We vroegen vrouwen naar veilige en onveilige ervaringen met uitsmijters

Donderdagavond vierden de vrouwen van het feministisch collectief Pisswife de lancering van hun eerste zine. Op het podium van Mezrab, in Amsterdam, verschenen muzikanten en spokenworddichters door wie geen onderwerp geschuwd werd: seks, misbruik, liefde, frustratie en het patriarchaat kwamen allemaal voorbij.

Een paar weken terug publiceerde Pisswife al dit artikel, waarin kritiek wordt geven op een seksistische beveiliger bij club NYX in Amsterdam. Broadly was bij de launch van het tijdschrift aanwezig, en vroeg een aantal bezoekers naar hun ervaringen met beveiligers van clubs en feesten: zorgen uitsmijters daadwerkelijk voor meer veiligheid, of is het ook weleens andersom?

Sarah, 25

Broadly: Ha Sarah, heeft een uitsmijter jou wel eens moeten redden?

Sarah: Nou, ik was een keer in een niet nader te noemen club…

Welke?

De Chicago Social Club in Amsterdam.



Aha, en wat gebeurde daar?

Ik stond bij de bar en iemand kwam naast mij staan. Hij was best dronken. Ik had een topje aan met een rits en hij vroeg of het open kon. Toen probeerde hij aan die rits te trekken. Er kwam toen gelijk een bewaker achter mij staan, en die heeft de jongen aan zijn armen meegesleurd en naar buiten geschopt.

Voel je je veiliger als er meer beveiligers op de dansvloer zijn?

Ik zou niet meer beveiligers willen zien, maar het is wel fijn als er iemand is waar je naartoe kunt.

Denk je dat het anders zou zijn als er meer vrouwen aangenomen zouden worden om aan de deur te staan?

Het maakt mij niet per se uit of het een man of een vrouw is – zolang diegene maar iemand eruit kan zetten.

Maan, 22

Broadly: Heeft een uitsmijter jou wel eens onveilig laten voelen?

Maan: Ja. Ik was een keer met een paar gayvrienden in Haarlem naar een hiphopfeestje. We waren allemaal mooi aangekleed en één jongen had een superkort broekje aan. De uitsmijter keek daarnaar en zei: “Volgens mij moeten jullie hier niet naar binnen willen.”

En wat zeiden jullie toen?

We zijn heel boos geworden. De helft van de groep was al binnen en had al betaald. Iemand riep: ‘We mogen niet naar binnen omdat hij homo is!’, dus ik ging al helemaal tegen de vrouw bij de kassa schreeuwen dat het discriminatie was. Toen hebben we ons geld teruggekregen en zijn we ergens anders heen gegaan.

Denk je dat de uitsmijter jullie wilde beschermen?

Misschien zouden we wel opmerkingen hadden gekregen als we naar binnen waren gegaan, maar het is aan ons om te bepalen of we dat willen. Juist als zoiets gebeurt kan je er iets mee doen, in plaats van al bij voorbaat iemand afraden om naar binnen te gaan. Maar ik denk dat hij inderdaad bang was dat wij in elkaar geslagen zouden worden.

Jessica, 26

Broadly: Dag Jessica, heb je wel eens een situatie meegemaakt met het uitgaan waarbij je de hulp van een beveiliger in moest schakelen?

Jessica: Vorig weekend was ik in de Tolhuistuin in Amsterdam, en daar was een man die mij en mijn vriendin de hele tijd volgde. We liepen naar beneden naar het toilet en hij volgde ons, we gingen naar boven en hij bleef ons volgen. Hij liep letterlijk twee stappen achter ons, de hele tijd. Ik zei dat hij moest stoppen, maar hij reageerde gewoon niet. Dus we liepen naar de bar en vertelden dit aan het personeel. Zij stuurden ons naar beneden, naar een bewaker. Ook toen bleef die man ons gewoon volgen – de bewaker heeft hem toen bij zijn arm gegrepen en direct buiten gezet.

Zorgen zulke beveiligers ervoor dat jij je veiliger voelt?

Ja. Je kunt best zeggen dat je club een safe space is en daar regels voor opstellen, maar alleen als je het ook kunt implementeren kun je het waar maken. Je kan tegen mensen zeggen dat bepaalde acties consequenties hebben, en die moet je dan ook laten zien.

Zou je graag meer beveiliging op de dansvloer zien?

Dat niet. Maar ik geloof sowieso niet in beveiliging of de politie op die manier. In mijn perceptie geven zij niet echt om mij of om mijn veiligheid. Tenzij de beveiligers in kwestie echt bewust zijn van de mechanismes die mij onveilig doen voelen – maar hoe vaak gebeurt dat nou?

Denk je dat je je veiliger zou voelen als meer vrouwen beveiliger zouden zijn?

Ja! Omdat vrouwen weten hoe het voelt om lastiggevallen te worden.

Aldo, 22

Broadly: Hey Aldo! Heb jij wel eens een ervaring gehad met een uitsmijter waardoor je je onveilig voelde?

Aldo: Ik ben een keer heel ruw uit club Shelter gezet, alleen maar omdat ik in mijn zak aan het graaien was. Ik werd toen op een hele ongepaste manier gefouilleerd. Ik zou graag willen dat bewakers daar beter over geïnstrueerd zouden worden, want op die manier mensen aanraken kan echt niet.

Ben je nog weleens teruggegaan?

Nee, ik ga er nooit meer heen.

Voel jij je veiliger als er meer beveiligers aanwezig zijn?

Nee.

Zou dat anders zijn als meer vrouwen beveiliger zouden zijn?

Ja dat denk ik wel. Ik vind het sowieso belachelijk dat mannelijkheid met veiligheid en kracht wordt geassocieerd. Het nachtleven zou een leidinggevende positie in moeten nemen om daar een ander beeld in te laten zien, omdat genderdiversiteit en queer zijn zo centraal staat in het uitgaan. Er zouden niet alleen mannen bij de deur moeten staan.

Ayanna, 21

Broadly: Ayanna, heeft een uitsmijter jou wel eens bang gemaakt?

Ayanna: Nee, maar ik voel me ook niet per se veilig. Ik maak vaak mee dat uitsmijters met me beginnen te flirten, en meestal speel ik het spelletje een beetje mee omdat ik graag naar binnen wil – maar ik heb niet het idee dat ze mijn veiligheid waarborgen.

Wat vind je daarvan?

Als ze moves maken, ben ik niet verrast. Ik heb niet het idee dat iemand aan de deur om mij geeft; mijn vrienden en ik zorgen voor elkaar, niemand anders zal dat voor ons doen.

Zou je willen dat het anders was?

In een ideale wereld zouden alle beveiligers sterke lesbische vrouwen of femmes zijn. Ik voel me altijd zo veilig als er oudere lesbische of biseksuele vrouwen zijn. Zij snappen de wereld op een andere manier dan de mannen die nu vaak beveiliger zijn.