We vroegen vrouwen op straat of menstruatieverlof ook een goed idee zou zijn in Nederland

Eergisteren scrollde ik door mijn facebook en stuitte ik op een filmpje van een stel dat aan de aanstaande grootouders vertelt dat ze in verwachting zijn, waarna de toekomstige opa dolenthousiast opspringt en het hysterisch uitgilt. Ik ben (voorlopig) niet van plan zwanger te worden, maar de tranen sprongen me werkelijk in de ogen. Nee, ik ben geen labiel persoon, ik had simpelweg last van een afwijkende hormoonspiegel en een bloedende baarmoeder.



Huilen op je werk is vooral pittig gênant, maar de kramp is al helemaal geen pretje. Dat zeg ik echt niet omdat ik denk dat we zo zielig zijn, want menig man deinst terug voor menstruatiekrampen. Humberto Tan ervoer in RTL Late Nighteen fractie van de menstruatiepijn die veel vrouwen maandelijks doormaken en kermde het uit. Daarom kiezen sommige bedrijven ervoor om hun werknemers menstruatieverlof aan te bieden, zoals het Britse bedrijf Coexist. Ook Nike biedt vrouwen menstruatieverlof aan, al gaat dat nog niet op voor Nederlandse werknemers.



In Zambia is menstruatieverlof zelfs opgenomen in de nationale arbeidswet, en vrouwen daar mogen één dag per maand vrij nemen wanneer ze simpelweg te veel pijn hebben. Zijn Nederlandse baarmoeders hier ook aan toe? We spraken een aantal vrouwen op straat over menstruatieverlof, smoesjes over ongesteldheid en vriendjes met prangende vragen over bloedende vagina’s.

Anne (23 jaar) en Lotte (23 jaar)

Broadly: Ha, Anne en Lotte. In Zambia kunnen vrouwen nu menstruatieverlof aanvragen, lijkt het jullie wat om dat ook in Nederland door te voeren?

Lotte: Persoonlijk zou ik het niet nodig hebben, maar het hangt er natuurlijk vanaf hoeveel last je ervan hebt.

Anne: Bij mij valt de pijn eigenlijk ook heel erg mee, maar ik ken heel veel meisjes die er wel heel veel last van hebben.

Nemen die weleens een dagje vrij?

Anne: Nee, die komen eigenlijk altijd wel naar school – ze nemen gewoon een pijnstiller en zetten door. Ik had wel een docente op de middelbare school die altijd één keer per maand niet kwam, misschien was dat ook wel om die reden.

Lotte: Ik denk ook dat de pijn die vrouwen ervaren onderling heel erg verschilt. Je kan het alleen niet meten, dus het zou best kunnen zijn dat mensen misbruik kunnen maken van zo’n verlofregeling. Dan zou ik in principe elke maand één of twee dagen vrij kunnen vragen, terwijl ik er niet eens zo’n last van heb.

Heb je je wel eens ergens ziek gemeld met als smoesje dat je ongesteld was, en daardoor niet kon komen?

Anne: Als ik me ziek zou melden, zou ik dat niet als reden opgeven.

Lotte: Alleen op de middelbare school, als ik geen zin had in gym.

Anne: O ja, dat deed ik ook wel!

Praten jullie met mannen openlijk over ongesteld zijn?

Lotte: Ik praat er heel openlijk over met mijn vriend – dat vindt-ie prima hoor, maar hij kan er natuurlijk niet echt over meepraten. Maar hij is wel extra lief als ik ongesteld ben.

Anne: Jongens weten nooit echt hoe ze ermee om moeten gaan: of ze denken dat je niks kan, alsof je tijdelijk een soort van gehandicapt bent, of ze houden er totaal geen rekening mee. Ze zijn nooit supergeïnformeerd. Misschien zouden ze daar wat meer voor open moeten staan.

Joy (24 jaar)

Broadly: Hoi Joy. Op een schaal van 0 tot een bad vol piranha’s, hoeveel pijn heb je als ongesteld bent?

Joy: Oh, 1 of zo.

Jaloers, hoe krijg je dat voor elkaar?

Ik had er vroeger wel heel veel last van, maar sinds ik de pil slik niet meer. Vroeger lag ik het liefst een hele week plat en bloedde ik als een rund. Ik bleef nooit een dag thuis, maar moest dan wel veel pijnstillers slikken om de dag door te kunnen komen.

Wat vind je van het concept menstruatieverlof?

Ik vind het wel een goed idee! Een aantal van mijn vriendinnen kan soms hun bed niet eens uitkomen als ze ongesteld zijn. Bij sommigen vrouwen is het echt vergelijkbaar met de pijn van een migraineaanval. En als je een migraineaanval hebt, ga je toch ook niet naar je werk?

Praat je openlijk over menstrueren?

Met vriendinnen wel ja, maar niet zo openlijk met mannen. Dat hoeven ze niet te weten – of ik gebruik een disclaimer, vrouwenkwaaltjes!

Celine (19 jaar)

Broadly: Ha Celine. Op een schaal van 0 tot 10, hoeveel last heb jij van je ongesteldheid?

Celine: Op mijn ergste dag? Nou ja, valt wel mee eigenlijk – een 4 of 5, denk ik. Ik heb dan vooral last van rugpijn, maar dan neem ik een paracetamol en vergeet ik het weer.

Hoe zou je het vinden om een dagje vrij te kunnen nemen als je ongesteld bent?

Ik zou het wel chill vinden, maar van mij het hoeft niet per se. In mijn geval is het wel te doen, al is het wel een interessant idee om uit te proberen. De vraag is natuurlijk wel wat de andere gevolgen daarvan zijn. Gaan we dan als vrouw ook minder verdienen? En iedereen weet precies wie er ongesteld is, dus er zouden stomme grappen over gemaakt kunnen worden.

Praat je ook met je vrienden over menstrueren?

Met vrouwen wel – en dan alleen vrouwen die ik al heel lang ken –, maar met jongens niet. Ik heb denk ik überhaupt nog nooit geprobeerd om er met een jongen over te praten. Wel eens met mijn vader, maar die reageert er vooral superdroog op met reacties als: “Oh, wat moet ik nu weer in de was gooien?”

Ann (23 jaar)

Broadly: Hé Ann. Lijkt menstruatieverlof in Nederland je een goed idee?

Ann: Ik merk het wel als mijn collega’s ongesteld zijn. Ik werk in de kinderopvang en dan kunnen ze net wat minder: tillen wordt zwaar, ze zijn sneller moe, hebben niet helemaal hun aandacht erbij. Voor hen zou zo’n menstruatieverlof wel mooi zijn, maar ik weet niet of het praktisch haalbaar is. Vrouwen op dezelfde werkvloer worden vaak rond dezelfde tijd ongesteld, dan is er ineens niemand meer om te werken. Het zou wel mooi zijn, maar voor een sector waarin veel vrouwen werken is het denk ik niet handig.

In Zambia noemen ze het geen menstruatieverlof maar ‘moedersdag’, omdat menstruatie er nogal een taboe onderwerp is. Praat jij openlijk met mensen over je menstruatie?

Ja, met collega’s en vrienden zeker. Op m’n werk zijn er natuurlijk heel veel vrouwen onder elkaar, dus daar worden constant tampons en maandverband uitgewisseld. Ik praat er ook wel met mijn vriend over en die vindt het oprecht interessant om er meer over te weten te komen. Hij vraagt dan: “Wat voel je precies? Wat moet je nu doen? Hoe zit het met je baarmoeder?” Hij klopt ook wel eens lief op mijn “brave buik.”

Simone (23 jaar)

Broadly: Hoi Simone. In Zambia kun je menstruatieverlof opnemen, zou dat ook wat zijn voor in Nederland?

Simone: Nee, ik denk het niet, ik denk dat de omstandigheden hier heel anders zijn. Als je ongesteld bent, kan je hier prima naar werk en naar school. In Zambia ligt dat wat anders, vrouwen hebben daar niet altijd toegang tot bijvoorbeeld tampons. Als je er hier last van hebt, bestaan er zelfs speciale pillen tegen menstruatiepijn. Die heb ik zelf ook weleens gebruikt.

Zou je, in plaats van een zware pijnstiller te nemen, dan niet liever een dagje thuisblijven?

Nou, ik blijf niet zomaar voor een pijntje thuis. Als ik me echt heel beroerd voel, zou ik wel thuis blijven maar ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit heb gedaan. Ik vind een hele verlofdag ook wel extreem. Maar ik moet nu ineens denken aan dat fragment van RTL Late night met Humberto Tan [waarin hij gesimuleerde menstruatiepijn ondergaat]. Mannen denken vaak dat vrouwen zich aanstellen, terwijl ze er wel meer respect voor zouden mogen hebben. Misschien moeten mannen en jongens op scholen ook meer worden voorgelicht over de pijn en het ongemak. Maar zo’n verlofdag vind ik te ver gaan.

Is menstruatie een onderwerp waar je liever niet over praat?

Nee, niet echt. Je gooit er weleens wat uit natuurlijk – en je kan er als vrouw wel makkelijk op terugkomen als je iets niet wilt doen. Bijvoorbeeld tijdens groepsopdrachten: “Oh, laat mij het makkelijke deel maar doen, want ik ben ongesteld.” Dus ik gebruik het ook weleens als smoesje.

Jolein (22 jaar)

Broadly: Ha, Jolein. Heb jij veel last van je ongesteldheid?

Jolein: Op een schaal van 1 tot 10 toch wel een 7. Ik ben nu gestopt met de pil, maar met de pil had ik er meer last van. Bij de meeste mensen is dat juist andersom. Soms lig ik echt een dag plat, dan kan ik niet zoveel. Ik kan wel werken en studeren, maar m’n rug doet veel pijn en dan werk je toch minder makkelijk.

Is menstruatieverlof dan niet iets voor jou?

Ik denk dat dat niet nodig is: ik neem altijd een paar paracetamol en dan kan ik er weer tegenaan. Ik zal niet zo snel een dag thuisblijven. En ik denk dat het op een bepaalde manier ook wel stigmatiserend kan werken – dat er een vrouw niet komt werken, en mensen dan gelijk aannemen dat ze ongesteld is. Je zou zeggen dat het voor minder gelijkheid zorgt op de werkvloer, maar op een bepaalde manier ook voor meer – omdat je wel meer rekening houdt met elkaar. Toch lijkt het me niet heel bevorderlijk voor een vrouw op de arbeidsmarkt als ze sowieso één dag in de maand vrij krijgt.

Praat je open met je vrienden over je menstruatie?

Niet echt, alleen als ik toevallig in huilen uitbarst of zo, dan vertel ik wel dat ik ongesteld ben. We maken er wel grapjes over, maar gaan niet in op de bloederige details.

