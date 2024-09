We vroegen stellen hoe ze trio’s hebben zonder er gezeik van te krijgen

Trio’s zijn hipper dan ooit, dat zie je wel aan de hoeveelheid apps die speciaal worden gemaakt om stellen te helpen aan een extra paar handen, voeten of wat ze ook maar wensen. Als je actief aan het swipen bent geweest op Tinder, ben je misschien al een paar happy couples tegengekomen, die op zoek zijn naar ‘wat extra plezier’. Ik moet toegeven dat mijn vriendin en ik, dronken op een achterbank van een Uber met een gezamenlijke vriendin, ook weleens met het idee van een trio gespeeld hebben.



In naam van de wetenschap (kun je het wetenschap noemen?) leek het me een goed idee om onderzoek te doen naar de beste strategie voor de meest sexy driehoeksverhouding. Hiervoor ging ik praten met vier stellen die allemaal op verschillende manieren een derde persoon bij hun relatie betrekken.

Allereerst sprak ik met twee mensen die af en toe neuken met een vriend van mij. Ze vonden hem op Grindr. Joe en Samir zijn al vier jaar samen, en gingen op zoek naar een derde persoon zodra ze zich zeker genoeg voelden over hun relatie. “Ik heb multiplayerspelletjes altijd al leuk gevonden,” zegt Joe (volgens mij gaf hij me een knipoog aan de andere kant van de lijn). “Het is alsof je van een buffet eet en twee dingen tegelijk mag kiezen,” voegt Samir toe.

Volgens Joe en Samir is een partner iemand waarmee ze, in een minder naakte situatie, ook bevriend zouden kunnen zijn. “Het hielp ook wel dat het iemand was waarmee ik al eerder seks had,” zegt Samir over hun eerste trio-partner. “Het was makkelijker zo, omdat ik al wist met wat voor persoon we het zouden doen.” Ik vroeg Joe of hij het daar mee eens is. “Nou, ik vind het wel fijn om referenties van iemand te hebben,” zegt hij. Dat klinkt inderdaad niet gek.

Joe en Samir hebben wel afgesproken dat ze alleen seks willen met een derde, en geen dates. Ze willen niet dat diegene onderdeel is van de relatie. “Ik voel zo veel liefde en compassie in onze relatie. Ik hoef dat niet ook nog bij iemand anders te zoeken,” zegt Joe.

Toen ik vroeg of er ook nog dingen minder soepel zijn verlopen, begonnen ze allebei gelijk over de communicatie. Dat is de manier om slechte vibes te voorkomen. “Ik had ook een derde persoon bij mijn vorige relatie, en dat liep niet goed af. Dat kwam vooral omdat we niet met elkaar praatten,” zegt Samir. “Er moet altijd een uitweg zijn waardoor de derde zich niet opgelaten hoeft te voelen.”

Volgens Joe en Samir geldt dit in alle situaties – niet alleen tijdens de seks. “Ik denk dat het daarom zo gevoelig ligt met een trio. Zodra iemand zich ongemakkelijk voelt en dat aangeeft, moet het meteen stoppen,” zegt Joe. “Ja,” zegt Samir. “Je kunt van tevoren niet voorspellen hoe het gaat lopen, dus bereid jezelf voor op een eventueel kutgevoel.” Het laatste advies van de mannen is: praten, praten, praten.

Maar als je een derde niet ontmoet op een app, waar dan? Het volgende paar dat ik sprak was Rob en Roxy, een getrouwd stel dat iemand uit hun vriendengroep uitnodigt als derde partij, al vanaf het begin van hun relatie. Roxy is biseksueel en voor haar is het van het begin af aan een belangrijk punt geweest in een relatie. “Ik houd gewoon van de menselijke vorm,” zegt ze.

Zoals ieder stel praten ze over kinderen, trouwen, vakantiehuisjes, maar bespreken daarnaast nog uitgebreid met hoeveel extra vrouwen ze mogen neuken. Chill. Ik denk dat mijn eerste reactie ongeveer hetzelfde zou zijn als van Rob, die zoals hij zelf toegeeft, nogal stoer deed. “Mijn eerste reactie was zo van: ‘Yo, ik ben echt zo’n alfaman, ik kan gewoon twee chicks tegelijk regelen bla, bla, bullshit,’ maar eerlijk gezegd denk ik dat die reactie vooral uit mijn onzekerheid voortkwam. Ik was bang dat ik tekortschoot op seksueel gebied, en dat ik Rox niet genoeg kon bevredigen.”

Roxy vertelt dat Rob een rare macho-routine opvoerde de eerste keer dat ze een vrouw meenam in de slaapkamer. “Het was ongemakkelijk,” zegt ze. Voor Roxy en Rob ging het dus niet alleen om de geweldige seks – want die eerste paar overdreven mannelijke stootsessies waren helemaal niet zo sexy. Voor hen was het vooral belangrijk om zoiets te kunnen delen – een beetje alsof je vrouw veganistisch is, en je samen daarom veganistische maaltijden deelt. Het lijkt meer een soort compromis, dan een verlangen van beide partijen.

Ik vroeg Roxy hoe ze aan Rob vertelde dat de soort seks van die eerste keer voor haar niet echt werkte. Roxy begint te lachen, en blijft even stil. O god, dit was awkward… “Kijk, ik heb trio’s alleen ooit gezien in pornofilms, dus ik dacht dat het zo moest!” onderbrak Rob. Oké, begrijpelijk. En hij geeft zijn misser tenminste toe. “Wat we nu hebben, vind ik heel fijn,” zegt Roxy uiteindelijk. Goed antwoord, Rox.

Ik vroeg hen daarna naar hun huidige derde. “Ze is heel leuk. Ze is heel warm, en extreem zelfverzekerd, wat denk ik erg belangrijk is. We zijn allemaal heel vertrouwd met elkaar en niemand is jaloers,” zegt Roxy (en klinkt verliefd). “Onze vrienden kennen haar als onze vriendin. We hebben ook wel een polyamoreuze groep vrienden.”

Natuurlijk zijn Roxy en Rob voorzichtig met wie ze het erover hebben, naast hun hechte groepje vrienden. “Een paar jaar geleden moesten we onze derde voorstellen als een ‘nicht’ aan een van mijn collega’s, toen we met z’n drieën uit eten waren,” herinnert Rob. “Dat was wel gek.” “En best wel sexy,” zegt Roxy. “Ehm ja, ik denk dat dat het vooral gek maakte,” gaat Rob verder.

Wat je vooral zoekt in een derde? “Ik denk dat je vooral iemand nodig hebt die volwassen is. Dat is belangrijk,” antwoordde Rob op mijn vraag. Dat denk ik ook ja, als je je gaat bemoeien met het seksleven van een getrouwd stel.

Het volgende stel: Ben en Anna, ook getrouwd, en allebei hebben ze zo hun eigen redenen om een derde te willen. “Ik denk dat ik gewoon een heel seksueel persoon ben,” zegt Anna. “En ik ben voor 75 procent homo,” zegt Ben. “Denk je dat je voor 75 procent homo bent?” vraagt Anna verrast. “Dat verschilt per dag, verandert met het weer. Ik denk dat het iets hormonaals is.” Na de eerste schok, laat Anna het maar varen.

Hun huidige derde beschrijft Ben, in zijn mooie woorden, als een “heteronormatief persoon, maar met een homo-erotisch tintje.” Anna heeft ook al eens samen, met z’n tweeën, seks gehad met de derde. En Ben is dat ook van plan. Voor beide is dit oké, zolang de ander wel bij het idee wordt betrokken. En daar is ‘ie weer: de eerlijkheid. Ik kan het niet helpen, maar heb zo het idee dat deze stellen allemaal een beetje opscheppen.

Voor Ben en Anna ligt de interesse voor een derde niet alleen bij seks, anders dan bij de andere stellen die ik sprak. Ze zoeken meer naar een soort relatie met een derde. “We willen niet gewoon seks met een random persoon, maar zoeken echt een emotionele band en vriendschap. Denk aan een vriendschap met chemie.. plus seks,” zegt Anna. Dus Ben en Anna neuken niet alleen met hun derde, ze nemen hem ook mee uit eten. Is dat niet lief.

Ben en Anna zeggen allebei dat ze seksuele spanning buiten hun relatie voelen, dus een derde helpt hen om het “authentieke gevoel van samenzijn” te bewaren. Volgens Anna is Ben zelfs veel beter geworden in zoenen, dankzij de derde. Ik vroeg Ben om een reactie. “Ja, dat klopt. Je krijgt meer feedback, en dan kun je je techniek verbeteren,” zegt hij.

Chelsea en Meg, het laatste stel waar ik mee sprak, waren al vier jaar samen en hebben pas recent een derde verwelkomd in hun relatie. “We hadden het idee dat we alles hadden, zoals liefde en steun en een goede relatie, maar bleven iets missen.” “Jullie bleven iets missen… zoals een piemel?” vroeg ik. “Ik geloof dat we zoiets dachten. Ugh, dat haat ik,” antwoordt Meg. Dus nodigden ze een mannelijke derde uit, omdat ze dachten dat ze toch graag een piemel wilden. Dit gevoel is niet ongebruikelijk bij biseksuele vrouwen, en ik herinner me dat mijn ex en ik een soortgelijk gesprek hadden in de tijd dat we nog wat comfortabeler moesten worden met onze seksualiteit.

Meg en Chelsea praten niet graag over deze periode in hun relatie en, anders dan bij de andere stellen, vertelden ze hoe het mannelijke extra gezelschap hun relatie geen goed deed. Ze werden er onzeker en extreem jaloers van. Na ongeveer een jaar met Jack, hun derde, hebben ze er een punt achter gezet, en besloten weer gewoon samen verder te gaan. Maar sindsdien hebben ze wel weer succesvolle trio’s gehad met een vriendin.

Meg vertelt dat ze bij Jack vooral bang was dat Chelsea toch hetero zou zijn, maar ze blijft het spannend vinden om hun relatie open te stellen voor een derde vrouw. “We hebben het idee van trio’s altijd geil gevonden,” zegt Chelsea. “Het was een beetje van: ‘oh, nog een vagina – dat is rustig.’”

De huidige derde is een vriendin die hun relatie heel erg aanmoedigt, en hun eigen ruimte erg respecteert. Meg zegt dat zij en Chelsea het eigenlijk nooit over alle randzaken hoeven te hebben nadat ze seks hebben. Hun derde doet dat voor hen. Blijkbaar hebben ze dus een soort sexy relatietherapeut waar ze ook nog eens mee mogen seksen. Nu ben ik best jaloers.



“Dus wat is het geheim?!” vraag ik hen. “Het gaat er vooral om dat je een derde zoekt als aanvulling op je relatie die op zichzelf al goed is, en niet om een soort leegte te vullen,” zegt Meg. “Dat hebben we denk ik geleerd met Jack – we deden allebei alsof hij een leegte vulde. Maar nu zijn we vooral gelukkig met elkaar, en die derde is meer een soort kers op de taart,” vertelt ze verder. “En als het geen lekkere taart is, gaat de kers daar niks aan veranderen, toch?” voegt Chelsea toe. Dat klinkt inderdaad wel logisch.

Wat ik hiervan heb geleerd? Ik weet niet of ik nu eerder de stap ga zetten, en het zelf ook met mijn vriendin probeer. Maar het is wel verfrissend om te leren dat er heel veel manieren zijn om dit te doen. Mijn belangrijkste les is waarschijnlijk dat je niet met een derde moet seksen tot het moment dat je comfortabel en gelukkig bent in je relatie. Maar als het werkt, kan een derde op allerlei manieren de relatie zelfs goed doen. Of dat nou is door meer vertrouwen of meer communicatie. Het is goedkoper en sexyer dan een relatietherapeut, dus geen wonder dat zo veel mensen trio’s hebben.