel van deze tijd?

Specifiek voor de dvd’s en de cabines komen hier inderdaad vooral mannen van veertig jaar en ouder. Die zijn dan niet zo handig met het internet of zijn bang voor wat er op internet kan gebeuren, met hackers of reclames die in beeld springen. Voor die oudere generatie is het dus heel fijn dat we zo’n gigantische collectie aan dvd’s hebben.

Schappen met pornodvd’s

Verder komt hier eigenlijk van alles. Jong, oud, man, vrouw, hetero, gay, trans, autochtoon, allochtoon, je ziet echt een dwarsdoorsnede van de maatschappij hier. Er komen regelmatig stelletjes die Fifty shades of Grey hebben gelezen en willen experimenteren met sm-artikelen voor beginners, zoals handboeien of blinddoekjes. En spullen als glijmiddel en condooms kun je hier natuurlijk ook gewoon halen.

Jeroen (41), winkelmedewerker van seksshop B1 in Amsterdam

Etalage seksshop B1

VICE: Hoe gaan de zaken hier?

Jeroen: We hebben niks te klagen, want hier in het centrum komen altijd wel toeristen. Het is hier druk en daardoor anoniem. Dat zou niet zo werken als we aan de rand van Amsterdam zaten. De seksshop is nog steeds een taboe: mensen vinden het beschamend om binnen te lopen, of zijn bang te worden herkend. Hier is niemand die doorheeft dat je erin of uit loopt.

Heeft het internet iets veranderd voor jullie?

Dat had ik wel verwacht, maar dat is niet gebeurd. We hebben hierboven ook een bioscoop van drie verdiepingen, dat helpt. Het zal misschien wel minder worden, maar met naar een spannende film kijken blijft natuurlijk het leukst wanneer je dat met z’n allen doet, hè.



Welke producten verkopen het beste?

Alles wordt hier eigenlijk wel verkocht. Dus ook die grote zwarte dildo, ja.

Grote zwarte dildo

Lokken jullie klanten?

Nee, wij lokken geen klanten. Maar je ziet vaak stelletjes waarvan de één heel graag naar binnen wil, terwijl de ander daar echt niet op zit te wachten. De één stelt alle vragen en toont interesse, terwijl die ander er dan een beetje ongemakkelijk bij staat. Je moet dan als verkoper die ander een beetje gerust zien te stellen en laten zien dat het allemaal niet raar is. Je moet het ijs breken.



Heb je specifieke tactieken om mensen gerust te stellen?

Het is een kwestie van aanvoelen. Een donkere meid uit de Bijlmer is over het algemeen een stuk opener en mondiger dan een boerenmeisje uit Emmen. En je hebt natuurlijk ook veel jongens die stoer willen doen. Die gaan dan met iets kleins de deur uit, puur om even naar binnen te zijn geweest en iets gekocht te hebben. Met al die klanten ga je gewoon verschillend om.

Ik zie ook weleens vrouwen die net weduwe zijn geworden en nog wel wat behoeftes hebben. In eerste instantie willen ze vaak geholpen worden door een vrouw. Tja, ik kan wel een rokje aantrekken, maar dat schiet ook niet op. Ik probeer dan alsnog gewoon rustig met ze te kijken. Is dit het goede formaat? Of is dit toch beter? Uiteindelijk vinden ze die hulp dan toch gewoon heel fijn en zijn ze heel dankbaar.