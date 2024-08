We vroegen studenten naar welk ouderlijk gerecht ze heimwee hebben

Toen ik op kamers ging wonen, was mijn koelkast nooit echt een punt van aandacht. Als je geluk had, vond je er een verdwaald pakje boter en wat broodbeleg. De vriezer was wel het voedende middelpunt, volgeladen met Tupperware-bakjes met maaltijden gemaakt door mijn ouders.

Voor de VICE Student Guide gingen we de straat op om studerende voorbijgangers uit te horen over heimwee naar maaltijden in het ouderlijk nest. Wordt er anders gekookt nu ze zelf het weekmenu bepalen, stopt er elke avond een fietskoerier met een tas vol pizza’s voor de deur en welk familierecept belandt er absoluut niet in hun IKEA-pan?



Videos by VICE

Marleen & Willem (Studenten Communication and Multimedia Design)*





MUNCHIES: Welk gerecht van thuis ga je het meest missen?

Willem: Zeker erwtensoep. Dat kost blijkbaar zoveel tijd om te maken en het is zo lekker. Maar ik heb zelf echt totaal geen zin om dat te doen. Ik word al moe als ik eraan denk.

Marleen: Spaghetti carbonara. Maar dat komt omdat ik gewoon lui ben.

Willem: Dat is wel echt heel lui.

Marleen: Ik heb het wel eens geprobeerd, maar het lukte niet. Niet zoals thuis.

En welk gerecht totaal niet?

Willem: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik mis de quiche echt totaal niet. Ik heb geen idee wat er in zit. Het is ook gewoon even snel naar binnen schrokken, zodat ik er daarna vanaf ben. Ik wil niet eens weten wat er precies in zit.

Marleen: Rendang. Ik hou gewoon niet zo van draadjesvlees. Mijn moeder heeft ooit een Indische kookcursus gedaan, maar ik ben er niet zo fan van. Ook al doet ze nog zo haar best.

Wat eet je nu anders dan toen je nog thuis at?

Marleen: Minder groenten.

Willem: Meer Uber.

Wat kon je thuis nooit eten, maar nu wel?

Marleen: Het avondeten valt wel mee, maar ik denk vooral ’s middags halen waar je zin in hebt. Als ik dan zin heb in een zak chips, of zo, dan werd ik thuis veel op mijn vingers gekeken.

Willem: Kapsalon. Dat kon wel thuis maar niet als avondeten of ontbijt. Dat kan nu wel. Dat is wel chill.

Hoe vaak ontbijt je met een kapsalon?

Willem: Ik heb het nog niet heel veel gedaan, maar er zijn toch wel momenten geweest dat ik daar ingetrapt ben.

Madhavi (22 jaar, student Fashion & Branding aan het AMFI)





MUNCHIES: Welk gerecht ga je het meeste missen als je op jezelf gaat wonen?

Ik denk haar salades, maar vooral haar aardappelschotel. Die is echt heel lekker. Ik weet niet wat ze ermee doet, maar het is echt heel lekker romig en zacht met een krokant laagje. Zelf lukt het me nooit om het te maken.

Wat zou je absoluut niet missen?

Mijn moeder maakt heel vaak Surinaams eten. Daar houd ik niet zo van. Ik vind dat te kruidig. Zelf kook ik vooral gewoon pasta met olijfolie, knoflook en kaas. Heel eenvoudig.

Is er een gerecht dat je thuis niet mag eten, maar eigenlijk heel lekker vindt?

Sushi. Dat kan ik zelf niet maken, dus dat moet ik altijd bestellen. En we eten geen rund thuis, omdat ik Hindoestaans ben. Dat mis ik af en toe wel. Ik kan nooit een biefstukje bakken, want dat vinden ze thuis niet goed. Dat zou ik wel heel graag willen. Af en toe een biefstuk of een pizza met pepperoni.

Mag dat alleen bij jou thuis niet, of mag je het eigenlijk overal niet eten?

Vanwege het geloof mag het overal niet. Thuis eten we geen rund en varken en dat mag ook niet naar het huis van mijn ouders meegebracht worden. Ik eet het zelf wel, maar bij mijn ouders eet ik gewoon met mijn ouders mee.



Mana (20 jaar, student Mediastudies) en Elise (18 jaar, student Humanities) uit Frankrijk.



MUNCHIES: Welk gerecht van je ouderlijk huis mis je enorm?

Elise: Frans brood.

Mana: En kaas. En wijn.

Wat is daar hier mis mee dan?

Mana: Het brood is niet echt brood. Het is niet zo knapperig als in Frankrijk. En de kaas. Sorry, maar ik vind Goudse kaas echt geen kaas. Het is zo hard.

Elise: Het is niet zoals bijvoorbeeld brie. Ik heb ook het gevoel dat alle kaas hier hetzelfde is.

Mana: En de wijn is gewoon duur.

Is er een gerecht dat je altijd thuis at, maar nu totaal niet mist?

Mana: Ik mis niks. Ik kook graag, dus dat is geen probleem.

Elise: Omdat je nu alleen woont, moet je kleinere gerechten koken. Dus de grote gerechten met je familie eet je niet meer.

Mana: Het is wel makkelijk om gezonder te koken. Het is niet meer een grote pan pasta, maar kleinere, gezonde dingen.

Eet je nu gezonder dan?

Mana: Ja, eigenlijk wel. Ik woonde met mijn broers en vader. En zij hielden ervan om veel pasta, aardappelen en veel vlees te eten. Hier kook ik vooral rijst, groente en veel vis.

Elise: Ik woonde thuis met twee jongere broertjes. We hadden veel koekjes en snacks in huis. Hier heb ik dat helemaal niet.

Mana: Het is ook te duur om te kopen. We focussen gewoon op het gezondere, onmisbare eten.



Nav (23 jaar, student Facility Management)





MUNCHIES: Als je op jezelf gaat wonen, is er een gerecht van thuis wat je heel erg gaat missen?

Nee, want ik kook eigenlijk vooral zelf. Alles wat ik nu thuis eet, kan ik ook zelf koken.

Hoe heb je geleerd om zo goed te koken?

Vanaf kleins af aan al veel meekijken en veel uitproberen.

Wat kook je het allerliefste dan?

Indiase gerechten. butter chicken maak ik het allerliefste, met lam of kip. Eigenlijk kan ik alle Indiase gerechten wel goed maken.

Welk gerecht ga je absoluut niet missen van thuis?

Witlof! Dat gaat er echt niet in bij mij. Mijn zus vindt het heerlijk, dus we eten het best vaak.

Dus dan moet je wel.

Nee. Dan skip ik het en dan eet ik iets anders. Of ik pak er een boterham bij.

Is er iets wat je stiekem superlekker vindt, maar thuis niet kan eten?

Nee eigenlijk niet, want als ik zelf kook dan eet iedereen gewoon wat de pot schaft. Daar zit geen limiet aan.





Carol uit Taiwan (17 jaar, student Business Administration) en Tia uit Thailand (19 jaar, student Business Administration)



MUNCHIES: Welk eten mis je ontzettend van thuis, nu je hier op jezelf woont?

Carol: Soep met noedels en rundvlees. En een McDonald’s waar je weinig betaalt. Die is hier echt duur.

Tia: Papaya-salade. Je kunt hier echt heel moeilijk aan papaja komen. En ze smaken heel anders dan thuis. Je kunt het wel vervangen door wortels of radijs, maar het gaat nooit zo smaken als papaya.

Heb je die soep hier al een keer gegeten?

Carol: Ik ben er naar op zoek geweest, maar ik heb het nog niet gevonden. Ik heb het zelf ook nog nooit eerder gemaakt, want ik ben geen goede kok. Maar ik ben nu toevallig wel onderweg naar de winkel om de ingrediënten te kopen. Ik ga het voor de eerste keer proberen.

Welk eten eet je het liefste de hele dag door, maar kon je thuis nooit zo veel eten?

Tia: Junkfood. Snacks enzo.

Carol: Koekjes! Oreo’s bijvoorbeeld. Dat eet ik vooral als ik me verveel, om de tijd te doden.

Wat kook je zelf het allerliefste?

Tia: Thais eten. Ik kan geen buitenlands maaltijden koken. Ik zie mezelf niet elke dag aardappelen eten. Ik eet heel veel rijst. Het is best mogelijk om hier lekker Thais te koken, maar je moet wel alternatieven zoeken voor bepaalde ingrediënten.

*Bij deze mensen zijn we helaas vergeten hun leeftijd te vragen.