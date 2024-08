We vroegen vrouwen (en één man) hoe zij hun eigen geslachtsdeel noemen

Het woord ‘kut’ kennen we allemaal, alleen gebruiken een heleboel Nederlanders dit niet voor vrouwelijke genitaliën, maar als scheldwoord. Een kut zélf een kut noemen, dat vinden veel mensen dan weer ontzettend ingewikkeld. Je kan je afvragen of deze linguïstische kwestie doorsijpelt in allerhande zaken als the orgasm gap (volgens Durex komt 75% van de vrouwen in Nederland niet klaar tijdens de seks) of de stijging van labiaplastie in Nederland, maar laten we het bij taal houden.

Niet alleen mannen worden vaak ongemakkelijk als het woord valt in een andere context dan een scheldkanonnade, ook vrouwen worstelen hiermee. Zelf gebruik ik in verschillende situaties verschillende woorden, zoals foef, puni, poes, vulva of gewoon kut. Toch roept die laatste het meeste weerstand op – meermaals hoorde ik dat ik “niet zulke grove taal” moest gebruiken.

Ik vroeg aan een aantal bezoekers van het Go Short filmfestival in Nijmegen, dat met het programma When I say Vagina meerdere films over kutten en pussy power vertoonde, hoe zij de kut noemen.

Erin (21)

Broadly: Hoi Erin. Hoe noem jij je geslachtsdeel?

Erin: Vagina. Achter die keuze zit verder niet heel veel diepgang.

Wat is de ergste koosnaam die je vulva ooit heeft gekregen?

Vrienden zeggen weleens ‘vayayay’ – dat vind ik heel raar.

Waarom denk je dat mensen moeite hebben met de term ‘kut’?

Ik ken veel vrouwen die niet willen schelden met hun eigen geslachtsdeel. Ze vinden kut kleinerend klinken. Ik probeer er zelf ook op te letten, maar soms komt ‘oh kut’ er heel snel uit.

Hoe werd je vulva vroeger bij jou thuis genoemd?

Plassertje, en na mijn tiende werd het vagina. Toen kreeg ik een beetje seksuele voorlichting, en de wetenschappelijke term vagina stond in de boeken.

Was seks bij jullie thuis een taboe?

Mijn ouders waren er altijd heel open over. Ik vind dat iedereen dat moet zijn, ik snap niet dat het allemaal zo raar wordt gevonden. Waarom lopen we niet allemaal naakt over straat – hoe cool zou dat zijn?

Lijkt het jou wat om een piemel hebben?

Ja, ik vraag me weleens af hoe het is om gepijpt te worden, Dan zou ik 24 uur lang heel veel seks hebben.

Wiep (24)

Broadly: Hey Wiep. Hoe noem jij je vulva?

Wiep: Meestal punani. Het is een beetje een nietszeggend grappig woord, zonder sterke connotatie. Ik vind ‘vagina’ echt seksloos, meer een biologieterm.

Is het woord ‘kut’ ook een optie voor je?

Ik vind het niet erg als andere mensen dat doen, maar ik zeg het zelf niet – het is een beetje te grof. Scheldwoorden gebruik ik niet zoveel. ‘Neuken’ zeg ik bijvoorbeeld ook niet.



Weet je het verschil tussen vulva en vagina?

Vagina gaat alleen over de binnenkant, de vulva het hele ding.

Als jij een dochter zou krijgen, welk woord zou je dan gebruiken?

Misschien net als mijn ouders vroeger gewoon vagina. In ieder geval niet speeltje, dat klinkt zo betuttelend. En voorbips vind ik vies.



Weet je wat penisnijd is?

Mensen die een speciaal mes op zak hebben waarmee ze piemels kunnen afhakken?

Tim (31)

Broadly: Hoi Tim. Hoe noem jij vulva’s?

Tim: Ik zou zeggen kut of kutje, maar ik hou niet zo van kutten. Ik heb maar één keer een kutje gezien. Soms hoor ik wel dat ze kunnen stinken, een vriend van me omschrijft de geur als ‘haring in de zon’.

Weet je het verschil tussen de vagina en de vulva?

De vulva is de hele omgeving – de hele knobbel, bobbel, schaambot, alles. En kutje is zonder het plasgedeelte.

Hoe noemden je ouders het vroeger?

Een vriendin van mijn moeder noemde het altijd ‘spaarpotje’. Niet seksueel bedoeld, dat je er zaad mee spaart, maar omdat het spleetje lijkt op de bovenkant van een spaarvarkentje.

Als je ooit een dochter krijgt, zou je haar vulva dan ook spaarpotje noemen?

Nee, maar kutje is denk ik een beetje te seksueel beladen. Anders vaginaatje of plasser, maar het is natuurlijk ook niet alleen een plasser. Misschien zou ik gewoon plasneukhol tegen mijn dochter zeggen. Nee, nu ik het erover heb, denk ik gewoon gleufie – dat klinkt wel onschuldig.

Hoe noem je je eigen geslachtsdeel?

Pik of piemel.

En de mannen met wie je het bed deelt?

Pik. Piemel is niet geil, en lul is weer een beetje van ‘haal je lul uit je broek’, dat wordt een parodie. Pik is precies goed.

Weet je wat penisnijd is?

Gewoon dat je pik wil, toch? Ik heb een beetje penisnijd.

Denk je dat er kuttenangst bestaat?

Ik denk dat mensen sowieso angst hebben voor kutten en pikken. Ik vind het een grappige gedachte dat je tijdens seks je walging uitschakelt. Als ik aan het lunchen ben, en niet opgewonden ben, dan is het eigenlijk best raar om te bedenken wat je tijdens seks doet, of het nou kutje likken, pijpen, zaad slikken of kontje likken is.

Wil je nog iets kwijt over kutten of pikken?

Nee, maar ik wil graag nog de groeten aan m’n moeder doen.

Pip (20)

Broadly: Ha die Pip, hoe noem jij je vulva?

Pip: Ik noem ‘m vagina – geleerd van mijn moeder. Eerst was het voorbips, maar na een bepaalde leeftijd klinkt dat raar. Vroeger mocht ik geen kut zeggen, mijn moeder zei dan: ‘dat woord zeggen we hier niet Pip.’ Als klasgenootjes op de basisschool ‘kut’ zeiden, dacht ik: hoe durf je dat te zeggen?

Wat vond je ervan dat het niet mocht van je moeder?

Voorbips vind ik een overdreven woord, maar ik denk dat kut al snel onbeleefd kan overkomen. Ik maak grappen over seks, maar ik ben wel serieus over mijn vagina. Als een meisje tegen mij zou zeggen ‘mijn kut dit, mijn kut dat’, dan zou ik dat respectloos vinden naar haar eigen geslachtsdeel toe.

Hoe noemen mannen jouw vulva?

Mijn vriendje zei altijd ‘kut’. Dat vond ik niet erg, maar ik word er zelf naar van om het zo te noemen. Hij zei nooit vagina, misschien is dat voor mannen een plastisch vies woord – kut is wat speelser.

Heeft iemand je vulva wel eens een rare naam gegeven?

Poesje vind ik echt niet kunnen. Dat vind ik zo denigrerend, terwijl je vagina toch iets heel iets moois is.

Denk je dat er iets bestaat als kuttenangst?

Ik denk het wel, omdat het zo ingewikkeld is. Bij vrouwen is het allemaal wat gecompliceerder dan bij mannen. Mijn beste vriend zei dat hij doodsbang was toen hij voor het eerst een vagina zag.

Shirley (31)

Broadly: Hallo Shirley. Hoe noem jij je geslachtsdeel?

Shirley: Ik heb niet één woord, maar meestal nani – van punani. Dat hebben mijn partner en ik zelf bedacht.

Zou je ook ‘kut’ zeggen?

Absoluut.

Denk je dat er mensen zijn die kuttenangst hebben?

Ja, ik zie dat mensen liever niet over vagina’s praten, dat ze bijna ontkennen dat het bestaat. En doordat je een vagina hebt, word je in een bepaald genderhokje gestopt – dat vind ik eng. Het woord vagina kan zoveel meer betekenen.

Hoe noem je het geslachtsdeel van mannen?

Daar praat ik liever niet over.

Cajsa (28)

Broadly: Hi Cajsa. Hoe noem jij je geslachtsdeel?

Casja: Pussy, omdat het zowel sexy als niet sexy kan zijn.

Zou je het woord ‘kut’ gebruiken?

Jazeker, dat vind ik ook een leuk woord. Het is belangrijk om dat woord op te eisen, aangezien het vooral als scheldwoord wordt gebruikt.

Wat is de ergste bijnaam die je vulva ooit heeft gekregen?

De voorbips – dan maak je het iets wat het niet is, en lijkt het alsof je er niet over wil praten.

Bestaat er denk je zoiets als kuttenangst?

Zeker. Dat zie je aan hoe er over kutten wordt gepraat in de media, wat we leren op school – of eigenlijk wat we niét leren op school. We krijgen niet veel informatie over de kut en de functie ervan.

Ben je blij met dat je een vrouw bent, met een vulva?

Ja, maar ik denk niet dat vrouwelijkheid gekoppeld is aan lichaamsdelen. Iemand kan vrouwelijk zijn, zonder een pussy te hebben. Gender is zoveel meer dan de organen die we hebben.

Vind je praten over je pussy een taboe?

Eerst wel, nu niet meer. Ik hoop dat mijn pussy zich geweldig voelt bij mij – ik denk het wel.

