We vroegen een paar startups om uit te beelden wat ze eigenlijk doen

Humbot, Buzzmusiq, Squib, Hypersuit, Minibrew, Paranoidfan, Travis the Translator, Ahead, Craftworkz



Al deze woorden zijn bedacht door mensen. Echte mensen, met echte dromen en echte bedrijven. Maar door elkaar te “challengen” met “lean” ideeën zie je soms door het startupbos de bomen niet meer. “Tree” bedoel ik.

Met de bovenstaande bedrijven kun je al je fans mobiliseren, je kan “prototypen als dienst”. Je kunt “people capabilities expenden” door “virtual augmentation”. Of je kan global gaan, maar local praten! Dat is natuurlijk precies wat jij wil!

Toch? Dat denken alle startups tenminste misschien wel. De vraag is echter, snappen de startups hun eigen bedrijf goed genoeg om hun product ook uit te beelden?

Daarom vragen we dit voor het tweede jaar op rij aan de startups op The Next Web Conference op het Westergasterrein in Amsterdam. En dat vraag ik ook meteen aan jou, lieve lezer: kun je uit de volgende gifjes achterhalen wat de startup in kwestie doet? De antwoorden vind je onderaan het artikel.

Buzzmusiq

Playlists maken terwijl je video’s van jezelf maakt. Een meditatie-deelapp. Een wobble-head-creatornetwerk.

2. Ahead

Real-time tamagotchi-les. Virtual reality Pokemon Go surround sound. Een oscillerende speakerhelm.

3. Paranoid fan

Een app om fans te mobiliseren. De nieuwe recruitment-helm voor de politie. Een helm voor paranoïde paranormale mensen die elkaar willen ontmoeten op tech-festivals.

4. Humbot

Een nieuwe app om je oude koeien mee uit de sloot te halen. Een app waarmee je bij kunt houden hoe vaak per dag je gaapt. Een app die je elke dag een aantal populairwetenschappelijke artikelen laat zien.

5. Squib

Een netwerk om fietsen te delen terwijl je adverteert. Een netwerk om fietsen te stelen terwijl je adverteert. Een netwerk om te adverteren terwijl je gestolen fietsen deelt.

6. Minibrew

Een met een app te besturen minibrouwerij voor thuis. Een app die perfecte tappers langsstuurt voor op je huisfeestjes. Spraypaint voor die ontzettend kutte minivaatjes van Heineken waar alleen maar schuim uit komt.

7.Travis the Translator

Een on- en offline device om direct gesprekken te vertalen en te begrijpen. Een online device om indirect langs elkaar heen te kunnen praten. Een device om elk gesprek nog ongemakkelijker te maken dan ooit mogelijk was geweest.

8. Tubbber (wegens succes vorig jaar verlengd)

Een app om je paardrij, cowboy- en lassoskills mee te oefenen. Een app om je paardrij-, cowboy- en lassoskills mee te oefenen terwijl je in bad zit. Een app om een boot te huren zodat je je paardrij-, cowboy- en lassoskills kan oefenen zonder dat je zelf een boot hebt.

9. Craftworkz

Prototyping as a service? Een device om elk gesprek nog ongemakkelijker te maken dan ooit mogelijk was geweest zonder een robottaal te kunnen spreken. Een robot om je paardrij-, cowboy- en lassoskills mee te oefenen.

Hypersuit



Een wingsuit-simulator. De bekendmaking van de beste haarstylist van Nederland. Een amplified people company om de mogelijkheden van de mens te expanderen voorbij augmentatietechnologie.

Antwoorden:

1a 2c 3a 4c 5a 6a 7a 8c 9a 10c