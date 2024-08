We vroegen studenten naar welk ouderlijk gerecht ze heimwee hebben

De komende weken duikt VICE volop in het studentenleven, en alles wat daarbij komt kijken — van smartdrugs en soa’s tot hospiteren en protesteren. Lees meer op deze pagina.

Toen ik op kamers ging wonen, was mijn koelkast nooit echt een punt van aandacht. Als je geluk had, vond je er een verdwaald pakje boter en wat broodbeleg. De vriezer, dat was wel het voedende middelpunt, volgeladen met Tupperware-bakjes met maaltijden gemaakt door mijn ouders.

Voor de Student Guide gingen we de straat op om studerende voorbijgangers uit te horen over heimwee naar maaltijden in het ouderlijk nest. Wordt er anders gekookt nu ze zelf het weekmenu bepalen, stopt er elke avond een fietskoerier met een tas vol pizza’s voor de deur en welk familierecept belandt er absoluut niet in hun IKEA-pan?

Marleen & Willem (Studenten Communication and Multimedia Design)

MUNCHIES: Welk gerecht van thuis ga je het meest missen?

Willem: Zeker erwtensoep. Dat kost blijkbaar zoveel tijd om te maken en het is zo lekker. Maar ik heb zelf echt totaal geen zin om dat te doen. Ik word al moe als ik eraan denk.

Marleen: Spaghetti carbonara. Maar dat komt omdat ik gewoon lui ben.

Willem: Dat is wel echt heel lui.

Marleen: Ik heb het wel eens geprobeerd, maar het lukte niet. Niet zoals thuis.

En welk gerecht totaal niet?

Willem: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik mis de quiche echt totaal niet. Ik heb geen idee wat er in zit. Het is ook gewoon even snel naar binnen schrokken, zodat ik er daarna vanaf ben. Ik wil niet eens weten wat er precies in zit.

Marleen: Rendang. Ik hou gewoon niet zo van draadjesvlees. Mijn moeder heeft ooit een Indische kookcursus gedaan, maar ik ben er niet zo fan van. Ook doet ze nog zo haar best.

Wat eet je nu anders dan toen je nog thuis at?

Marleen: Minder groenten.

Willem: Meer Uber.

Wat kon je thuis nooit eten, maar nu wel?

Marleen: Avondeten valt wel mee. Maar ik denk vooral ’s middags halen waar je zin in hebt. Als ik dan zin heb in een zak chips ofzo, dan werd ik thuis veel op mijn vingers gekeken.

Willem: Kapsalon. Dat kon wel thuis maar niet als avondeten of ontbijt. Dat kan nu wel. Dat is wel chill.

Hoe vaak ontbijt je met een kapsalon?

Willem: Ik heb het nog niet heel veel gedaan, maar er zijn toch wel momenten geweest dat ik daar ingetrapt ben.

