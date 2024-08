We vroegen wat start-ups om uit te beelden wat hun start-ups eigenlijk doen

OTTAA Project, Hilico, Ecoheart, Bonebre, Yousician, Holofil, SENSIKS en Volareo.



Dat zegt jou net zo weinig als het mij doet. De goede oude tijd van Groenteboer Henk te Assen is voorbij. Namen moeten tegenwoordig uniek zijn.

Om de technolingobingo die we op TNW Conference zagen te minimaliseren krijg je hier geen cloud-based B2B inclusive solutions te zien. We houden het bij de simpele vraag:

“Snappen de start-ups hun eigen bedrijf goed genoeg om hun product ook uit te beelden?”

Weet de CEO van nu nog wel waar het echt om draait? Daarom stelden we voor het derde jaar op rij deze vraag aan de start-ups die op The Next Web Conference op het Westergasterrein in Amsterdam. En dat vraag ik ook meteen aan jou lieve lezer: kan jij uit de volgende gifje achterhalen wat de start-up in kwestie doet? De antwoorden vind je onderaan het artikel.

1. OTTAA Project

Een combinatie van een breinscansensor en een app die mensen met een spraakgebrek de mogelijkheid geeft om te communiceren Een ondervragingssensor die in real time met behulp van hersengolven laat weten of je het gesprek interessant vindt Een sharing = caring multimediacloudsharing platform voor al je hersenactiviteit

2. Hilico

Een aan je backpack toe te voegen paraplu en wateropvangsysteem Een filter en opvangsysteem om water op te vangen in het regenseizoen Een cloud-adapting open-sourced regenvanger

3. Ecoheart

Bamboetandenborstels met een duurzame insteek 90% van de tandartsen raad deze tandenborstel aan Een sharing = caring tandenborstel voor allen, door allen

4. Bonebre

Een app en gordel die je laat weten wanneer je stilstaat, zodat je je houding kan oefenen voor presentaties Een app en gordel die je houding analyseert en corrigeert Een app en gordel die je ademhaling beklemt en ontspant, zodat je automatisch kan mediteren

5. Yousician

Guitar Hero voor op je eigen gitaar Band Hero voor op je eigen drumstel Bass Hero voor op je eigen basgitaar

6. Holofil

Een 3D-speelgoedomgeving voor kinderen met erg rijke ouders Een holografische doos om 3D-objecten te tonen Objectofilie voor gevorderden, jij, je auto, en 3D

7. SENSIKS

Een virtual 6D-bioscoop, door je partner op afstand in te stellen Een sensorische, virtuele kamer om mensen met posttraumatische stress te helpen Een 3D-speelgoedomgeving voor kinderen met erg rijke ouders

8. Volareo

Een sensor die op basis van omgevingsgeluid bepaald of je optreden goed genoeg is geweest om geld te krijgen van het publiek Speakers die je koppelen met de blockchain, waardoor je door te klappen artiesten kan betalen Een auditieve speelgoedomgeving voor kinderen met erg rijke ouders



Antwoorden:



1a 2b 3a 4b 5a,b,c 6b 7b 8b

Naast de gein die deze creatievelingen uitstralen, hebben ze oprecht vette plannen! Als de wereld veranderen niet begint bij jezelf, check dan vooral de mensen die het wel proberen:

