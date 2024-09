We vroegen studenten hoe en wat ze koken nu ze niet meer bij hun ouders wonen

Op kamers gaan verandert je: niet alleen op het gebied van vriendschappen, relaties en wijsheid, maar het kan er ook voor zorgen dat je het ineens een goed idee vindt om gnocchi te gaan frituren of een pot pindakaas met rijst als volledige maaltijd te beschouwen. Ook schiet koken er met enige regelmaat bij in, of neem je de tips van je moeder niet zo nauw tijdens het kokkerellen in je studentenkeukentje.

Hoe is het om ineens volledig zelf te kunnen bepalen wat je eet? Ik ging op zoek naar verhalen en adviezen van de studenten in mijn eigen complex en ontdekte dat er zoiets bestaat als het lege koelkastsyndroom.

Videos by VICE

Constant (24)

alle foto’s door de auteur

Hoe vond je het om op kamers te gaan en voor jezelf te koken? Wat ik het meest mis, is de altijd goedgevulde koelkast van mijn ouders. Wat ik me nog niet realiseerde toen ik net op mezelf woonde, is dat je echt alles zelf moet halen en koken. Ga je niet naar de supermarkt, dan is er geen eten. Het heeft even geduurd voordat dat besef kwam.

Heb je weleens een ramprecept gekookt? Ik was een avondje aan het gamen met wat vrienden, en daar blowden we flink bij. Toen kregen we natuurlijk ongelooflijke honger, maar iedereen was vergeten om iets te halen en we hadden geen cent op zak. Toen hebben we de laatste dingen die nog in de keuken te vinden waren genomen: pasta en een hele ui. Met onze stonede hoofden hebben we de pasta gekookt en blokjes rauwe ui erover heen gestrooid.

Hoe smaakte het? Verschrikkelijk.

Heb je het opgegeten? Haha, ja natuurlijk. We hadden geen avondeten en moesten wat.

Hoe kook je inmiddels voor jezelf? Het is niet geweldig, maar ik heb wel geleerd om beter voor mezelf te zorgen. Ik haal genoeg ingrediënten in huis, en heb bijvoorbeeld altijd dingen voor pasta of rijst in huis.

Wat ga je vanavond koken? Ik heb wat besteld, haha.

Clemens (22)

Hoe kook jij sinds je op jezelf woont? Eigenlijk best goed; ik heb voordat ik ging studeren twee jaar in een restaurant gewerkt en vind koken ook gewoon leuk. Wat ik sinds ik op kamers woon ineens wel meer heb, is dat ik beter let op wat ik eet. Ik eet veel gezondere dingen, meer groente. Het is een beetje compenseren voor de studentenlevensstijl. En als je dan na een slopende dag thuis komt, is het goed om even aandacht te besteden aan het eten. Het geeft voldoening. Wat wel erg anders is, zijn de porties. Als je voor een heel gezin kookt, koop je een zak aardappelen en dat gaat allemaal wel op. Ik kook nu eigenlijk altijd in mijn eentje, en dan is het kopen van ingrediënten lastiger. Ik wil niet veel te veel koken, dat is zonde.

Wat maak je nu? Ik ben een recept van mijn oma aan het maken, gestoomde broccoli met saus en aardappeltjes.

Heb je als ex-kok nog een goeie tip? Ja, investeer in goede kruiden, dat maakt een wereld van verschil.

Jascha-Peter (25)

Kun jij een beetje koken? Ik heb koken thuis wel geleerd, maar wat vooral lastig is zijn de porties. Het is altijd lastig in te schatten hoeveel je nodig hebt voor het avondeten. Wat ik meestal doe is gewoon zo veel mogelijk koken, dan eet ik er twee dagen van en heb ik er genoeg van. De rest vries ik in.

Wat maak je nu? Ik maak nu een ragout met rijst, daar zit bijna een kilo vlees in.

Volle keuken heb je. Ja, ik kan hier wel mijn gang gaan. In mijn vorige huis hadden we met 25 man maar één keuken hadden. Daar moest je echt in de rij staan om te kunnen koken, en vaak was pas na half negen de keuken vrij. Gelukkig waren daar een hoop goeie eettentjes in de buurt.

Is je kookstijl veranderd sinds je op kamers woont? Ik kook nu een stuk diverser. In het eerste jaar heb ik een periode gehad waarin ik echt maanden hetzelfde gerecht maakte. Maanden at ik pasta met saus en toen ik dat zat was ging ik over op chili con carne. Nu wissel ik af, ik heb deze week bijvoorbeeld echt een lekkere curry gemaakt.

Alma (20)

Heb jij van huis uit meegekregen hoe je moet koken? Ja mijn ouders koken altijd best goed; met veel verse groenten van de markt, dus dat heb ik sinds ik op kamers woon zelf ook gedaan. Ik probeer goed te koken met veel groente en maar een klein beetje vlees. Maar toen ik net op kamers ging, kwam ik in huis terecht met twee kerels die heel erg veel vlees aten. Op een gegeven moment moest ik wel zwichten, je kookt toch met een huis. Dus eigenlijk ben ik meer vlees gaan eten sinds ik op kamers ben gegaan.

Is dat nu nog steeds zo? Ik woon nu samen met een veganistisch meisje, dus de hoeveelheid vlees is weer een stuk lager. Samenwonen met een veganist is weer een hele andere uitdaging.

Wat ligt er op dat bord? Ik heb eigenlijk geen idee. Volgens mij is het van mijn huisgenootje, waarschijnlijk voor thee?

Weiyi (25)

Kon jij meteen wennen aan voor jezelf zorgen qua eten? Ja ik kookte vroeger ook vaak thuis, dus dat kon ik wel. Het enige wat ik altijd vergeet is boodschappen doen, Of ik vergeet dingen, brood of boter, ik mis altijd wel een ingrediënt. De supermarkt is best een eind vanaf hier, dus dan is het koken met wat je hebt. Maar meestal gaat dat wel goed.

Wat ga je nu koken? Ik heb net een halve marathon gelopen, dus ik ben helemaal op en heb honger. Ik ga even iets gezonds maken: rijst met een hoop groenten.

Leuke koelkastmagneet trouwens. Jep, we hebben ook een mega-Jezus in de huiskamer. Het is een beetje ons thema, je kan hem aankleden als schaap, of een boombox geven.

Soraida (27)

Hoe gingen jouw eerste keukenexperimenten? In het begin heb ik de meest maffe maaltjes gemaakt. Ik wilde een keer lekkere kip maken met couscous en groenten, maar de kip was zo taai dat ik ‘m maar heb weggegooid. Uiteindelijk heb ik kale couscous gegeten, ik had gewoon geen zin meer om de rest erbij te koken.

Ook probeerde ik ooit een echt traditioneel Arubaans gerecht te maken: pastechi heet het, een soort pasteitje waar je gehakt, groenten of kaas in kan doen. Voor het deeg had ik volkorenmeel genomen, ik dacht: dat is gezonder. Maar toen ik ze gebakken had, waren ze zo dik dat ik ze met een broodmes door moest zagen,en zo hard dat ik er niet doorheen kon bijten. De vulling was trouwens wel goed gelukt.

Wat eet je vanavond? Als mijn salaris nog niet binnen is, wordt het wat alleen wat rijst met kruiden denk ik. Maar volgens mij is er ook nog wat soep van een huisgenootje, daar mag ik vast wel wat van nemen.