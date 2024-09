Hoe je als student je keuken naar de filistijnen helpt

Je studententijd is met afstand de mooiste periode uit je leven. Het zijn de jaren waarin je van de maatschappij nog even de tijd en ruimte krijgt om je wilde haren kwijt te raken en jezelf te ontpoppen tot een evenwichtig wereldburger, alvorens je de rest van je leven iedere ochtend chagrijnig in een lease-auto naar kantoor tuft voor je lullige negen-tot-vijf. Het is ook een tijd van jezelf nieuwe vaardigheden aanleren en daarbij keihard op je bek gaan.

Ook op culinair vlak. Het is misschien even wennen, maar met een beetje geduld en toewijding zullen jouw bordjes rijst met ketjap en gehakt evolueren tot een prachtige paradijsvogel van een curry. Tot die tijd gaat er nog weleens wat mis. Dat geeft niet, maar dat maakt het niet minder grappig. MUNCHIES vroeg een aantal studenten naar de domste dingen die in hun studentenkeukentjes zijn gebeurd. En dat zijn er nogal wat.

Videos by VICE



Tom, (23)

“Ik liep al een tijdje te kloten met een meisje. Toen ik haar voor het eerst bij mij thuis uitnodigde kwam van het een het ander en uiteindelijk bleef ze slapen. Ik wilde een goede indruk maken, dus de volgende ochtend stond ik vroeg op om een eitjes voor haar te bakken. We hadden een gasfornuis met zo’n glazen afdekplaat, en na het koken leggen we die altijd weer over de pitjes heen.

We zaten aan tafel in de woonkamer, toen er uit het niets een enorme explosie klonk in de keuken. Van schrik sprongen we allebei tegelijk op. Mijn date begon te gillen en dacht dat er een bom ontploft was. Ik ben in de keuken gaan kijken wat er aan de hand was, en toen ik de hoek omliep lag de hele vloer bezaaid met ontelbaar veel stukjes glas. Het hele fucking huis rook naar gas. Ik was vergeten het gas uit te zetten voordat ik die glazen plaat er weer op legde. Die was dus ontploft. Mijn date was zo in shock dat ze zonder een woord te zeggen haar spullen pakte en wegging. We hebben elkaar daarna nauwelijks nog gesproken. Ik ben uren bezig geweest om glas uit allerlei hoekjes te bezemen. In de maanden die volgden heb ik door het hele huis nog stukjes glas teruggevonden. Onze huisbaas heeft hierna uit veiligheidsoverwegingen in alle panden waar die eigenaar van was de glasplaat van het fornuis laten halen.”

Alle illustraties door Roel de Witte

Eza, (23)

“Ik kwam de keuken binnenwandelen, terwijl een van mijn huisgenoten naar de magnetron stond te staren. Hij stond daar verstijfd, geen reactie, niks. Toen ik dichterbij kwam zag ik dat er steekvlammen uit de magnetron kwamen! Hij wilde iets opwarmen, en had dus maar een metalen pan met inhoud en al in de magnetron gezet. Ondertussen stond de hele keuken blauw en was het brandalarm al afgegaan. Ik begon in paniek te schreeuwen dat hij iets moest doen. Uit het niets kwam hij in beweging en trok de stekker uit het stopcontact, waarna de steekvlammen ophielden. Hij zei nog steeds niks. De magnetron was pikzwart van binnen en onbruikbaar. We hebben een nieuwe moeten kopen.

LEES OOK: We vroegen studenten hoe en wat ze koken nu ze niet meer bij hun ouders wonen

Hij was trouwens niet de enige huisgenoot die weleens domme dingen deed. Een ander maakte lange dagen in de horeca en was vaak laat thuis. Ik heb ‘m wel eens ’s ochtends aangetroffen op de bank ik de keuken, helemaal bedekt met kerriepoeder. Om ‘m heen lagen een stuk of vijf ongebakken tosti’s. Op het aanrecht stond een onaangeroerde kapsalon te wachten. Ik heb ‘m laten liggen en ben er daarna nooit meer over begonnen.”

Mike, (25)

“In de ochtend drink ik meestal een smoothie. We hadden in de keuken een chille draadloze blender staan van een huisgenoot die we altijd konden gebruiken. Alle ingrediënten voor de smoothie zaten al in de blender toen ik op het knopje drukte. Ik was alleen één ding vergeten: de deksel. Een seconde later spoten yoghurt en stukjes kiwi alle kanten op, vol m’n gezicht in. Ik zag geen moer meer. In een reflex heb ik uit blinde paniek die blender opgepakt en door de openstaande balkondeur naar buiten gegooid, vier hoog naar beneden. Toen ik eenmaal de yoghurt en lijnzaad uit m’n ogen had gewassen en besefte wat ik gedaan had, raapte ik al mijn moed bij elkaar en keek over de reling van het balkon naar beneden. Gelukkig had ik niks of niemand geraakt, maar van de blender was weinig meer over. Die lag in stukken op straat. De keuken was een bende, overal lagen stukjes fruit en zat yoghurt vastgekoekt. Gelukkig waren al m’n huisgenoten al weg, dus kon ik rustig de keuken schoonmaken en in de stad op zoek naar een nieuwe blender.”

Ilana (22)

“Ik was laat thuis, en had van de avond ervoor nog wat couscous met gegrilde groenten in de koelkast staan, in een Tupperware-bakje. We hebben in de keuken een multifunctionele oven met magnetronfunctie. Zonder erbij na te denken zette ik het bakje couscous in de oven en zette de timer op tien minuten. Even later hoorde ik het belletje en ben ik teruggelopen naar de keuken. Toen ik de klep van de oven opendeed baande een walm van verbrand rubber zich al naar buiten. Wat bleek? Ik was vergeten om de oven op magnetron-stand te zetten. Mijn plastic bakje heeft dus tien minuten staan smelten. Wat in de oven lag was was echt een hoopje ellende. Het plastic droop tussen het rooster door. Wat onderin overbleef leek op een zwartgeblakerd cakebeslag met korreltjes couscous. Van lamlendigheid begon ik te lachen. Ik heb toen het hoopje plastic eruit geschraapt en met spatel en al de prullenbak in gemieterd. Met een schuurspons heb ik geprobeerd de rest van de schade te herstellen, wat nog aardig lukte ook. Achteraf was er niet veel meer van te zien. Ik heb die avond maar pizza besteld. De magnetronstand heb ik daarna nooit meer gebruikt. Dan maar opwarmen in de pan.”



Stefanie (27)

“Toen ik negentien was had ik er een gewoonte van gemaakt om ’s ochtends een tosti met Nutella te maken. Toen de winter aanbrak was het zo koud dat de inhoud van de Nutellapot buitensporig hard was geworden. Een boterham aan flarden smeren met een stuk versteende chocopasta is niet echt praktisch, dus om het hele boeltje te laten smelten zette ik de pot in de magnetron. Ik was me er toen nog niet van bewust dat aluminiumfolie en magnetrons geen vriendjes zijn. Toen ik wat hoorde knetteren en naar de magnetron liep, zag ik door het raampje een vlammenspel op de nog met aluminium bedekte rand. Ook was de bovenste laag chocopasta zwartgeblakerd en compleet uitgedroogd, omdat ik het hele zaakje drie minuten op hoogste stand had gezet.

Ook toen ik dacht dat ik slimmer was, ging er nog weleens iets fout. Ik hoor mijn moeder nog zeggen dat kleine kookpannetjes nooit op een groot pitje mogen staan. Daar geloofde ik niets van, tot ik op die manier rijst aan het koken was op mijn gasfornuis en wat later, toen ik van de woonkamer terug de keuken inliep, het zwarte handvat compleet weggesmolten terugvond.”

Veerle, (22)

“We hadden met een groep vrienden afgesproken bij iemand thuis om een avondje te chillen en bij te praten. We zaten in de woonkamer gezellig te kletsen en jointjes te roken, toen ik op het geniale idee kwam om een pot thee te zetten. In de keuken vond ik een mooie fluitketel. Die vulde ik met water, zette ‘m op de inductieplaat en liep weer terug naar de woonkamer. Even later ging ineens het brandalarm af. Ik rende naar de keuken om te kijken wat er aan de hand was, die ondertussen zwart zag van de dikke rook en stonk naar verbrand plastic. De ‘fluitketel’ was gesmolten en alles wat overbleef was een hoopje smeulende gestolde lava, vastgeplakt aan de inductieplaat. Achteraf bleek het geen fluitketel te zijn, maar een dure designer-theepot van honderd euro. Ik was zo stoned dat ik dat dus niet gezien had. Ik schaamde me kapot dat ik een theepot heb aangezien voor een fluitketel. Met een onkruidwieder uit de tuin heb ik toen nog geprobeerd de gesmolten resten eraf te schrapen. De hele inductieplaat moest vervangen worden.”