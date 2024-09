We vroegen vijf kunstenaars om een monument voor klimaatontkenners te ontwerpen

Vorige week had Dan Rather, zeg maar de Philip Freriks van de Verenigde Staten, een idee: “Ik vind dat we een monument moeten maken van onverwoestbaar materiaal en daarop alle namen zetten van gekozen volksvertegenwoordigers en andere mensen met macht die de opwarming van de aarde ontkennen,” zo schreef hij op Facebook.

“Dit monument zetten we dan in zee – bijvoorbeeld voor de kust van Miami. Naar mate de zeespiegel stijgt, zal het kunstwerk steeds verder in het water zakken. Zo wordt het een symbool voor het cynisme, de stupiditeit en domheid van onze tijd. Het is belangrijk dat de generaties na ons weten wie verantwoordelijk is voor de wereldwijde puinhoop waar ze dan in zullen leven.”

De post van de oud-nieuwslezer van CBS werd gedeeld door Coral Morphologic, waarmee we in 2005 de documentaire Coral City maakten. Het diepzeekunstduo had al een idee liggen voor een kunstwerk dat dit monument zou kunnen zijn. En wij vonden het idee van Rather zo leuk dat we enkele van onze bekenden hebben gevraagd om een voorstel in te dienen. Hieronder zie je hoe Marlon Preuss, Michael Kerbow, kyttenjanae + Philip Rugo en Grace Miceli (@artbabygirl) ervoor zouden zorgen dat we nooit vergeten dat onze wereld klimaatontkenners kent.

Marlon Preuss (@marlonpruz)

door Marlon Preuss voor The Creators Project

Marlon Preuss: Dit is hoe ik het monument voor me zie. We beginnen met een boorplatform en geven het poten van hijskranen en ogen van olievaten. Zo zie je wat een boorplatform eigenlijk is: een spin op het water die al het leven uit de aarde zuigt. Dit is de sokkel voor een wereldbol, waar je bovenop Donald Trump ziet golfen in de gaten van de ozonlaag. Het bewijs van de gaten in de ozonlaag ligt recht voor zijn neus, maar toch besluit hij om ermee om te gaan alsof het een spelletje is. Het enorme bord waarop ‘EXXXXON’ staat, is een verwijzing naar Rex Tillerson, de voormalig CEO van ExxonMobil die de nieuwe minister van buitenlandse zaken van de VS wordt. Hij gebruikt de wereld als een middel om geld te verdienen, alsof het een van zijn bedrijven is. Daarnaast klinkt de naam Exxon ook als iets kwaadaardigs dat leven uitroeit.

Michael Kerbow (@michaelkerbow)

door Michael Kerbow voor The Creators Project

Michael Kerbow: The Sinker draait volledig om symboliek. Ik wil het bijvoorbeeld van kalksteen of een ander poreus materiaal maken, zodat het monument langzaam zou oplossen in de toenemend zure oceaan. De namen van de klimaatontkenners moeten er wel lekker diep ingebeiteld worden, zodat ze nog heel lang herinnerd worden.

De sculptuur is een grapje op De Denker van Rodin, of in dit geval De Niet-Denker. Je ziet iemand als een politicus of een zakenman met zijn handen over elkaar en een zak op zijn hoofd. Misschien zouden er meerdere van deze sculpturen kunnen komen, zodat iedere klimaatontkenner zijn eigen zinkende standbeeld heeft.

kyttenjanae (@kyttenjanae) x Philip Rugo (@philiprugo)

door kyttenjanae + Philip Rugo voor The Creators Project

kyttenjanae: Dit werk is een fysieke uitwerking van de virtuele avatar van kyttenjanae. Anders dan virtuele poppetjes, die een oneindig leven hebben, zal dit monument vervallen en deel worden van de omgeving waarin het staat. De sculpturen zullen met omringende fauna meeëvolueren, waardoor ze, net als elkaar, ook de natuur omarmen.

Grace Miceli (@artbabygirl)

door Grace Miceli voor The Creators Project

Grace Miceli: Ik heb een thermostaat/grafsteen van 61 meter ontworpen die gemaakt is van gerecycled plastic en waarop je de stijging van de zeespiegel kan bijhouden. Bij de verschillende hoogtes staan de namen van de klimaatontkenners en eromheen ligt een schattig standje. Humor is echt de enige manier waarop ik om kan gaan met het aanstaande einde van de wereld.

Coral Morphologic (@coralmorpho)

A yacht passes through the spiral monuments for scale. Beeld met dank aan Coral Morphologic

Coral Morphologic: Eind 2013 werden we benaderd door de kunstenaar Bhakti Baxter uit Miami. Hij had een idee voor een serie sculpturen op het water die bij de ingang van de haven van Miami zouden staan. Ze zijn daar niet alleen de benodigde navigatiehulpmiddelen, maar ook een kunstmatig rif voor vissen en koraal. Daarnaast kan het ook, op een wat subtieler niveau, een graadmeter zijn voor de stijging van de zeespiegel.

Eenvoudige rendering van het idee van Bhakti Baxter. Beeld met dank aan Coral Morphologic

