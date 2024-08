We vroegen Nederlandse straight-edgers hoe ze feesten zonder drank en drugs

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in december 2017.



Straight-edgers gebruiken geen drugs en alcohol, eten geen vlees en seks buiten een relatie wordt vaak vermeden. Oftewel, ga een beetje zuinig en respectvol met je lichaam om. De subcultuur is ontstaan in de hardcore-punkscene, die piekt in de jaren tachtig. Versnel naar 2017 en je vindt nog weinig mensen in Nederland die zich volledig kunnen vinden in deze bewuste manier van leven.

In het gelegaliseerde kraakpand de Grote Broek in Nijmegen vind je nog wel straight-edgers. Lang geleden, tijdens mijn eerste bezoek aan het pand, zette ik het op een zuipen. Ik weet zeker dat die dronken versie van mijzelf een paar straight-edgers extra heeft overtuigd van hun principes.

We gingen naar de Grote Broek om met straight-edgers te praten over lange nachten doorhalen, de punk-chili en een leven zonder afgrijselijke katers.

Aracelly Scheper (34), beeldend kunstenaar

MUNCHIES: Wat drink je het liefst tijdens het uitgaan?

Aracelly: Tomatensap, maar dat hebben ze meestal niet. Dus dan appelsap of water. Meestal pak ik een leeg bierflesje – ja, dat doe ik dan weer wel – en dan drink ik daar uit. Ik ga geen 2,50 voor een bekertje water betalen.

Waarom uit een leeg bierflesje?

Dat doe ik om mezelf nog een beetje voor de gek te houden. Dan vul ik mijn eigen bierflesje met water, een mindfuck.

Wat eet je het liefst na een nacht doorhalen?

Linzen in bouillon, met ei en tomaat.

Waarom ben je straight edge?

Alcohol heeft me echt veel te lang bezig gehouden. Bier is lekker, maar niet het belangrijkste. Het zit nog steeds zo diep in m’n systeem geworteld, dat ik het af en toe moeilijk vind om niet te drinken. Maar ik voel me veel fijner. Ik heb geen katers of een pafferig ‘alcoholhoofd’ meer. Als ik vroeger dronken was, ging ik ook irritant om drugs vragen. Ik ben weleens bang dat ik qua sociale ontwikkeling veel gemist heb, omdat ik voor drank koos. Nu ga ik voor spannend en eng.

Jasper Meijerink (47), fietsenmaker

MUNCHIES: Wat is je favoriete drankje op een feest?

Jasper: Club Mate en ik drink altijd thee. Zolang er thee is, is er hoop.

Waarom ben je straight edge?

Ik was veertien en kocht mijn eerste punkplaatjes. Het straight edge zijn was onderdeel van punk en hardcore. Die lui dachten: ik wil niet dronken in een hoek liggen, ik wil niet stoned bij concerten hangen, ik wil niet de volgende dag wakker worden naast iemand en denken: shit, dit was niet zo’n goed idee.

Hoe reageren mensen erop dat je niet drinkt?

Op feestjes zetten mensen soms automatisch bier voor je neer. Ze geloven dan niet dat een ongeschoren persoon onder de tatoeages, geen bier drinkt.

Marjolein Hordijk (37), literair programmeur en Joost Hoedemaeckers (37), beheerder audiovisuele collecties BHIC

MUNCHIES: Wat is jullie favoriete drankje?

Marjolein: Troebele, biologische appelsap.

Joost: Cola of water, het hoeft van mij niet zo ingewikkeld.

Waarom drinken jullie niet?

Marjolein: Ik kom uit de Achterhoek en daar is het normaal om op je twaalfde al strontlazarus te zijn. Op een gegeven moment merkte ik dat ik na een hele fles jenever nóg niet zat werd. Toen heb ik besloten om niet meer te drinken. Ik wilde ook aan mijn vrienden laten zien dat je niet hoeft te drinken om het leuk te hebben.

Joost: Ik kom uit Limburg en vooral met carnaval ging iedereen los met het bier. Op mijn twintigste ging ik studeren en kwam ik in aanraking met een muziekscene waarin iedereen straight edge was.

Kunnen jullie nu minder lang doorhalen?

Marjolein: Nee, juist langer. Ik heb vroeger bij de garderobe van een club gewerkt. Als de lichten aangingen, zag ik gewoon aan de lui die gedronken hadden, dat ze thuis binnen tien minuten knock-out zouden gaan. Ik stond daar dan nog fris en fruitig en kon nog uren door.

Wat is jullie favoriete vegetarische gerecht?

Joost: Hele simpele, goedkope macaroni met vegetarisch gehakt.

Marjolein: Ja, dat is echt van die vieze, kleffe macaroni met ketchup, uitjes en vegetarisch gehakt. Ik doe altijd zo mijn best om goed voor hem te koken, maar juist dit gaat er bij hem in als een malle.

Roos de Huu (30), studeert filosofie, werkt als tourmanager

MUNCHIES: Wat eet en drink je het liefst na een nacht doorhalen?

Roos: Heel saai, maar ik denk thee. Als ik thuis kom van een feestje maak ik het liefst een tosti, maar dan met veganistische kaas.

Mis je geen echte kaas?

Nou, je moet wel heel goed opletten welk merk je kiest, want sommige veganistische kaas is echt niet te vreten.

Als tourmanager ben je vaak onderweg. Dat lijkt me best lastig als veganist.

Absoluut, vooral in andere landen. In Frankrijk is het treurig gesteld met vegetarisch en veganistisch eten. Daar word je dan stom aangekeken.

Wat was het eetdieptepunt?

We gingen uit eten en er was voor iedereen een viergangendiner. Ik kreeg na zeshonderd kilometer rijden een bordje gesneden ijsbergsla, twee stukjes stokbrood en een tomaat. De nacht nog moest nog beginnen! Het was te weinig brandstof.

Krijg je in de punkscene beter te eten?

Vaak wel. Het cliché-eten is de punk-chili.

Wat is dat?

Als er in de punkscene voor een band veganistisch gekookt moet worden, dan wordt er negen van de tien keer chili gemaakt. Vandaar de naam ‘punk-chili.’ Natuurlijk, chili is lekker. Maar als je drie weken op tour bent en je eet drie weken daarvan chili, komt dat ook wel je neus uit.

Emanuel Engelen (28), beeldend kunstenaar

MUNCHIES: Wat drink je het liefst op een feestje?

Emanuel: Cola, tonic of ice tea. Toen ik net gestopt was met drinken bestelde ik vaak alcoholvrij bier. Het lag zo voor de hand om iets te bestellen wat op bier leek. Maar eigenlijk vind ik dat helemaal niet lekker.

Wat is je favoriete vegetarische snack?

Patat.

Ga je nog even vaak uit als in de tijd toen je nog wel dronk?

Nee, ik ga veel minder uit. In het begin probeerde ik dat wel en toen dronk ik ook nog alcoholvrij bier en rookte ik nog. Ik probeerde mijn oude levensstijl in stand te houden, maar zonder roes werkte het niet. Naarmate iedereen zatter wordt, kan ik minder goed meekomen met de vibe. Ik heb geaccepteerd dat het voor mij niet werkt om vaak uit te gaan.

Waarom ben je straight edge?

Ik groeide op met een ouder die veel dronk. Zelf begon ik al op mijn veertiende met drinken. Toen ik naar de kunstacademie ging werd feesten een groot deel van mijn leven. Daarnaast deed ik de visuals bij technofeesten, waar weinig slaap, drank en drugs erbij hoorde. Ik kwam in een behoorlijke crisis, waardoor ik heftige angstaanvallen kreeg. Toen moest ik wel onder ogen komen dat deze bizarre manier van leven niet bij de gevoelige persoon past die ik ben. Daarna is er een knop bij me omgegaan en was de behoefte aan drank en drugs helemaal weg. Het is vier jaar geleden dat ik voor het laatst heb gedronken en gebruikt.

Wat heb je meegemaakt met drank of drugs?

In die tijd heb ik heel veel bizarre en soms nare dingen meegemaakt. Ik zal nooit vergeten hoe mijn zusje op een ochtend thuiskwam van een feest. Ze had veel drugs gebruikt in combinatie met drank. In eerste instantie leek er niks aan de hand. Op een gegeven moment kwam ze naar mijn kamer, omdat ze zich niet lekker voelde. Anderhalf uur later begonnen haar polsen en enkels paars te worden en op te zwellen en uiteindelijk ook haar tong. Ze was zwaar in paniek en dacht dat ze doodging. En daarom belde ik belde een ambulance. Uiteindelijk bleek het een heftige paniekaanval te zijn. Het gevoel van die ochtend, dat ik haar zou verliezen, is het ergste wat ik ooit mee heb gemaakt.

Hoe reageren mensen erop dat je niet drinkt?

Een aantal mensen vindt het wel jammer. Maar het heeft geen enkele goede vriendschap nadelig beïnvloed. Daar ben ik wel bang voor geweest. Mensen die me niet kennen en horen dat ik niet drink, zijn vaak verbaasd. Ze vragen dan ook naar de reden. Soms zijn ze teleurgesteld, maar er is vaker bewondering voor het feit dat ik niet drink.

Ben je zelf ook positief over je levenswijze?

Ja, mijn leven is makkelijker, mooier en gezonder. Ik ben nu veel stabieler en heb geen last meer van angstaanvallen. Ik heb meer energie, ben niet meer te dun en sport drie keer per week. Vroeger was ik daar vaak te brak voor. Toen ik stopte met roken begon ik ook veel meer te eten. Daarom ben ik nu vegetariër; ik at heel veel frikandellen tussendoor. Dat kan echt niet als je een beetje progressief wilt leven. Het feesten was denk ik een symptoom van een ongelukkig jong mens. Het is heel chill om nooit een kater te hebben.