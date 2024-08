We vroegen vijf arme en vijf rijke Duitsers wat ze zondag gaan stemmen

Dit stuk verscheen eerder op VICE.com Duitsland .

In Duitsland wordt zondag een nieuwe Bondsdag gekozen, de Duitse Tweede Kamer. Het CDU, de partij van Angela Merkel, gaat aan kop in de peilingen en zal waarschijnlijk de grootste partij worden. Daarmee kan Merkel voor een vierde keer Bondskanselier worden en dat heeft ze dan voor een groot deel te danken aan de Duitsers met een middeninkomen. De uitslag van de verkiezingen wordt namelijk mede bepaald door hoeveel de Duitsers verdienen.

Videos by VICE

Het Duitse Instituut voor Economisch Onderzoek heeft gekeken naar de samenstelling van de kiezers van de verschillende partijen. Ze ontdekten dat kiezers van de FDP, de Duitse VVD, over het algemeen bovenmatig rijk zijn en het hoogste maandelijkse gezinsinkomen hebben. Na de FDP ligt het inkomen het hoogst bij kiezers van de Groenen, die ook het hoogst opgeleid zijn. Daarachter: het CDU/CSU (het Duitse CDA); de kiezers van de SPD (de Duitse PvdA) en daarachter het AfD (Duitse PVV) en die Linke (de Duitse SP). De kiezers van deze partijen verdienen minder dan het gemiddelde inkomen.

Maar wanneer ben je nou “arm” of “rijk”? Volgens de definitie van de Europese Unie ben je arm als je in je eentje minder dan zestig procent van het gemiddeld nettomaandinkomen verdient. Dat is in Duitsland ongeveer 1000 euro. De overige tien procent verdient drie keer zo veel, en krijgt ongeveer 3000 euro per maand op zijn rekening bijgeschreven.

Wat mensen stemmen hangt natuurlijk niet alleen van hun inkomen af, maar vooral van persoonlijke idealen en zorgen. Waar laten mensen hun stem door bepalen? We vroegen het vijf armen en vijf rijken op straat.

Vijf armen…

Bruno, 53, werkloos

VICE Money: Hoe veel geld heb je?

Bruno: Ik heb 500 euro per maand te besteden. Ik woon bij een vriend in Berlijn in huis. Ik ben heel arm, maar ik kom wel rond.

Op wie ga je stemmen?

Op de SPD.

Omdat je hoopt dat het er dan socialer aan toegaat?

Ja. En omdat de leider, Martin Schulz, veel meer karakter heeft dan Merkel. En ik ben ontevreden over Merkels vluchtelingenpolitiek. Ik kom uit Polen en heb ook ooit mijn thuisland achter me gelaten. Ik wil mijn laatste sneetje brood aan vluchtelingen geven. Het probleem is alleen dat Merkel iedereen zonder controle heeft binnengelaten.

Links: Olivia, 24, rechts: Joy, 23, beide technisch assistent bij een ontwerpbureau

VICE Money: Hoeveel geld hebben jullie?

Olivia: Ik verdien 1000 euro per maand.

Joy: Ik 500 euro.

Olivia: We zitten allebei op de hogeschool en vragen binnenkort een studiebeurs aan.



Op wie gaan jullie stemmen?

Olivia: Ik denk dat ik wel CDU ga stemmen. Ik wil dat Merkel kanselier blijft. Ook al deel ik het mensbeeld van haar partij niet helemaal, ik vind Merkel slim en voorzichtig. Anders stem ik wel op de Groenen, omdat ik hun thema’s heel belangrijk vind. Daar kan ik me in tegenstelling tot die van de CDU beter mee identificeren.

Joy: Ik snap wat Olivia zegt. Alhoewel ik uit een links nest kom en in de krakersscene heb gezeten. Merkel is vrij van schandalen en ze is heel diplomatiek. Schulz komt op me over als een oude leraar.

Dus jij stemt ook CDU?

Joy: Nee, links of groen. Ik wil de oppositie versterken en bovendien zijn die twee partijen voor de legalisering van cannabis. Ze willen ook betere arbeidsomstandigheden, betaalbare woningen en een hoger minimumloon. Dat vind ik belangrijk.

Rachid, 39, buschauffeur

VICE Money: Met hoeveel geld moet je rondkomen?

Rachid: Dat is bij mij, per maand, zo’n 1000 euro.

Op wie ga je stemmen zodat dat verandert?

Op die Linke. Maar dat doe ik niet alleen om de oppervlakkige reden dat ik meer geld wil verdienen. Ik ben in Duitsland geboren, maar mijn familie komt uit Libanon. Het is een oorlogsgebied. Ik stem op die Linke, omdat het voor mij de enige partij is die echt tegen de oorlog is en wapenleveringen aan Saoedi-Arabië wil stoppen.

Laimonas, 37, metselaar

VICE Money: hoeveel schuift dat, je werk als metselaar?

Laimonas: Ik krijg 1100 euro netto.

Hoe bepaal je straks je stem?

Ik heb niet echt een mening over politiek, het interesseert me niet. Voor mij is het alleen belangrijk dat ik een baan heb en dat het goed gaat met de economie. Ik stem op Merkel, die doet het super. Zij is de beste en heeft alles onder controle, vooral de economische politiek. Alle andere kandidaten interesseren me niet echt.

Melissa, 18, net klaar met de middelbare school

VICE Money: heb je een baantje?

Melissa: Ik doe werk voor Amnesty International.

Waar leef je dan van?

Ik krijg geld van Amnesty. Ik kom net boven de 1000 euro uit.

Op wie zou je stemmen om meer geld te krijgen?

Voor mij zijn mensenrechten belangrijker dan geld. Die Linke is de enige partij die dit soort thema’s serieus neemt. Daarom stem ik op hen. Bovendien: ik vind CDU-stemmers onsympathiek. Altijd wanneer ik met ze praat merk ik hoe slecht hun mensbeeld is.

…en vijf rijken

Verena, 38, ondernemer (verdient meer dan 3500 euro netto per maand, ze wilde niet zeggen hoeveel het precies is)

VICE Money: Jouw bedrijf ontwikkelt en verkoopt apps, stem je op de FDP?

Verena: Nou, ik ben het er niet mee eens dat ondernemers altijd op de FDP stemmen. Ik ken er veel die andere partijen steunen. Maar ja, ik stem FDP.

Waarom?

Ik ben moeder van vier kinderen. Onderwijs en digitalisering zijn heel belangrijk voor hun toekomst. En de FDP wil echt werk maken van deze thema’s. Ik vertrouw het deze partij toe om deze uitdagingen voor de toekomst aan te pakken.

Florian, 29, student en miljonair

VICE Money: Hoe doe je dat als miljonair? Heb je dan een grens van wat je maximaal wil uitgeven per maand?

Florian: Nou, ik kan het geld niet meteen van mijn rekening opnemen. Ik heb onroerend goed geërfd en krijg daardoor iedere maand huurinkomsten.

En hoeveel is dat bij elkaar?

Vaak meer dan 3000 euro in de maand.

En waar stem je dan op, zodat het zoveel blijft?

Omdat ik rijk ben, behoor ik tot het deel van de bevolking dat zeer machtsgeil is, maar waarmee ik me niet identificeer. Ik vind dat niet fijn. Ik wil sociale gerechtigheid en een maatschappij waarin mensen uit de put worden gehaald. Voordat ik een erfenis kreeg groeide ik op in een normale en burgerlijke familie. Daarom stem ik links.

Susanne, 51, apotheker (verdient maandelijks rond de 3500 euro netto, het precieze bedrag wilde ze niet zeggen)

VICE Money: Stem je als apotheker voor de partij voor het gezondheidsonderzoek?

Susanne: Nee, ik stem op de CDU. En met overtuiging, omdat ze zich als enige partij uitdrukkelijk heeft gezegd dat medicijnen waar je een recept voor nodig hebt niet mag verhandelen op internet.

Dat is een heel concrete reden. Is er nog iets anders?

Ik vind dat Merkel een goede zaak heeft. De wereld is de laatste tijd erg onrustig, en zij geeft me een gevoel van stabiliteit en zekerheid.

Milo, 25, zoon van een ondernemer, studeert Industrial engineering (krijgt iedere maand een bedrag van ongeveer 2000 euro)

VICE Money: Je hebt meer geld dan veel andere studenten, speelt geld nog een rol bij het bepalen van je stem?

Milo: Nee, eigenlijk niet. Voor mij is onderwijs belangrijk. En dan vooral op IT-gebied.

Op wie ga je stemmen?

Op de FDP, omdat ik meneer Lindner, de leider, overtuigend vind. Ik vind hem heel welbespraakt. Wat hij zegt komt goed over. En ik wil dat er meer verschillende partijen in de Bundestag komen. Hoe meer partijen, hoe meer meningen en standpunten er aan bod komen.

Alexander, 50, ondernemer (verdient per maand meer dan 3500 euro netto, maar wil niet zeggen hoeveel het precies is)

VICE Money: Op wie stem je en waarom?

Alexander: Ik ga FDP stemmen. Allereerst omdat meneer Lindner overtuigend overkomt. En ten tweede, omdat ik het eens ben met het merendeel van de standpunten. Iedereen moet in staat zijn om te werken voor zijn geld, nadat hij zo goed mogelijk is opgeleid.

Stem je altijd al FDP?

Nee, bij de vorige verkiezingen heb ik op andere partijen gestemd. Maar ik wil niet meer voor de coalitie stemmen. Als we nog vier jaar een kabinet hebben van SPD en CDU dan zullen de extremisten van links en rechts sterker worden. We hebben een sterke oppositie nodig.

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: