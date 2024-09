We vroegen tieners of de paniekverhalen over hen echt waar zijn

Tieners worden vaak wat angstig en van een afstandje bekeken. Goed, sommigen van hen geven TED-Talks over hun plannen om de oceanen plastic-vrij te maken. Maar als je de paniekverhalen moet geloven zijn er ook heel veel sinistere tieners die massaal high worden van aanstekergas, alleen nog maar met vreemden praten online, of die wodkatampons gebruiken om dronken te worden.

Dat ouders en andere volwassenen bang zijn voor dit soort gekke tienertrends, is al zo oud als de uitvinding van het begrip ’tiener’ zelf. Door sociale media worden paniekverhalen nu echter nog sneller verspreid en als nog veel bedreigender gezien. Daarom vroeg wij ons af: wat vinden Nederlandse tieners eigenlijk zelf van dit soort verhalen? Ontmoeten ze echt alleen nog maar online mensen en niet IRL? Hebben ze vrienden die aan ‘wodka eyeballing’ doen? Of zijn ze net zo verbaasd over dingen als ‘straathyena’s’ en high worden van aanstekergas als wij?



We vroegen het Iyanla (18), Eelke (19), Vera (15) en Angelo (16) in een panelgesprek. We nodigden ze uit op het VICE-kantoor, gaven ze koekjes en frisdrank, en stelden ze vragen over drank, drugs, relaties en natuurlijk YouTube. En o ja, of ze nog tips hebben voor volwassenen.



Vera en Iyanla

Drank en drugs

Broadly: ‘Wodka eyeballing’ houdt in dat je wodka in je ogen giet. En sommige mensen brengen wodkatampons bij zichzelf in. Hebben jullie dat weleens gedaan?

Vera: Word je dan sneller dronken? Of wordt je dronkenschap intenser?

Eelke: Ik denk sneller.

Iyanla : Word je dan ook sneller moe? Want dan krijg je toch prikkende ogen?

Angelo: Ik ken wel gekke mensen, maar ik ken niet zulke mensen die dat hebben gedaan. Ik zou het zelf niet proberen. Straks word je blind ofzo.

Eelke: Ik zou ze wel waarschuwen: je ogen zijn kostbaar en wodka in je oog kan nooit goed voor je zijn, maar het is jouw keuze.

Vera: Maar van die wodkatampon heb ik echt nog nooit gehoord.

Angelo: In welke gaten stop je die dan? Gewoon in je poepgat? Ugh, dat lijkt me niet fijn, man.

Iyanla: Hierdoor snap ik dat ouders bang zijn, want je kan wel je kind verliezen door zulke dingen.

Angelo en Eelke

Het inademen van aanstekergas is een goedkope manier om in een roes te raken, maar er is wel een 13-jarige jongen uit Amsterdam door overleden . Kennen jullie deze manier van high worden?

Vera: Ik heb dit gezien. Ik was met een vriendinnetje in het park, daar zagen we mensen iets inhaleren met een zakje. Wij dachten dat het gewoon lachgas was en gingen voor de fatoe naar ze toe. Ze spoten iets in een zakje om te inhaleren, terwijl ze rond de 14 waren. Daarna vroegen ze ons om 50 cent om nog een aansteker te halen. Ze werden er helemaal duizelig van, begonnen te lachen en zeiden allemaal rare dingen.

Eelke: Nog nooit gedaan. Sowieso als je butaangas gaat inhaleren dan klopt daarboven iets niet helemaal, volgens mij. Het is voor 90% dezelfde stof als die uit je achterste komt. En dat adem je dan in.

Angelo: Het ruikt totaal niet zo! Maar die periode is voorbij, dat ik beïnvloedbaar ben. Van een jonko kan ik ook high worden. Het is gewoon of drinken of smoken. Maar ik kan niet meer roken, want ik zit aan de medicijnen. Ik ben niet ziek ofzo, ik ben gewoon transgender. Ik heb m’n eerste prikkie gehad in de pubertijd. Dus ik ben helemaal gestopt.



Iyanla: “Ik vind sigaren iets fijner dan sigaretten, want die zijn niet zo verslavend.”

Daten

Hebben jullie wel eens via het internet een date gehad?

Angelo: Ja, zo vaak. Ik speelde vroeger Habbo. Toen heb ik een vriendinnetje ontmoet, maar ze was echt lelijk in het echt. Ze was wel aardig, daar niet van. We zijn nog steeds vrienden. Nu ontmoet ik zo vaak mensen van Insta. Als ik diegene dan op straat zie lopen, denk ik van: Hey, jij bent SexyGirl van Insta.



Hoe gaat dat dan?

Iyanla: Door sliden in de DM. Net als bij Facebook kun je bij Instagram ook privéberichten sturen.

Angelo: Ja, zo heb ik een vriendin nu.

Iyanla: Ik heb een keer via Facebook een meisje ontmoet waar ik nu hele goede vrienden mee ben. Of het loopt verkeerd af, of het loopt goed af, maar dat weet je nooit als je het niet probeert.

Angelo: Je moet eerst goed Skypen of videocallen.

Eelke: Je moet sowieso eerst die persoon zien bewegen.

Angelo: Mensen gebruiken tegenwoordig vaak van die fake-filmpjes van andere mensen. Ik zeg altijd dat ze hun pink omhoog moeten doen. Ik kwam bijvoorbeeld een heel mooi meisje tegen op Omegle, een chatroulette. Ze begon ineens haar t-shirt uit te trekken. Dus ik zei: “Doe even je pinkie omhoog” en toen kon ze dat niet doen. Toen dacht ik: oké, next.

Vera: Ik heb een keer met vriendinnen een nepaccount aangemaakt op Snapchat om te kijken of hun vriendjes op mooie meisjes reageren. We stuurden eerst een foto van een willekeurig meisje en toen vroeg een vriendje naar naaktfoto’s “om hem op te winden.” Nu is het uit.

Steeds meer tieners , zoals Jaden Smith, zijn bezig met genderidentiteit en seksualiteit. Hoe zit het in jullie omgeving bijvoorbeeld met de acceptatie van homoseksualiteit?

Eelke: Ja, ik heb nooit gezien dat mensen er een probleem van maken. Ben wat je wil.

Iyanla: Ik ken een jongen die heel erg bezig is met zijn geloof. Ik vroeg hem wat hij van homoseksualiteit vond en hij had er geen mening over, zolang hij er maar geen last van had.

Angelo: Bij mij op school is het echt een taboe om gay te zijn. Niemand durft wat over mij te zeggen, want ze weten dat ik ze dan trap. Een meisje noemde me ooit lesbisch en schold me uit. Ik ben para weggelopen.



Challenges

Doen jullie of je vrienden wel eens mee met online challenges?

Vera: Ja, de Habiba Challenge.

Angelo: Je zet het nummer van Boef op en dan ga je in je onderbroek over straat rennen en het filmen.

Iyanla: Ik heb mijn broertje gepusht om het te doen, maar hij wilde niet. We hebben wel de Get Out Challenge gedaan. Dat is een filmpje waarin iemand heel snel naar de camera rent en vlak ervoor de bocht om gaat.

Angelo: Je hebt ook “Als je lacht ga je naar de hel.”

Eelke: Dat zijn filmpjes van gehandicapte mensen en dan moet je proberen niet te lachen

Iyanla: Maar ze maken de filmpjes heel grappig, met muziek en door terug te spoelen. Ik heb heel hard gelachen.

Angelo: Die filmpjes zijn zo grappig!

En de Cinnamon Challenge ?

Eelke: O, nee, nee.

Iyanla: Die heb ik wel gedaan. Je stikt ervan of je mond en keel worden heel droog. Het zuigt alle speeksel op en het brandt. Ik heb gehoord dat er mensen dood van zijn gegaan.

Eelke: Ja, als je er water bij doet wordt het een grote prop in je keel.

Heb je de Kylie Jenner Challenge ook gedaan?

Iedereen: Dat was echt een trend, dat ging echt viral!

Iyanla: Ik wilde het wel een keer doen, maar toen zag ik een filmpje van een jongen en zijn lip was helemaal groot en kapot.

Vera: Ik vond het wel grappig, ik heb het geprobeerd. Mijn lippen werden wel wat dikker, maar de volgende dag waren ze blauw.

Eelke: Weet je wat de gevolgen kunnen zijn?

Angelo: Straks explodeert je lip enzo.

Kattenkwaad

Er waren tieners die zich vlak voor sluitingstijd verstopten in de Ikea om de hele nacht leuke dingen te doen en zichzelf te filmen. Hebben jullie ook deze fantasie?

Iyanla: Dat is vet. Dat zou ik ook wel willen doen. Het is zo creatief om dan zo in de avond in de Ikea te zijn en dan te vloggen, dat is gewoon een uitdaging.

Angelo: Ja, het lijkt me avontuurlijk. Ik zou de hele winkel rondrennen op mijn sokken. Ik zou echt glijden, gewoon.

Iyanla: Ik zou daar in een bed gaan liggen, of door de winkel gaan skaten.

Angelo: Ikea heeft toch ook eten enzo? Ik maak voor mezelf een broodje.



Iyanla en Vera

Iets minder onschuldig was het Instagramaccount van de straathyena’s . Daar stonden filmpjes online van jongeren die autoruiten intikten, dingen in de fik staken of dingen opbliezen.

Angelo: Ik volgde dat account. Ze deden de raarste dingen en hadden ook een vermomming. Het is vandalisme. Het is wel geinig. Maar aan de andere kant: waarom zou je iemands auto bijvoorbeeld kapotmaken? Iemand heeft er hard voor gewerkt en jij verpest voor de grap iemands leven.

Iyanla: En het kost geld. Dat zijn de mindere kanten van wat jongeren doen. En ze denken er niet bij na.

Eelke: Ik ken wel mensen die dat soort dingen doen maar dat zijn absoluut geen vrienden. Het is respectloos gedrag.

Angelo: Mensen zeggen dan van “we gaan ruïneren,” het is gewoon gekkigheid. Iemand op mijn school heeft een ruitentikker: een klein dingetje dat een raam eruit slaat. En hij heeft van die boksbeugels waarmee hij tegen auto’s slaat en dat filmt hij. Mensen maken ook filmpjes van leraren zonder dat ze het doorhebben, bijvoorbeeld op Snapchat. Ik ga helemaal stuk.

Iyanla: Een keer had een meisje een foto gemaakt van een leraar en in de groep gegooid, maar onze mentor zat ook in die groep. En ze keek echt heel erg confused op die foto, dus toen had ik een meme gemaakt met eronder ”ik wil kip”. Maar dat liep een beetje fout af: dat meisje kreeg een officiële waarschuwing en ik kreeg een gesprek.

Twee van de auteurs krijgen wijze tips

Tips voor volwassenen

Wat zouden jullie volwassenen van nu als advies willen geven?

Iyanla: Ik mis seksuele voorlichting op school. Het wordt eigenlijk niet gegeven, misschien één keertje. Daarom zijn er hele jonge mensen van twaalf, dertien of veertien die nu al seks hebben, die niks weten van zwanger zijn. Dat zou wel echt behandeld moeten worden.

Eelke: Bij mij op school was het er ook niet. Dus waren er in de vierde klas drie klasgenoten zwanger. Wat doe je dan, als je er niks over weet? Seksuele voorlichting zou verplicht moeten zijn, dat is het nu niet. Het is meer een optie.

Iyanla: Daarom, op school word je niet echt klaargestoomd voor de echte wereld. Daarom kijk ik Shannon Boodram. Dat is een seksuoloog op YouTube. Zij legt uit hoe je het veilig moet doen en zulke dingen.

En jullie ouders?

Angelo: Zorg er gewoon voor dat het een safe space is bij jou. Je moet je kind de ruimte geven om open te zijn, en zelf ook open zijn.

Iyanla: Het moet het belangrijkst zijn dat het kind gelukkig is.

Eelke: Als je niet open kunt zijn met je ouders, kan dat heel kwalijk zijn. Dat heb ik zelf ook meegemaakt, maar dat was mijn eigen schuld. Ik wist wel dat ik naar mijn ouders kon met mijn depressie, maar ik durfde niet. Het zijn gevoelige zaken en je doet je ouders er pijn mee. Ik heb het uiteindelijk wel gedaan.

Angelo: Goed van je.

Eelke: Je moet zelf ook leren dat als je problemen hebt, je het niet in je eentje hoeft te doen, dat je altijd sowieso naar je ouders kunt gaan.