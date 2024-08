We spraken Trippie Redd over liefde en lieten hem luisteren naar Jacin Trill

Het is niet de vraag of Trippie Redd gaat doorbreken, maar wanneer hij alle playlists, festivals en clubshows gaat domineren. De achttienjarige artiest uit Ohio trok met zijn hit Love Scars de aandacht van Travis Scott en Drake, waarmee hij kort daarna de studio in is gedoken. Een van de nummers die daaruit kwam is Dark Knight Dummo, dat overal waar Trippie komt luidkeels wordt meegezongen. Daarnaast werd hij afgelopen weekend getekend bij Quality Control: het label en management van onder anderen Migos en Lil Yachty.



De nummers van Trippie gaan vooral over gebroken harten (en high worden), dus vroegen we hem voor Valentijnsdag een aantal vragen over de liefde, onder het genot van een eindeloze voorraad wiet. De artiest is momenteel zo verliefd dat zijn vriendinnetje nooit uit zijn zicht is, ook in de video. We vroegen hem ook nog even te luisteren naar Jacin Trill, die met zijn track Rozeswoesh eerder al de aandacht trok van Amerika. Bekijk het hieronder.