We vroegen studenten van ArtEZ hoeveel ze hun eigen kunst waard vinden

De komende tijd gaat Creators het hele land door om ons met de afstudeershows van kunstopleidingen te bemoeien. Wees gewaarschuwd!

Wat is dat toch met afstuderen en beklemmend warme gebouwen? Zelfs op een wat frisse druilerige woensdagmiddag in Arnhem ruikt het naar verdampte zweetdruppels. Maar dat is eigenlijk ook precies de geur van scholen. Als we ‘Creators’ laat vallen, zijn de afgestudeerden van ArtEZ een beetje bang voor ons, misschien omdat ze dachten dat we weer vermoeiende kunstvragen zouden gaan stellen. Helaas hadden we voor deze kersverse kunstenaars een veel beangstigender vraagstuk: geld.

Carmel Klop (24), Fine Art/BEAR

Studeert af met Carmels Paradise

“Ik heb een plek gemaakt waar je voornamelijk plezier kan hebben, want voor mij gaat het om plezier maken in dit zinloze leven.”

Hoezo is het leven zinloos?

We gaan straks allemaal dood en dan is het voorbij. Het is heel plat en kut.

Hoeveel kost het?

Daar heb ik echt nog nul over nagedacht. Het was alleen maar maken maken maken. Dus daar moet nog maar over nagedacht worden, dus dan wordt het prijs op aanvraag.

Ik zeg: honderd euro.

Daar gaat het zeker overheen, zeker qua materiaal en manuren die erin zitten.

Duizend euro?

Ja is goed. Ik zeg ook maar wat. Maar misschien wil ik hem wel liever verhuren, dan kun je hem voor die honderd euro twee uur huren.

Matthieu Reijnoudt (22), Fine Art/BEAR

Studeert af met An Act of Not Acting Volume 1: The Bowling Competition en An Act of Not Acting Volume 2: The Parade

“De bowlingbaan is het meest aanwezig en ik heb het gemaakt om te communiceren dat bowlen een prima manier is om om te gaan met problemen. Een herwaardering van vluchtgedrag. Die vaandels zijn nog work in progress.”

Wat ruik ik? Heb je net Sambuca gedronken?

Nee het is Pastis, dat hoorde nog bij mijn performance. Wil je ook?

Nee dankjewel. Maar je bowlingbaan ziet er indrukwekkend uit, wat zou je daarvoor vragen?

Daar moet ik bij zeggen dat het een niet-functionerende bowlingbaan is. Er zitten geen gootjes bij of ball retriever — weet niet of dat de officiële naam is — dus daar moet ik rekening mee houden. Maar toch zou ik er tweeduizend euro voor vragen.

Kom je hem voor dat bedrag ook neerleggen?

Zeker.

Zit er winst in die tweeduizend euro?

Vrij weinig, het is een schappelijke prijs. Toch ben ik wel heel erg benieuwd in wat voor huis degene die het zou kopen dan woont dat hij een niet functionerende bowlingbaan van vijftien meter wil neerleggen.

Wat ga je nu doen, nu je afgestudeerd bent?

Sowieso wel vaker bowlen. Ik ben er vrij onlangs pas mee begonnen.

Domas van Wijk (23), Fine Art/BEAR

Studeert af met Relatie hartje planet (geschreven zoals de datingssite)

“Ik vind relaties belangrijk en veel werken zijn verbonden met elkaar. De morsecodes die je achterin de hoek op de computerschermen ziet, worden hiervoor geprint. En als je het theelichtje daar bij het raam aanzet, dan gaat uiteindelijk het hondenspeeltje via druk op de oude maagpomp gillen.”

Ziet er indrukwekkend uit. Hoeveel geld is het waard?

Die vraag heb ik al eerder gehad en toen had ik er ook geen goed antwoord op.

Hoezo niet?

Ik weet het niet, daar was ik gewoon nog niet mee bezig. Maar alles bij elkaar is het vrij duur denk ik, zo rond de tweehonderdduizend. Echt heel veel.

Zou je het voor dat bedrag ook verkopen?

Ik zou het zelfs voor minder verkopen als iemand het wil hebben. Het is lastig een bedrag te noemen, want alles is een proces en veel van wat je hier ziet is in andere installaties van mij ook al verschenen. Maar dat geld is wel iets waar ik over moet gaan nadenken nu ik de academie ga verlaten.

Ben je daar bang voor?

Nee, ik moet dat gewoon gaan doen. Zo vroeg de ArtFair me net ook al hoe ik het allemaal ging aanpakken en zij zijn heel zakelijk, maar ik zei dat ik dacht dat we er samen wel uit zouden komen.

Esmée van den Akker (22), Fine Art/BEAR

Studeert af met meerdere videoperformances en sculpturen zoals “Einzelganger”

“Mijn werk komt voort uit de interesse voor identiteit. Hoe je die kunt construeren en kunt vormgeven, en daar speel ik mee in mijn werk.”

En hoe zie je dat in die video?

Dat is misschien wel het slechtste voorbeeld [lacht]. Maar met het sculptuur Einzelganger — dat is ook van boven naar onder te lezen in de keramieken letters — in je achterhoofd moet je naar de rest kijken.

Oké. En nu, voor hoeveel geld zou je je werk verkopen?

Ha, daar is de moeilijkste vraag! Daar heb ik niet direct een antwoord op.

Omdat je het niet weet of omdat je het niet wilt zeggen?

Misschien omdat ik het oprecht niet weet. Kijk, sculpturen hebben een minimale materiaalprijs en dat ligt bij die van keramiek op twee honderd.

Maar je kan het maar één keer verkopen, zou je er dan niet meer voor vragen?

Er zit natuurlijk ook vier jaar academie in mijn werken en veel tijd. Maar ik durf eigenlijk echt geen bedrag te noemen.

Sjors Bindels (26), Fine Art/BEAR

Studeert af met MEETING: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 (MORE POSSIBLE)

“In mijn werk en performances bevraag ik de autoriteit wanneer er geen makkelijke antwoorden te vinden zijn. Wie heeft er dan nog authoriteit over kennis?”

Alles erop en eraan. Wat vraag je ervoor?

Dit is niet te koop.

Waarom niet?

Wat ik veel belangrijker vind is om met instituten in gesprek te gaan, zodat ik mijn performances kan doen. Dan ga ik met hen wel in gesprek over een uurloon wat me redelijk lijkt. Dat is eigenlijk het enige wat ik over geld kan zeggen, dat er altijd gekeken moet worden naar redelijkheid. Kunstenaar zijn is mijn beroep en dat neem ik heel serieus.

Dat is heel begrijpelijk. Iets heel anders, waarom groen?

Mijn werk is een curatorele saus en ik kijk naar de compositie, waaronder kleurstelling.

Dus als de stoelen blauw waren geweest, had de vloer ook een andere kleur kunnen hebben?

Dat had gekund.

Robin Preusterink (26), Fine Art/BEAR

Studeert af met Pistool, Katapult, Ugly Belgian house, Knuppel, Panfluit, Bijl, Uchi, Cabin en Prefab.

“Het zijn negen op zichzelf staande werken.”

Welke van de negen is het meeste waard?

Ik denk dat mensen het meest zouden willen neertellen voor de grutto [op de foto het skelet op het bruine tafeltje.

Hoeveel zou die zijn?

Dat ligt eraan hoe skeer je bent.

[Een bezoeker pakt Panfluit en speelt er een vrolijk deuntje mee.]

Moet ik hier wat van zeggen?!

Uuh, ja, eigenlijk wel. Maar voor hoeveel ga jij het verkopen dan?

Dat is wel een kutvraag eigenlijk. Want wat zal het zijn? 2500? Dat is nog wel toegankelijk. En het blijft kunst natuurlijk.

En wat is dan je koopje?

Dat is materiaaltechnisch Pistool, het zijn gewoon takjes (meest rechts op de foto).

Dankjewel!