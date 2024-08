We vroegen Utrechters wat ze zouden eten als laatste avondmaal

Gisteren was het Witte Donderdag en elk jaar moet de betekenis achter deze dag via een zoekmachine weer tot mij komen: Jezus at op Witte Donderdag het beroemde Laatste Avondmaal, volgens de Bijbel. Dat laatste etentje van Jezus en zijn volgers ziet er op kunstwerken niet heel bourgondisch uit – alleen de wijn lijkt mij wel een hoogtepunt. Voor mijn laatste avondmaal zou ik het in ieder geval wat steviger aanpakken en kiezen voor een heleboel kip: kippenvleugels, drumsticks en filet, alles mag in grote hoeveelheden op mijn bord verschijnen.



En wat zouden mensen in Utrecht kiezen als ze nog maar één maaltijd mochten eten? Ik zocht het uit en sprak mensen over gruwelijk veel champagne drinken met Zac Efron in een paleis, gigantische chipsvoorraden en laatste happen chocolademousse.

Ivo (24), studeert biologie aan de Universiteit Utrecht

MUNCHIES: Hey Ivo! Wat zou jij het allerliefste als laatste avondmaal eten ?

Ivo: Ik las net een artikel over de laatste maaltijd van Ted Bundy. Hij kreeg een steak, ei, toast, sinaasappelsap en melk. Ik neig naar een wat simpeler gerecht. Bijvoorbeeld de heerlijke tomatensoep van mijn oma. Ik weet niet precies wat erin zit, maar het is echt zo’n omasoep. Eigenlijk zou ik het ook in haar huis willen eten. Ook wil ik grote bakken vlees: spareribs, biefstuk en hotwings.

Als je maar één vleesgerecht mocht kiezen, wat wordt het dan?

Hotwings. Ik woonde een tijdje in Duitsland, en daar is dus gewoon geen KFC. Toen ging ik ze zelf maar maken. Eigenlijk veel chiller.

Wat is je grootste eetzonde?

Ik eet met een vriend weleens een ovenschaal met gehakt, kidneybonen, hüttenkäse, tomatensaus, heel veel kaas en verkruimelde nachos erbovenop. Het idee van het gerecht is dat het zo smerig mogelijk moet zijn. Het is nogal ongezond, maar wel heel lekker.

Laurie (19), studeert pedagogische wetenschappen

MUNCHIES: Hi Laurie, a ls je een laatste avondmaaltijd zou eten, en alles was mogelijk, wat zou je dan kiezen?

Laurie: Sowieso kip uit de oven met een broodvulling en citroen, met aardappeltjes en gegrilde groenten. Bij elke bijzondere gelegenheid maakt mijn moeder dit – en dus ook met Pasen. Ik ben christelijk opgevoed, waardoor we Pasen altijd heel uitgebreid vieren met heel veel familie. Dat zijn in totaal iets van veertig mensen.

“Naast de gezelligheid met familie, paaseitjes en samen zingen in de kerk betekent Pasen voor mij dat Jezus is gestorven voor onze zonden en daarna weer is opgestaan. Hierdoor mogen wij met blijdschap in genade leven.”

Wat betekent Pasen voor jou?

Naast de gezelligheid met familie, paaseitjes en samen zingen in de kerk betekent het dat Jezus is gestorven voor onze zonden en daarna weer is opgestaan. Hierdoor mogen wij met blijdschap in genade leven. Ik geloof wel dat wat je in dit leven doet geen invloed heeft op het hiernamaals, maar veel christenen zien dat anders.

Wat zou je echt niet als laatste avondmaal willen eten?

Sowieso iets met varkensvlees. Dat vind ik echt niet lekker en ik krijg meteen buikpijn als ik het eet.

Wat is je grootse eetzonde?

Chocolade. En dan het liefst karamel-zeezout van Tony Chocolonely.

Mickey (21), studeert natuur- en scheikunde

MUNCHIES: Hoi Mickey! Hoe stel jij je laatste avondmaal samen?

Mickey: Ik ben vegetariër, dus er valt best wel wat af voor mijn laatste avondmaal. Ik ga direct voor de tortellini met een lekkere dikke saus van gorgonzola en camembert die mijn vader altijd maakt.

Heb je een speciale herinnering aan deze tortellini?

Het doet me denken aan vroeger. Ik kies eigenlijk niet echt voor de smaak. Het gaat om de moeite die in het gerecht is gestoken – dat maakt het specialer. Of het gerecht nou lekker is of niet. Daar geef ik niet zo om.

Jezus dronk wijn, wat mogen we voor jou inschenken?

Omdat het een kaassaus is sowieso een witte wijn. Je moet dan geen rode wijn gaan drinken.

Bega je weleens een eetzonde?

Na het drinken heb ik altijd zoveel honger dat ik standaard vijf zakken chips op mijn kamer heb liggen.

Goede voorraad, heb je nog een voorkeur voor chipssmaken?

Het maakt niet uit welke smaken, maar paprika, cheese onion en die Bugles met kaas uit een tube gaan er altijd wel in.

Berend (21), studeert voeding en diëtetiek

MUNCHIES: Hi Berend! Wat voor gerecht zou jij kiezen als laatste avondmaal?

Berend: Ik word niet heel blij van luxe producten als oesters, kaviaar en truffel. Mijn pa maakt een ontzettend lekkere pasta bolognese met een saus van chili, ketchup en veel rode wijn. Ik weet niet hoe hij erop is gekomen, maar waarschijnlijk heeft hij in zijn studententijd gewoon wat bij elkaar geflikkerd.

Is dit je lievelingsgerecht?

Ik heb geen lievelingsgerecht. Een vriendin noemt mij ‘de vuilnisbak’ omdat ik alles eet.

Wat zou je absoluut niet willen eten als laatste gerecht?

Hollandse kost. Dat vind ik zulk fucking inspiratieloos eten.

“Ik heb op Sziget een week lang op hotdogs geleefd.”

Waar zou je de pasta het liefst eten?

In een van de grote zalen van het Paleis op de Dam. Aan het hoofd van zo’n lijpe, grote, houten tafel met allerlei gouden sieraden en een enorme kroon op mijn hoofd. Tegenover mij zit Zac Efron – hij is gewoon heel erg knap. Dus dan heb ik een goed uitzicht en als het gesprek ongemakkelijk wordt, is dat helemaal niet erg. Ik zie ‘m daarna toch nooit meer.

En wat zouden Zac Efron en jij dan drinken?

Gruwelijk veel champagne! Niet van die slappe Moët, maar een Dom Perignon of een Ace of Spades in decadente gouden flessen. Ik spuit er dan ook af en toe een voor de grap leeg. Na het diner feesten we nog de hele nacht door. Het boeit toch allemaal niks meer.

Wat is eigenlijk je grootste eetzonde?

Ik heb op Sziget een week lang op hotdogs geleefd. Die kraam zat onderweg naar de douches en als ik ‘s avonds gedoucht had, kocht ik altijd een hotdog. Het waren van die goeie, dikke worsten met veel saus, zuurkool en uitjes. Ik kon na het festival echt geen hotdog meer zien.

Ella de Vries (22), studeert antropologie

MUNCHIES: Hoi Ella! Als je alles mocht kiezen, wat zou je dan eten als laatste avondmaal?

Ella: De nasi van mijn schoonmoeder is echt allerbeste! Naast het feit dat het gerecht zo goed is word ik daar sowieso altijd verwend. Ze hebben altijd chips in huis als ik er ben.

Zou je de nasi ook in Zuidoost-Azië op willen eten of ergens anders?

De meest ideale plek lijkt me op het strand van een onbewoond eiland. Met mijn billen bloot en melk uit een kokosnoot.

Bij het Bijbelse laatste avondmaal wordt wijn gedronken. Wat zou jij drinken en waarom?

Een ijskoude Alfa-pils. Een beetje vloeibaar Limburg doet me altijd goed, dat preuf ste.

Wat betekent Pasen voor jou?

Veel eten en paaseieren zoeken. Na kerst viel ik in een zwart gat, dus dat probeer ik op te vullen met eten en gezelligheid!

Wat doe je met de eieren die je over hebt?

Opeten, maar als ik echt geen paasei meer kan zien, dan smelt ik ze desnoods om voor een chocoladefondue. Oh wacht, gaat deze vraag eigenlijk wel over chocolade-eieren?

Ben je onlangs nog een eetzonde begaan?

Gisteravond at ik voor de ogen van mijn vriendin het allerlaatste hapje chocolademousse.