We vroegen vrouwen die gigantisch veel seks hebben hoe ze dat voor elkaar krijgen

Nederlandse 25-plussers met een vaste partner hebben minder seks dan het veelgehoorde gemiddelde van “twee keer per week.” Dat blijkt uit onderzoek van Rutgers, een kenniscentrum op het gebied van seksualiteit. Gemiddeld hebben Nederlandse stellen ‘maar’ drie keer per maand seks, en volgens seksuologen komt dat omdat mensen te druk zijn met social media of Netflix en minder met elkaar.



Ik vroeg vrouwen die kanonnenveel seks hebben met hun partner hoe ze dat voor elkaar krijgen, waar ze in hemelsnaam de tijd vandaan halen, en of ze nog tips hebben voor de iets minder hitsige koppels.

Emmi (27), heeft 3 jaar een vriend (34)

Broadly: Dag Emmi.

Hoe vaak heb jij seks met je vriend?

Emmi: Minimaal twee keer per dag, het blijft nooit bij een keer en in het weekend doen we het vaker. We wonen samen, dus reken maar uit.



Wow. Hoe krijg je dat voor elkaar?

Het kan als een soort meditatie werken. We weten wat we willen, en we houden van elkaar. Het is fijn om aan elkaar te zitten.



Wie heeft er vaker zin?

Mijn vriend heeft een onwijs hoog libido, en ik ga daarin mee. Soms zeg ik: “Laat me héél even, dan kan ik initiatief nemen,” en dan luistert-ie.



Hoe hebben jullie tijd voor zoveel seks?

Prioriteiten stellen. En het zit in ons systeem, net als tandenpoetsen. Het is ook niet altijd uitgebreid: soms is het een vluggertje en in het weekend nemen we er vaak de tijd voor.



Heb je tips voor andere koppels?

Gewoon doen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt in je leven. Dus zet de televisie uit, en zeg: “Kom, we gaan naar bed.”

Sja* (25) heeft 4 maanden een vriendin (25)

Broadly: Hoi Sja. Hoe vaak doen jullie het met elkaar?

Sja: Altijd als we elkaar zien, en dat is bijna iedere dag, dus zes of zeven keer per week.



Hoe hebben jullie tijd om het zo vaak te doen?

We zien elkaar elke avond, dan kletsen we en dan gaan we neuken.



Hoe komt het dat jullie altijd zin hebben?

Ik vraag me ook weleens af wanneer de wittebroodsweken voorbij zijn, maar dat gebeurt niet. Het blijft maar gaan. We zijn altijd superblij elkaar te zien en we vinden elkaar heel aantrekkelijk. Hoe langer we bij elkaar zijn, hoe meer we ons op ons gemak voelen. We proberen nieuwe, wat extremere dingen, en kopen speeltjes.



Wie begint er vaker?

Zij is heel aanrakerig en kust, aait, streelt, en tongt veel. Dan word ik geil en gaan we seksen.



Heb je tips voor ander relaties?

Het is belangrijk dat je seks niet ziet als iets dat je moet afwerken, maar iets dat vanzelf gebeurt, bijna iets organisch. Seks is een soort mega-update van knuffelen, en dat wil je eigenlijk ook altijd wel doen.



Zegt jullie seksleven iets over hoe het gaat in jullie relatie?

Ik denk dat het heel erg te maken heeft met de mentale staat van ons beiden – als iemand zich wat minder prettig, gelukkig of goed voelt, dan is de seksdrift minder. Maar ik denk dat we ons allebei best goed voelen op dit moment in ons leven, dus dat het tot nu toe gewoon goed is gegaan. Als je ontspannen bent en lekker in je vel zit, is het echt een stuk makkelijker om dat door te trekken in een dikke pomppartij.

Lotte (25), heeft 8 maanden een vriend (24)

Broadly: Hey Lotte. Hoe vaak gaan jij en je vriend van bil?

Lotte: We slapen zes avonden per week samen, en hebben altijd seks, dus minstens zes keer in de week.



Waar halen jullie de tijd vandaan?

Het zit erg in ons systeem, en als we de volgende dag vroeg op moeten is het een kwestie van eerder naar bed gaan.



Hoe kan het dat jullie het altijd doen?

Ik vind hem heel aantrekkelijk, en hij mij. Als we ons uitkleden om op bed te gaan liggen, gaan de seksradartjes weer werken en is het onvermijdelijk om niet aan elkaar te zitten. Ik kom bijna net zo vaak klaar als hij – dat is ook leuk. Hij heeft veel aandacht voor mij, en vindt de seks minder leuk als we niet allebei klaarkomen.



Wie heeft er vaker zin?

Hij begint vaker, dan kom ik in de flow en slaat het over op mij.



Heb je tips voor koppels die meer willen seksen?

Ik denk dat het belangrijkste is dat je je op je gemak voelt, en je niet moet laten tegenhouden door schaamte. Tijdens de seks denk ik niet na over de geluiden die ik maak, of hoe mijn lichaam eruitziet. Ik laat me gaan en doe waar ik zin in heb.

Anke (37), heeft 1,5 jaar een vriend (29)

Broadly: Hallo Anke. Hoe vaak duiken jullie met elkaar het bed in?

Anke: Gemiddeld zeven keer per week. Als we samen zijn wisselt het tussen de een en vier keer per dag.



Hoe krijg je dat voor elkaar?

We zijn heel communicatief en vragen steeds aan elkaar: “Gaan we vanavond nog neuken?” Het antwoord is bijna nooit nee. We bespreken de seks vaak na, dan zeg ik: “Ik vond dat tof en ik vond dat fijn,” en meestal krijgen we dan alweer zin.



Hebben jullie minder seks als het niet zo lekker loopt tussen jullie?

Nee eigenlijk niet, we doen het altijd wel. En het gaat ook nooit echt slecht tussen ons.



Waar halen jullie de tijd vandaan?

We zijn een halfuur of uurtje kwijt – je bent niet altijd vijf uur aan het neuken. Het kan ook best even tussendoor, als de kinderen spelen dan doen we de deur even op slot.



Wie van de twee heeft er vaker zin?

Ik wil altijd wel, mijn libido is heel hoog. Ik ben iemand die heel veel van seks houdt.



Heb je tips voor andere koppels voor een sprankelend seksleven?

Blijf praten. Als je het te lang niet doet, en je praat niet, dan wordt het gênant en durf je niet meer.

Linda* (26), heeft sinds een half jaar een vriend (33)

Broadly: Hoi Linda. Heb jij veel seks met je vriend?

Linda: Ja elke keer als we samen zijn, in de avond én in de ochtend.



Hoe dan?

Als we beginnen met knuffelen, wordt knuffelen zoenen, en zoenen wordt seks.



Waar haal je de tijd vandaan?

Ik werk van 12 uur ‘s middags tot 10 uur ‘s avonds, en daaromheen hebben we seks. Mijn vriend is bijna altijd vrij, dus ik kan hem makkelijk opzoeken – het beste vriendje ooit.



Heb je voor andere stelletjes tips voor een bruisend seksleven?

Niet forceren, en een beetje lief zijn tegen elkaar.



Wie wil er vaker?

Ik, het liefst gewoon non-stop.

Louise (21) heeft 1 jaar een vriend (25)

Broadly: Hey Louise. Hoe vaak rollebollen jullie?

Louise: Zes keer per week.



Hoe komt het dat jullie zo vaak seks hebben?

We weten allebei goed wat we lekker vinden bij elkaar. En seks is gewoon leuk toch?



Hoe kan het dat jullie altijd zo berig zijn?

We vinden het heel lekker, het gaat vanzelf. Dan liggen we op de bank, en dan is het: beetje film kijken, beetje seksen, beetje film kijken, beetje seksen. We hebben daar dan gewoon zin in.



Wie heeft er vaker zin?

Allebei, misschien hij toch wel iets meer, dat hoor je vaker bij jongens toch?



Heb je tips voor andere relaties?

Leg er vooral geen druk op, en doe nooit iets waar je geen zin in hebt.

Julia (23), heeft sinds 5 maanden een vlam

Broadly: Hi Julia. Hoeveel keer per week hebben jij en je vlam seks?

Julia: Ik denk tien keer per week. Vooral als we op de bank liggen, dan kunnen we niet van elkaar afblijven. Als we buiten zijn vind ik hem minder aantrekkelijker dan als we binnen zijn, omdat als we thuis zijn we meer aan elkaar zitten.



Tien keer. Hoe kan dat?

Ik voel me heel erg aangetrokken tot hem, en hij is heel goed in bed. Ik zit echt in de piek van onze aantrekkelijkheid. We proberen steeds nieuwe dingen, dus hij verveelt me (nog) niet. Zodra dat gebeurt, ga ik speeltjes gebruiken.



Heeft de hoeveelheid seks die jullie hebben te maken met hoe het tussen jullie gaat?

Goede seks draagt zeker bij aan hoe vaak ik bij hem wil zijn en hoe tussen ons gaat. Als we een oerslecht seksleven hadden gehad, zou het zeker slechter met onze vlam gaan.



Wie van jullie neemt meestal het initiatief?

Hij is altijd geil en wordt altijd stijf, en daardoor raak ik weer opgewonden. Want ik word er opgewonden van dat hij zo opgewonden van mij raakt.

* De namen van Linda en Sja zijn om privacyredenen gefingeerd. Echte namen bij de redactie bekend.