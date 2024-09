We vroegen stellen waarom ze voor een open relatie kozen

Swipe door wat Tinder-bio’s en al snel kom je teksten tegen als “in een relatie, maar op zoek naar fun!” Wat dan vaak bedoeld wordt: “Ik heb een partner, we hebben een open relatie, dus laten we seks hebben.” Eén op de vijf Amerikanen gaf recentelijk aan ooit in hun dating- of getrouwde leven een open relatie te hebben gehad. Maar wat betekent het om echt open te zijn? En hoe bespreek je zoiets in de eerste plaats? Komt het neer op Netflix pauzeren en vragen: “Ej! Zullen we met andere mensen daten?”

Om daarachter te komen, sprak VICE drie koppels die al een tijdje samen zijn over waarom ze voor non-monogamie kozen, wat voor regels ze erover hebben opgesteld en waarom het voor hen wél (of niet) werkt.

Kasara, 24, en Chris, 23

VICE: Hoe lang zijn jullie al samen?

Chris: We tikken in oktober de drie jaar aan.

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?

Kasara: We hebben elkaar via Tinder ontmoet. Die eerste avond gingen we wat drinken en daarna gingen we naar zijn huis. Ik had niet verwacht nog wat van hem te horen, maar toen begonnen we elkaar vaker te zien. We noemden wat we hadden een tijdje een “ fucklationship” omdat we termen als ‘open relatie’ of ‘niet-monogaam’ niet kenden.

Chris: In het jaar waarin ik Kasara ontmoette wilde ik eigenlijk gewoon relaxen en genieten; met mijn vorige vriendin had ik niet zo’n beste tijd.

Kasara: Ik kwam ook net uit een relatie toen we elkaar ontmoetten en daarom sprak mij het idee het casual te houden wel aan. Toen Chris voor de eerste keer in onze relatie naar Australië vertrok – hij gaat regelmatig terug om zijn familie op te zoeken – ontmoette ik iemand anders waar ik gevoelens voor kreeg. Zijn naam was Yanis. Ik besprak het met Chris en hij vond het prima. En zo gingen we van een open relatie naar een wat polygamere situatie.

Chris: Het was eerst een beetje vreemd toen ze Yanis datete omdat ik zo ver weg was en haar miste. Van de andere kant was ik blij dat ze iemand had gevonden die haar net zo gelukkig maakte als ik deed. Ik besefte erdoor hoe nieuwe connecties maken voordelig kan zijn voor een relatie. Ik bedoel, ik heb nog geen diepe emotionele banden met andere mensen gekregen, maar heb wel dates gehad en mensen met wie het qua gevoel in de buurt kwam van zo’n diepe band. Het is niet iets waar ik me overdreven zorgen om maak, ik ben behoorlijk tevreden met waar ik nu ben en wat ik doe.

En wat vinden jullie vrienden en familie van jullie relatie?

Kasara: Toen ik Yanis datete nodigde ik hem bij me thuis uit terwijl Chris in Australië was. Maar ik woonde nog bij mijn ouders en mijn moeder nam me apart en zei “Jij en Chris gaan binnenkort samenwonen! Hoe kan je hem dit aandoen?!” Ik vertelde haar dat het prima was en een situatie waar we het over eens waren. Dus ik denk dat mijn ouders het weten. Er wordt alleen nooit over gepraat.

Chris: Het vervelendste moment uit onze relatie kwam voor mij toen we er net voor hadden gekozen onszelf als polyamoreus te definiëren. Ik zat in die stomvervelende fase dat ik iedereen om me heen wilde vertellen over mijn relatie, dus vertelde ik het ook aan mijn volleybalteam. Ze maakten me genadeloos belachelijk. Ze zeiden dingen als: “Ze gaat anderen gasten neuken en jij bent daar oké mee? Wat ga je in godsnaam uit die relatie halen?” Ik probeerde uit te leggen dat dat niet bepaald is hoe het werkt, maar ze hebben het nooit echt geaccepteerd. Voor mijn team is het gewoon een soort raar dingetje gebleven.

Kasara: Als ik jongens over mijn relatie vertel is het hilarisch om naar hun gezichten te kijken. Als ze het beginnen te snappen trekken ze een soort fronsend gezicht en dan zeggen ze “ooohh dus jij en je vriendje hebben geen seks met elkaar?” en dan zeg ik “nee, nee, we hebben nog steeds seks!” En dan is er een pauze en zeggen ze “ooohh, dus het is uit gemak dat je dit doet?” Waarop ik weer “nee!” roep. Dus dat is om te lachen.

Waarom is polyamorie de beste keuze voor jullie beiden?

Kasara: Het duurde even voor ik het besefte, maar ik ben geen monogaam persoon. Ik heb altijd gevoelens voor meerdere mensen kunnen hebben. Ik denk niet dat jaloezie als de norm in relaties in stand gehouden moet worden, zoals bij monogamie.

Chris: Ik sta er vergelijkbaar in. Alleen in de liefde stellen we grenzen aan emoties. Met verdriet of geluk vinden we het prima om dat over heel veel mensen en dingen te voelen. Maar binnen de liefde vinden we vaak dat dat tot één persoon beperkt moet blijven. Liefde is zo’n gekke emotie, dus waarom zou je het niet met een hoop verschillende lui willen ervaren? Polyamorie is oké, mensen! We zijn niet allemaal raar.

Lyndsay, 24, and Tyler, 24*

VICE: Wanneer vond de ‘open relatie’-discussie bij jullie plaats en waarom ?

Lyndsay: Dat was toen we ongeveer twee jaar een relatie hadden. We zijn nu vijf jaar bij elkaar. Hij begon over een open relatie en vertelde dat als ik met een andere jongen naar bed wilde, dat voor hem ok was. Hij geniet namelijk heel erg van mijn lijf – mijn borsten zijn enorm – maar hij kan niet presteren op dezelfde manier als iemand met een grotere piemel.

Tyler: Ja. We kregen te maken met een paar hobbels in onze relatie omdat ik haar niet seksueel kon bevredigen. Ik heb een micropenis en er is gewoon niet zoveel om mee te werken. Ik voelde dat ik Lindsay niet het genot kon geven dat zij wel zou kunnen ervaren. Ik wil het allerbeste voor haar, dus begonnen we te praten over andere dingen die we konden doen.

Lyndsay: Eerst praatten we over het gebruik van speelgoed om op die manier mijn genot te stimuleren. Maar nee: een koude, plastic piemel is niet hetzelfde als een echte. Gaandeweg kwamen we erachter dat een dildo die realistisch aanvoelt 20 centimeter lang zijn en dat kon ik niet aan. Van een micropenis naar een gigantische neplul – dat werkte niet voor mij.

Tyler: Ik dacht dat niets beter zou zijn dan het echte werk. Ze verdient het om op dezelfde manier te genieten als ik van haar geniet. Waarom zou ik haar niet het beste willen geven?

Dat lijkt erg gul. Zit hier een randje zelfopoffering bij? En als maar een van de twee een open relatie heeft, ontstaat er dan niet een gebrek aan evenwicht binnen de relatie?

Lyndsay: Ik voel me altijd wel een beetje angstig en schuldig als ik er alleen al over nadenk om met iemand anders naar bed te gaan. Ook al is het iets wat Tyler me gunt. Ik ben trouwens nog steeds niet met iemand anders naar bed gegaan.

Oh, dus het is meer een fantasie op dit moment? Je staat open voor het openstaan?

Lindsay: Ja. Het ding is dat ik niet met iemand naar bed wil om er dan vervolgens een hoop gevoelens van schaamte aan over te houden. Op dit moment ben ik geïnteresseerder in het idee dan in de uitvoering ervan. We bedenken scenario’s en spelen met het idee.

En hoe belangrijk is het dat jullie deze fantasie ‘vervullen’?

Tyler: Voor mij draait het om haar geluk. Het maakt me niet echt uit of het gebeurt of niet. Ik denk dat ze ervan zou genieten als ze het zou proberen. Ik heb goede hoop dat ze het ooit doorzet.

Hebben jullie een kink? Als je het zo vertelt begint het als een Cuckold-fantasie te klinken.

Tyler: Zo heb ik er ook weleens tegenaan gekeken. Voor mij begon het denk ik toen ik zestien was. Ik had een vriendin waar ik het weleens mee deed. Zij was gefascineerd door mijn kleine piemel omdat ze nog nooit zoiets had gezien, maar had ook seks met andere jongens. Toch kwam toch altijd weer bij mij terug. We hadden niet echt seks, maar ze pijpte me een beetje. Ik denk dat ze me gewoon wel leuk vond en wilde chillen. Dus allicht heeft dat me opgewarmd, heeft dat de deur voor een open relatie voor me geopend.

Lyndsay: Ik heb hem ooit voor de gek gehouden. Ik zei dat ik iemand had gevonden waarmee ik naar bed wilde. Ik was op het vliegveld en stuurde Tyler een berichtje om te zeggen dat ik een jongen had gevonden met wie ik het wilde doen.

Tyler: ik was superblij voor haar omdat ik wist dat het een nieuw avontuur zou zijn. Ik denk dat het heel vervullend kan zijn om zulke seksuele avontuurtjes je leven lang mee te blijven maken. Ik heb er zelf ook een paar gehad in mijn leven en ik wil graag dat Lyndsay diezelfde kansen krijgt. Dus ja, toen ik haar berichtje kreeg waarin ze vertelde dat ze op het punt stond om seks te hebben in een wc-hokje op het vliegveld, was ik eigenlijk heel gelukkig.

Voel je je niet onzeker of jaloers op zo’n moment?

Tyler: Ik ben echt hartstikke content met mezelf, dus ik vond het prima. Ik heb mezelf geaccepteerd zoals ik ben en wij hebben nog steeds een prima seksleven, ongeacht mijn grootte.

Daniel, 42 en Regina, 39

VICE: Hoelang zijn jullie al samen?

Regina: We zijn zesenhalf jaar samen, waarvan we vierenhalf jaar getrouwd zijn.

Sinds wanneer is jullie relatie open en hoe kwam die beslissing tot stand?

Daniel: We waren een jaar lang exclusief, tot we naar play-feestjes gingen waar ook andere koppels kwamen. We zijn swingers.

Regina: Eigenlijk hebben we van begin af aan onze seksuele geschiedenis openlijk bediscussieerd. Hij is getrouwd geweest, ik ben getrouwd geweest, we hebben allebei met meerdere mensen tegelijkertijd gedate. In een tijd van Tinder en andere datingwebsites – waar wij elkaar ontmoetten – kun je prima met meerdere mensen tegelijkertijd daten. Daar hoef je nog niet eens niet niet-monogaam voor te zijn – niet-exclusief zijn is genoeg. En dat is dan een opmaat of voorloper van uiteindelijk niet-monogaam zijn.

Waarom besloten jullie in eerste instantie om over te stappen naar het swingers-leven?

Daniel: Mijn ex-vrouw vertelde mij ongeveer vijf jaar geleden dat ze verliefd was geworden op een andere man. Ze leerde me een hele wijze les: Het maakt niet uit wie je bent, je partner kan op een dag wakker worden en niet meer van je houden. En dat is dan niet per se iemands schuld. Ik besefte dat mijn volgende relatie open moest zijn omdat ik er niet langer naar verlangde om controle te hebben over mijn partner. Controle is toch maar een illusie.

Regina: Voor mij is seks gewoon nooit zo’n ding geweest. Ik heb gelukkig nog nooit een slechte seksuele ervaring gehad. Voor mij is het ontmoeten van nieuwe mensen spannend en eng en zenuwslopend. Dus swingen voelt gewoon goed.

Is er zoiets als ontrouw in een open relatie?

Regina: Ja. Als je willens en wetens een grens overgaat die jullie beiden hebben vastgesteld. Dat kan heel kwetsend zijn.

Wat is jullie screeningsproces als je alleen of samen op een feestje bent? Is het zo dat jullie allebei moeten instemmen met de persoon in kwestie?

Regina: Ik kan je een voorbeeld geven van een paar nachten geleden. Daniel ging naar een bar en een meisje vroeg aan hem: “Stel, we doen het, wat zou je dan allemaal met me doen?” Hij wist niet wat hij moest zeggen. Toen stuurde hij mij een berichtje: “Ze wil weten of ik jouw toestemming heb.”

Deze vrouw vroeg letterlijk toestemming om seks met mijn man te mogen hebben! Mijn antwoord was: “Alleen als je haar echt heel leuk vindt.” De volgende ochtend belde ik hem op. Ik zei dat ik nazorg nodig had. Ik zei: “Ik wil dat je eerlijk zegt dat je een geweldige nacht hebt gehad, maar dat het absoluut onvergelijkbaar is met met mij vrijen.” Hij moest lachen en zei: “God, natuurlijk. Ik kan niet wachten om naar huis te gaan en je te zien.” Dat is de crux van het verhaal. Nadat ik hem dat had horen zeggen, met die liefdevolle toon in zijn stem,

vond ik het liefdevol en teder.

Daniel: Precies. We swingen omdat het een geweldige aanvulling is op ons leven, niet omdat we iets missen bij elkaar. Dit voelt gewoon als een grote bonus. Swingen is een mooi bijkomend voordeel.

*Enkele namen in dit artikel zijn gefingeerd.