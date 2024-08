We vroegen toeristen of het terecht is dat Amsterdam ze beu is

Toeristen werken behoorlijk wat problemen in onze hoofdstad in de hand, zoals bezopen woningprijzen en de vercommercialisering van de binnenstad. Amsterdam behoort zelfs tot één van de zeven steden waar bewoners de meeste last hebben van massatoerisme. Het moge duidelijk zijn dat Amsterdammers er moe van worden.

Ik kan me ook moeilijk voorstellen dat toeristen het vreselijk fraai vinden om in een centrum rond te lopen waar niets anders te zien is dan toerisme – vooral als je weet dat je er zelf aan bijdraagt. Zouden Britten misschien wél een vakantiegevoel krijgen van het zien van een stel landgenoten die enorme roze dildo’s bekijken? Kijken Italianen in de ochtend al uit naar de wafel met Nutella die ze rond een uurtje of vier in hun mond zullen proppen? Vinden Roemenen het wemelende Amsterdam juist heeeerlijk genieten? En, niet in het minst, zouden toeristen zich misschien stiekem ook een beetje schuldig voelen tegenover Amsterdammers? Ik ging naar de Wallen om toeristen hierover het hemd van het lijf te vragen.



Videos by VICE

Jung Hyejee (23) en Jung Hyelin (21) uit Seoul, Zuid-Korea

VICE: Hi Huejee en Hyelin. Er zijn al een aantal maatregelen genomen om het massatoerisme in Amsterdam terug te dringen. Wat vinden jullie daarvan?

Hyejee: Nee! Echt? Waarom?

Het krioelt hier van de mensen!

Hyejee: Ik vind het juist heel erg meevallen hoe druk het is. Er zijn veel minder toeristen dan ik had verwacht. We hebben tot nu toe niet eens zo lang in de rijen moeten staan voor musea.

Hyelin: Alleen in het centrum is het wel een beetje druk. Maar de Amsterdammers verdienen toch heel veel geld aan toeristen?

Zeker. Hebben jullie al een wafel met Nutella geprobeerd?

Hyejee: Ja, dat was zo lekker!

Hyelin: Ik vond het veels te zoet. De helft heb ik weggegooid.

Alex (23), James (22) en Chris (23) uit Londen, Groot-Britannië

VICE: Hey jongens! Vinden jullie de binnenstad te druk?

James: Nu valt het wel mee. In de zomer is het hier honderd keer drukker.

Alex: Er zijn overduidelijk veel toeristen hier. Maar dat is voor ons geen probleem. Ik kan me wel voorstellen dat die drukte voor de bewoners misschien vervelend is. Maar wij wonen hier natuurlijk niet, dus voor ons – als toeristen – maakt het niet echt uit.

Het centrum is hartstikke ingericht op toeristen. Is dat fijn voor jullie?

James: Toeristen komen natuurlijk naar Amsterdam voor de hoeren en de wiet. Wij ook. Dus we merken wel dat alle winkels zijn ingericht rondom die thema’s.

Chris: Als je kijkt naar alle casino’s en toeristenwinkels in deze buurt, dan verliest de stad voor ons eerlijk gezegd wel een beetje haar cultuur en uniekheid.

Jullie bezoek aan de stad draagt ook wel bij aan dat culturele verlies. Wat vinden jullie daarvan?

Alex: Ik neem aan dat toerisme de belangrijkste industrie is hier. Dus ons bezoek is in die zin juist voordelig, toch? Ik denk daarom dat het toerisme ook wel goed is voor de stad.

Chris: Je hebt de toeristen denk ik nodig. Wij zorgen er uiteindelijk voor dat de economie hier blijft groeien. En dat is fijn voor de Amsterdammers.

Beatrice (21) uit Genua, Italië

VICE: Hoi Beatrice, wat vind je ervan dat de lokale politiek iets wil doen aan het massatoerisme in de stad?

Dat is heel dom. Het is toch prachtig dat er zoveel mensen zijn die Amsterdam willen bezoeken? Ik denk dat je zoiets juist moet omarmen.

Heb je niet het idee dat je jezelf eerst door een berg mensen moet wurmen, voordat je ergens komt?

Ja, het is wel druk, maar dat is niet erg.

Je bent hier dus al een paar keer geweest. Vind je Amsterdam eigenlijk nog wel authentiek?

Nee. Kijk, ik ben Italiaans, en voor Italianen is de eetcultuur heel belangrijk. Ik heb hier al aan een aantal locals gevraagd wat ik écht moet eten nu ik hier ben, en niemand kan daar echt antwoord op geven. Er bestaat blijkbaar geen typisch Amsterdams eten. Ik vind dat heel erg raar.

Christian (22) en Victor (26) uit Buenos Aires, Argentinië

VICE: Ha! Het moet niet drukker worden hier, nietwaar?

Victor: Ik vind het allemaal wel meevallen. Het is hier veel minder toeristisch dan andere Europese steden die we hebben bezocht, zoals Parijs of Londen.

Christian: Bovendien is toerisme ook heel waardevol. Hoe cool is het dat je hier allerlei mensen van over de hele wereld kan ontmoeten?

Volgens de lokale politiek is de stad te vol. Daarom willen ze iets doen tegen het massatoerisme.

Victor: Als Amsterdammer zou ik het daar echt niet mee eens zijn. Het is toch een enorm compliment dat zoveel mensen deze stad willen bezoeken?

Is Amsterdam wat jullie ervan hadden verwacht?

Victor: Ik had er wel wat meer van verwacht, eerlijk gezegd. Alleen deze buurt is interessant voor ons, vanwege de coffeeshops en de hoeren. Verder is er niet zoveel te doen hier. Het is een kleine stad.

Gaan jullie nog iets leuks doen?

Victor: Blowen en zuipen.

Christian: Feesten. En naar de hoeren zwaaien.

Catherine (22) en Yemi (21) uit Londen, Groot-Britannië

VICE: Hey Yemi en Catherine. Struikelen jullie hier over de toeristen?

Catherine: Nou, we spelen een spel waarbij we proberen te raden of iemand Nederlands of Brits is. Er lopen hier namelijk zo ongelooflijk veel Britten rond!

Jullie zijn natuurlijk ook Britten.

Yemi: Ja, en daar voel ik me op zich ook wel schuldig over, omdat ik merk dat de stad aan alle behoeften van Britse toeristen probeert te voorzien. Maar aan de andere kant wil ik ook gewoon lol hebben hier.

Wat vinden jullie tot nu toe van De Wallen?

Catherine: We doen een fietstour door Amsterdam, dus we zien veel verschillende plekken. Deze buurt is wel echt heel toeristisch.

Yemi: We hebben wel gemerkt dat fietsers de baas zijn hier. De eerste paar dagen probeerden we ook vooral ongelukken te voorkomen.

Aisha (19) uit Zaventem, België

VICE: Hoi Aisha! Wat een toerisme hier, hè?

Amsterdam is wel heel toeristisch, ja. Zeker ‘s avonds. Dan blijft iedereen ook stilstaan voor de sekswerkers. Maar eerlijk gezegd hou ik wel van die drukte.

Hoezo?

Veel mensen op elkaar, dat vind ik gewoon leuk. Ik heb veel liever dat, dan dat het helemaal stil is. Daarom kom ik ook vaak naar Amsterdam: het is hier altijd druk, en er zijn altijd toeristen.

Wat vind je ervan dat de gemeente het massatoerisme wil terugdringen?

Ik denk dat de gemeente daardoor heel veel geld gaat verliezen. Bovendien denk ik niet dat Amsterdammers daarmee akkoord zullen gaan. Toerisme is toch super goed voor de economie?

Danielle (18) en Cory (22) uit Manchester, Groot-Britannië

VICE: Hoi Cory en Danielle. Vinden jullie het te druk in de binnenstad?

Cory: Nee, ik hou van deze buurt. Het lijkt alleen druk, omdat alles hier zo smal en klein is.

Hoe vinden jullie het dat de binnenstad heel erg is ingericht op toeristen?

Cory: Ik zie wel heel veel winkels speciaal voor toeristen. Die vind ik niet leuk.

Danielle: Die toeristenwinkels zijn smakeloos, er zou juist meer vastgehouden moeten worden aan de Amsterdamse cultuur. Alles is een beetje hetzelfde – weet je hoeveel Nutella-winkels ik al heb gezien?

Toeristen zijn natuurlijk wel een beeeeetje de reden dat die winkels er zijn.

Cory: Ja dat klopt wel. Maar dat boeit mij niet zo. Het is niet alsof het mijn schuld is, toch?