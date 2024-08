We vroegen vrouwen van welke geile scène ze voor het eerst hitsig werden

Je hoeft natuurlijk niet geheimzinnig te doen over waar je opgewonden van wordt, maar voor de meeste mensen is geil worden iets waar je niet te veel pottenkijkers bij wil hebben. Hoogstens een (of twee of meer) geliefde(s). Helemaal als je als puber seks ontdekt, kan een warm gevoel tussen je benen een gênante aangelegenheid zijn. De kans is groot dat je ooit uit schaamte de tv hebt uitgezet of een boekje hebt weggestopt, toen een onwetende ouder je kamer binnenstapte. En misschien waren er wel verhalen of video’s die je als kind of pre-buber extreem spannend vond, maar waar je met niemand over durfde te praten.

Woensdagavond was de finale van schrijfwedstrijd Het Rode Oor in debatcentrum De Nieuwe Liefde, waar acht auteurs de schaamte voorbij waren en hun meest geile verhaal op hadden getekend. Het publiek kon daar massaal hitsig van worden en uit die acht het beste erotische verhaal kiezen. Dat werd het verhaal van Luz Berge: Wij zijn de laatsten in de wasserette. Luz Berge is trouwens een synoniem – uitkomen voor je sexy fantasieën kan ook op volwassen leeftijd nog best eng zijn.

We vroegen een aantal vrouwelijke bezoekers die wel openheid van zaken durfden te geven naar hun warme herinneringen aan de eerste keer dat ze geil werden, en waar dat dan precies door kwam: een videoclip op TMF, een softerotische film op RTL4, of een reclame voor een ijsje? Ze vertellen het hieronder.

Marieke (23)

Hoi Marieke. Waar werd jij als eerst warm van?

Marieke: De clip van t.A.T.u., All The Things She Said. Ik zag ‘m op televisie toen ik iets van dertien was, op MTV. Het was een video waarin twee Russische meisjes zoenen, en in Rusland werd – en wordt – liefde tussen vrouwen niet echt geaccepteerd. Een verboden liefde dus.



Wat maakte die clip bij je los?

Ik vond het zó spannend! Zelf val ik niet eens echt op meisjes, ik heb nog nooit een relatie met een meisje gehad. Maar ik was nog maar dertien en door die video ging ik wel nadenken over mijn seksualiteit. Als tiener zag ik eigenlijk nooit girl-on-girl in mijn omgeving, dus dat maakte de beelden extra boeiend.

Ik begreep pas veel later dat die hele clip één grote marketingtruc was. Die meisjes waren helemaal niet lesbisch en hadden natuurlijk helemaal geen relatie met elkaar. Dat was wel een teleurstelling.

Waar word je nu geil van?

Van een megaknappe jongen. Of van een knap meisje, eventueel. Al vind ik het nog wel belangrijk om echt een goeie connectie met iemand te hebben, hoe diegene er ook uitziet. Maar ook nog steeds van verboden liefde, dat is sexy! Het hele idee daarvan spreekt me aan: wat niet mag, is altijd leuker. We willen allemaal doen wat we niet mogen doen, toch?

Anniek (23)

Hoi Anniek. Weet je nog wanneer je voor het eerst hitsig werd?

Anniek: Dat was toen we gingen indrinken voor een schoolfeest. We zaten drankspelletjes te doen, maar ik dronk eigenlijk nog helemaal niet – ik was heel jong, onschuldig en braaf. Een meisje ging plots op tafel staan en trok haar t-shirt uit. Stond ze daar ineens, zo halfnaakt in haar BH. Ik dacht: huh, wat bedoelt ze hier nou mee? Wat betekent dit? Ik begreep het niet zo goed, maar tegelijkertijd vond ik het heel erg sexy.

Val je ook op meisjes?

Jongens, meisjes… ik zou er eigenlijk geen onderscheid in maken. Maar toen ik dat zag gebeuren, dacht ik wel: wow, we kunnen nu echt grenzen gaan opzoeken. Later zag ik ook mensen zoenen op het schoolfeest. Zelf had ik nog nooit gezoend, dus dat vond ik heel indrukwekkend.

Ik weet wel nog dat ik toen eerder naar huis gegaan. Ik vond dansen nog stom en ik denk dat ik ook veel te verwerken had, na alles wat zich die avond had afgespeeld. Ik heb er ook nooit over gepraat, want ik vond het heel gek allemaal. Het is wel een hele bevrijding om het nu te vertellen hoor, hahaha.

Ben je veel veranderd in je seksualiteit?

Vroeger verbaasde alles mij, en zat ik altijd maar van een afstandje te kijken. Ik was zo’n afwachtend iemand en wist echt nog niet wat ik met seksuele praktijken aan moest. Nu heb ik ontdekt dat je af en toe ook zelf actie kan ondernemen. Veel leuker, natuurlijk. Ook ben ik er creatief mee aan de slag gegaan – ik heb weleens erotische gedichten geschreven. Misschien wil ik ook nog wel eens een erotisch verhaal op papier zetten. Ik ben door deze verhalenwedstrijd in elk geval heel geïnspireerd geraakt.

Marieke (24)

Ha Marieke, waar werd jij vroeger warm van?

Marieke: De video bij het nummer Toxic van Britney Spears, met dat vliegtuig en zo. In een scène heeft ze zo’n wit doorschijnend glitterpak aan. Daar is ze bijna naakt, maar niet helemaal. Dat vond ik heel erg sexy. Als ik dat zag, kreeg ik het warm en dacht ik: argghh, wat gebeurt er toch met me?

Had je dat ook weleens als je ouders erbij waren?

Ja, als we tv keken en ik mensen met elkaar zag zoenen of flikflooien, in een film of soap bijvoorbeeld. Dan werd het soms helemaal warm tussen mijn benen. Mijn hart ging sneller kloppen en ik kon voelen dat mijn hoofd helemaal rood werd. Ik bloos ook nu ik het vertel.

Ik was dan heel bang dat mijn ouders iets aan me zouden merken. Dan vluchtte ik naar de wc, omdat ik het zo raar en ongemakkelijk vond. Ik was nog maar twaalf jaar en kon niet goed plaatsen wat er met mijn lichaam aan de hand was op zo’n moment.

Word je nu nog op dezelfde manieren opgewonden?

Ik denk dat het visuele nog steeds wel veel voor me doet. Een stem kan ik ook opwindend vinden, maar op een heel andere manier. Van films en clips word ik nog altijd het snelst warm.

In die clip van Britney draaide het vooral om het vrouwenlichaam. Ik heb geen ervaring met seks met vrouwen, maar ik vind het vrouwenlichaam gewoon echt heel mooi en kijk er graag naar op een sensuele manier. Misschien is dat natuurlijk, maar misschien is het ook wel omdat vrouwen vaker sexy worden neergezet dan mannen. Films en videoclips sturen er ook wel een beetje op aan dat je op zo’n manier kijkt.

Mikki (26)

Hoi Mikki. Wat is jouw vroegste herinnering aan geil worden?

Mikki: De Hitkrant. Daarin had je een rubriek met stukjes die lezers instuurden – korte, lullige tekstjes. Daar stonden soms ook seksuele fantasieën tussen, en misschien ook wel een paar erotische verhaaltjes in fictievorm. Ik weet het niet precies meer, maar ik weet nog wel dat ik die pagina’s altijd stiekem las, samen met vriendinnen. Dat deden we in de supermarkt of in de Bruna, maar op een gegeven moment had een vriendin een abonnement en nam ze het blad weleens mee naar mij. Dan lazen we het op mijn kamer.

Wat vond je er zo opwindend aan?

We zaten nog maar op de basisschool, dus ik weet niet of je op die leeftijd echt al geil kunt zijn. Maar we vonden het heel spannend, want het mocht eigenlijk niet. Onze ouders wisten niet dat er zulke verhaaltjes in de Hitkrant stonden.

En nu?

Ik kijk nooit porno, met beelden heb ik gewoon niet zo veel. In een pornovideo zie je echt alles, dus er blijft niks meer over voor je verbeelding, je kunt er niks meer bij fantaseren. Ik ben momenteel bezig met een kunstperformance over intimiteit, en ik heb ervoor gekozen om te werken met geluid in plaats van beeld. Geluid triggert mij veel meer. Een stem door een telefoon of een podcast vind ik veel prikkelender dan pornografische beelden. Ik weet niet of er al iets van audioporno bestaat, maar dat zou ik wel luisteren.

Alicia (41)

Hoi Alicia. Kun je je nog herinneren waarvan je het allereerst opgewonden raakte?

Alicia: Ken je de stripboeken van Rooie Oortjes? Dat waren erotische stripverhalen met veel naakte, barbie-achtige vrouwen. Ik heb die boekjes ooit per toeval gevonden in huis, misschien bij mijn broer ofzo. Ik denk dat ik twaalf of dertien was. Ik heb ze echt van voor tot achter zitten lezen. Heel stiekem.

Wat voelde je toen precies?

Ik vond het vooral heel erg spannend. Het idee dat je iets vindt dat je eigenlijk niet mag vinden, hielp ook mee. Maar het was ook de eerste keer dat ik dat ik zulke plaatjes zag. Ik werd er gewoon écht een beetje opgewonden van.

Zou je er nu alsnog opgewonden van kunnen raken?

Nu heb ik natuurlijk een seksleven en al wat ervaring, dus ik zou de boekjes an sich niet meer zo erotisch vinden. Maar ik weet bijna zeker dat ze weer de spanning zouden oproepen die ik toen voelde, als jong meisje. Zoals je dat ook kunt hebben met muziek of verhalen.