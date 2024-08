We vroegen vrouwen op straat of ze het verschil weten tussen vagina en vulva

Vrouwen worden vooral gedefinieerd door wat ze tussen hun benen hebben zitten, maar het benoemen, bekijken of bewonderen van de vulva is iets wat maar weinig vrouwen doen. Er worden allerlei woorden verzonnen om de kut niet de kut te hoeven noemen, en dat het woord ‘schaam’ op allerlei manieren terugkomt bij het vrouwelijk geslachtsorgaan, lijkt ook geen toeval.



Zo trots als mannen kunnen zwieren en zwaaien met hun pikjes, zo bescheiden of zelfs beschaamd zijn vrouwen als het over hun eigen vulva gaat. Broadly ging de straat op om vrouwen in Nederland te vragen of ze eigenlijk het verschil kennen tussen vagina en vulva, of ze wel eens tussen hun eigen benen kijken, en of ze weten hoe een menstruatiecyclus precies in elkaar steekt.