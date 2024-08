We vroegen vrouwen uit de horeca naar het meest onbeschofte gedrag van gasten

Een baan in de horeca gaat om machtsverhoudingen: klant is koning, maar goed personeel wordt op handen gedragen. Tenminste, zo zou het moeten zijn – als je een vrouw bent met een dienblad in de hand, zijn er namelijk een heleboel mensen die het grappig vinden om je uit de dagen. En ongepaste seksuele toespelingen lijkt de populairste manier om indruk te maken op je vrienden, je collega’s, of gewoon om eens even flink de seksistische lul uit te hangen.



Dat ondervond ook Milou Deelen. Zij is sinds deze week niet alleen het meisje dat slutshaming bij het corps bekritiseerde met een filmpje dat viral ging, maar ook de vrouw die begin deze week een open brief schreef naar het Parool, waarin ze zich richtte tot de onbeschofte jongen die het nodig vond om een foto te maken onder haar rokje. Dit gebeurde tijdens haar dienst in Waterkant, een café in Amsterdam.



Actrice en schrijver Kim van Kooten fantaseerde op haar Instagram hoe de man eruit zou hebben gezien: “Waarschijnlijk is het iemand die het woord CRAZY DOMME LUL op z’n hoofd heeft getatoeëerd.” Maar deze domme lul, die zich verschuilde achter het argument dat het om een grapje ging, is dus niet alleen. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen in de horeca bijna twee keer zoveel last hebben van seksuele intimidatie als vrouwen op andere werkvloeren.



We vroegen vrouwen uit het hele land naar hun ervaringen met onbeschofte gasten in de horeca en hoe ze daarop reageerden.



Stefanie (27)

Ik bediende een groep toeristen, en de jongens zeiden in het Frans dat mijn borsten groot waren en dat ze me wel zouden doen. Ik deed de hele tijd alsof ik ze niet begreep. Toen ik ze de rekening bracht, zei ik in vloeiend Frans, wat ik als Belg spreek: “Hier heb je de rekening, was alles naar wens? Echt leuk om hier eens Fransen te zien, veel Nederlanders spreken geen Frans, hè?” Ze schaamden zich kapot. Ik kreeg een dikke fooi en ik denk niet dat ze dit snel nog eens zullen doen in het buitenland.



Maaike (23)

Ik was achter de bar aan het werk toen een man tegen me zei: “Buk nog eens voor een cola, dan kan ik je tieten beter zien.” Uiteindelijk bukte ik door m’n knieën zodat hij niets zou zien.



Kelly (26)

Er kwam een keer een man langs in het café waar ik werkte die een visitekaartje tussen mijn vingers klemde en zei: “Als jij nou eerst even je borsten laat vergroten en daarna bij mij komt solliciteren?” Toen ik vroeg hoe hij het zou vinden als iemand zo tegen zijn dochter zou praten, keek hij heel zenuwachtig om zich heen. Later bood hij zijn excuses aan.



Roos (25)

Ik was een week lang hulpkok in een restaurant als uitzendkracht. Na een paar dagen kwam de chef naar me toe, pakte me bij mijn schouders en ging voor me staan. Iedereen van het horecapersoneel stond erbij terwijl hij me onderzoekend aankeek. Hij zette mijn muts af, zag dat ik kort haar had, en zei: “Ah, volgens mij is ze lesbisch.” Vervolgens vroeg hij of hij even aan m’n tieten mocht zitten – dat deed hij gelukkig niet. Iedereen moest lachen, dus ik voelde me niet veilig genoeg om er iets van te zeggen. Ik heb m’n werk afgemaakt en ben daarna nooit meer teruggegaan.

Spoel mijn glas maar eens goed, dan schudden die tieten zo lekker.

Iris (26)

Via een uitzendbureau zou ik gaan werken op een groot bedrijfsfeest. Ik dacht dat ik achter de bar moest staan, maar toen ik op de locatie aankwam, bleek dat ik als sexy doorbitch bij een van de ruimtes moest staan, en deze heette ‘Candyland’. Ik moest een korte, knalroze jurk aan, met hoge hakken en bijbehorende roze lippenstift. Ik was natuurlijk het mikpunt van opmerkingen over m’n uiterlijk – dat ik zo’n “lekker snoepje” was. De avond heb ik doorstaan door vriendelijk te glimlachen naar iedereen, maar ik voelde me een lustobject. Ik heb me voorgenomen om voortaan precies te weten op wat voor feesten ik moet werken.

Lieke (25)

Het hoort erbij om een beetje te flirten, vooral achter de bar, maar het duurde een tijd voordat ik doorhad dat die vele seksistische opmerkingen niet normaal zijn. De meest vervelende situaties zijn als ik in mijn eentje moet werken op een heel druk terras en een grote groep mannen moet bedienen. Ze roepen dingen als “Nou, doe mij maar zo’n lekker blondje” of “Kom eens hierheen met je mooie benen.” En dit moet ik maar incasseren als lieve serveerster. Als ik er wat van zeg, dan krijg ik lacherig te horen dat ik een “strenge dame” ben.

Miranda (34)

“Spoel mijn glas maar eens goed, dan schudden die tieten zo lekker.”



Jill (25)

Vorige week dacht ik een vriendelijk gesprek te hebben met een man die met een vrouw kwam eten – ik dacht dat het zijn vriendin was. Hij wilde na afloop z’n naam en nummer geven, wat ik al niet helemaal begreep. De volgende dag werden al m’n foto’s geliked op m’n Instagram. Ik zag dat het die man was, maar ik heb mijn naam nooit gegeven. Op werk bleek dat hij had gebeld en naar me had gevraagd – dat vond ik redelijk ver gaan. De dag erop kreeg ik een vriendschapsverzoek via Facebook, dat ik negeerde. Dat was blijkbaar niet genoeg, want vervolgens ging hij me bellen op mijn werk. Ik heb duidelijk gemaakt dat ik hier absoluut niet van gediend ben, en daarna heb ik niets meer van hem gehoord.



Melissa (22)

We hadden een afgehuurd personeelsfeest van een supermarkt op ons werk. Ik had de nobele taak op me genomen om de mensen na afloop naar de bussen te coördineren die ze naar huis zouden brengen. Iedereen was ontzettend dronken, dus niemand wist meer waar ze naartoe moesten. Een oudere man keek me raar aan, liep zwalkend voorbij en opeens voelde ik iemand in mijn kont knijpen. Ik draaide me om en wist zeker dat hij het was, dus ik greep hem bij z’n schouders en vroeg wat hij in godsnaam deed. Hij brabbelde dronken dat hij niet wist waar ik het over had. Ik zei dat het niet normaal was dat hij me zo aanraakte. Hij haalde er andere mensen bij en bleef maar roepen dat ik hem onterecht beschuldigde. Ik raakte overstuur, dus collega’s namen het van me over. De manager kwam op me af en zei dat zij ook weleens in haar kont wordt geknepen, maar dat je je daar overheen moet zetten. Voor dat soort feesten ga ik niet meer werken.



Meike (21)

Ik krijg vaak de opmerking: “Ze is vast veel slimmer dan dat ze eruitziet.” Het zijn dingen waaraan ik gewend ben geraakt. Maar een van de ergste keren was toen er een groepje op me bleef wachten totdat ik klaar was met werken. De jongens dachten dat ik op zoek was naar meer, omdat ik naar ze had geglimlacht tijdens werktijd, en ze vroegen of ik mee uitging. Ze bleven me maar achtervolgen terwijl ik ‘nee’ had gezegd. Na een kwartier haakten ze gelukkig af.