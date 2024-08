We vroegen studenten bij het P.C. Hoofthuis in Amsterdam waarom ze protesteren

Honderden studenten van de Universiteit van Amsterdam zijn vandaag de barricaden opgeklommen. Er werd met spandoeken door de stad gemarcheerd en het P.C. Hoofthuis – een van de universiteitsgebouwen – werd bezet.

Vanochtend liet verzetsbeweging Humanities Rally in een persbericht weten te protesteren tegen het bezuinigingsbeleid van het kabinet, de uitholling van het onderwijs en het College van Bestuur aan de UvA. Volgens de beweging doet het CvB te weinig aan het diversiteitsbeleid, wordt het onderwijs slechter en loopt de werkdruk op de universiteit de spuigaten uit. Ik was benieuwd hoe de maatregelen van zowel het kabinet als de Universiteit van Amsterdam de studenten persoonlijk raakt, dus ging ik naar het P.C. Hoofthuis om het aan ze te vragen.

Tammie (21) – European studies

VICE: Hoi Tammie, waarom ben jij hier?

Tammie: Er moet een diversiteitsbeleid komen op de UvA, want de universiteit is voornamelijk wit. Als je bijvoorbeeld een brochure ziet over ontwikkelingshulp zie je zwarte mensen, maar als je een folder ziet over bestuursfuncties, zie je alleen witte mannen in pakken. Dat soort beelden moeten anders. Maar er wordt gewoon niet naar ons geluisterd. Als het niet lukt met praten, dan maar zo.

Hoe merk je dat er problemen zijn aan de UvA?

Ik zit soms met dertig tot veertig man in een klaslokaal, dus dan is er weinig aandacht voor de individuele student. Ik lever per week een paar opdrachten in, maar de docent kan er maar eentje nakijken, omdat er simpelweg geen tijd is om de rest te doen. Het aankaarten van die problemen gaat me aan het hart.

Wat nou als dit niet werkt? Wat is dan je volgende stap?

Als ik iets doe wat ik vanuit mijn hart voel, en waar ik oprecht in geloof, zou ik er alles voor doen. Ik zou zelfs een arrestatie niet uit de weg gaan.

Joeri (23) – Psychologie

VICE: Hey Joeri, waarom kom jij in opstand vandaag?

Joeri: Ik ben het niet eens met de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Die bezuinigingen komen totaal niet overeen met de toename van studenten. Dat klopt gewoon niet!

Merk je zelf iets van die bezuinigingen?

Ja. Er is een groot docententekort. Werkgroepen worden samengevoegd en je zit in een propvol klaslokaal. De docenten hebben geen tijd meer om zelf onderzoek te doen, terwijl de universiteit toch echt een onderzoeksinstituut is.

Wat hoop je na vandaag te zien veranderen?

Het bedrag wat aan onderwijs wordt uitgegeven moet omhoog. Nu zit het volgens mij rond de twee miljard. Wat mij betreft mag dat naar zes, of nog hoger. Het is bovendien belangrijk dat alle jonge mensen zouden moeten kunnen studeren, en die kansen zijn nu niet gelijk.

Wat als dit nou niet helpt?

Ik ga er vanuit dat dit wel gaat helpen. Ik ga zo lekker naar mijn werk, en dan hoop ik later positieve geluiden te horen vanuit het P.C. Hoofthuis. Maar als dit niet werkt en we moeten opnieuw protesteren, dan zeg ik: fuck werk, en blijf ik hier zolang het nodig is.

Kenneth (22) – Kunstgeschiedenis

Hoi Kenneth, waarom ben jij in opstand?

Kenneth: Ik ben het niet eens met het beleid. De school lijkt wel in de uitverkoop. Er worden steeds meer internationals aangetrokken, waardoor de universiteit een soort business wordt om geld mee te verdienen.

Hoe raken de maatregelen van de UvA en het kabinet jou persoonlijk?

Bij kunstgeschiedenis worden er opleidingen samengevoegd, waardoor er specialisaties verdwijnen. Studenten van moderne en hedendaagse kunst zitten nu bijvoorbeeld met z’n allen bij elkaar. Dat beperkt heel erg de richting die ik op kan met mijn studie.

Wat denken jullie hiermee te bereiken?

Ze moeten nu gaan inzien dat dit een groot statement is. Zo’n grote groep die zo ver wil gaan omdat ze het er niet mee eens zijn, dat kan niet anders dan binnenkomen.

En nu? Hoe ver ga je?

We willen niet worden afgeschilderd als ‘het kwaad’. We houden het netjes, en ik denk echt dat we hiermee een punt maken waar ze niet omheen kunnen.

Nina (21) – Pre-master filosofie

VICE: Hoi Nina, wat brengt jou naar deze opstand?

Nina: Ik ben boos vanwege afschaffing van de dividendbelasting. Het geld gaat nu naar de grote bedrijven, naar de mensen die al geld hebben. Het is zo krom en onzinnig.

Hoe raakt het jou persoonlijk?

Ik doe mee om anderen te steunen. Ik studeer pas net aan de UvA, maar sinds ik hier ben heeft iedereen het erover. Mensen zijn boos. Niet alleen studenten maar ook docenten. Er worden professoren ontslagen, omdat er te weinig geld is. Dat is voor mij genoeg reden om hier te zijn.

Heeft het wel zin, zo’n opstand?

Dat weet ik niet. We zijn er, dus we verstoren in ieder geval de orde van de dag. Het kan niet genegeerd worden vandaag. Maar ik ben misschien toch een beetje sceptisch. Na het vorige protest werd er ‘overlegd’ en is er uiteindelijk niks doorgevoerd. Dat zullen ze nu ook wel doen.

En toch sta je hier.

Ik moest hier fysiek bij zijn, van mezelf. Ik kan niet alleen lezen en klagen. Ik moet solidariteit tonen en handelen naar mijn denken. Dat is mijn persoonlijke doel. En natuurlijk hoop ik dat ik ongelijk heb en dat er wel iets op grotere schaal verandert.

Wat zou een beter alternatief zijn dan een demonstratie, denk je?

Een vriend en ik hadden het laatst over hacken. Dat kunnen we goed, dus misschien hacken we binnenkort wel het schoolsysteem en veranderen we het beleid.