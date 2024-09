We vroegen Will Oirson naar zijn favoriete platen

Will Oirson (Willem van der Ploeg, 32) ken je misschien als host van zijn eigen show op Red Light Radio, of van zijn gigs afgelopen zomer op Paradigm, Roest Festival of Liefhebbers. Daarnaast draait hij ook regelmatig samen met goede vriend Lucky Done Gone. Oirson staat bekend om diepe house waarmee hij graag de grenzen opzoekt. Zaterdag draait hij met Lucky Done Gone tijdens Straf_Werk Klokgebouw en daarom we vroegen hem naar zijn favoriete platen.

THUMP: Je hebt een maandelijks programma op Red Light Radio. Wat is de raarste plaat die je de vorige uitzending hebt gedraaid?

Dat is Tilted (DJ Tennis remix) van Christine and the Queens. Met 114 bpm is het een typische slow burner. Traag en best saai in het begin – in de eerste drie minuten gebeurt er vrijwel niks – maar daarna transformeert de track in een elektronisch popliedje dat heel interessant is. Hij is nooit uitgebracht en dat gaat ook niet gebeuren.

Videos by VICE

Op 01:27.

Wat is je favoriete nieuwe plaat van het moment?

How Close To Be van Mike Dehnert. Normaal is hij erg gericht op techno, maar deze plaat zit overal tussenin. Je kunt dit nummer in techno- of housesets draaien. Het is een plaat die ik op dit moment overal mee naartoe neem.

Je draait veel diepe, melodieuze house. Wat is de diepste plaat die je kent?

Dan denk ik meteen aan Bionic Sad van Ricardo Villalobos, die track duurt 45 minuten en dieper heb je ze niet.

Wat is je favoriete Italo-plaat?

Top Hat (In Flagranti mix) van Richard Rossa. Ik weet niet of het helemaal onder Italo valt, omdat ik het gevoel heb dat dat heel oud is, maar dit heeft wel echt diezelfde vibe. Ik ben een groot fan van In Flagranti. Ze zoeken alle randen van dancemuziek op.

Zaterdag draai je samen met Lucky Done Gone. Welke plaat is voor jullie allebei bijzonder?

Smalltown Boy van Bronski Beat. Vorig jaar besloten Lucky Done Gone en ik om de handen ineen te slaan. We kennen elkaar al lang en we groeien steeds meer naar elkaar toe qua muzieksmaak. In de Arcade in Eindhoven wilden we ooit de grote zaal vullen met een all-nighter. Veel mensen dachten: die twee jongens, hoe gaan die ooit een grote zaal vullen? Je hebt een headliner nodig. We hebben de zaal vol gekregen en een toffe avond gehad. Deze plaat van Bronski Beat was toen de afsluiter. Komende zaterdag, precies een jaar later, staan we weer in Eindhoven, maar in een grotere zaal bij Straf_Werk in het Klokgebouw.

Je begon ooit met hardcore draaien. Welke plaat zorgde voor de muzikale omslag?

Het ging best geleidelijk eigenlijk. De grote omslag kwam toen ik in 2000 naar I Love Techno ging en me er echt bewust van werd dat ik techno moest gaan luisteren. Ik weet nog dat Richie Hawtin draaide, hij zette mijn wereld op z’n kop.

Je vader is muziekdocent, wat was de eerste plaat die je van hem kreeg?

Dat weet ik niet meer, maar ik weet nog wel dat hij me meenam naar een concert van Michael Jackson in 1992 in De Kuip. Ik was acht jaar oud en kreeg vrij van school om erheen te gaan. Het is nog steeds het allervetste concert dat ik ooit heb gezien.

Welke plaat heb je het vaakst gedraaid?

Afgelopen jaar is dat zeker Axel Bomans dubmix van Dinky’s Casa. Je kunt die plaat op elk moment draaien. Je kan hem energiek inmixen op het hoogtepunt van een avond, of tijdens een rustige set als je hem wat langzamer draait. Op de helft komt er een acid-achtige sound in en dat maakt de track nog toffer.

Van welk label ben je fan? En van welke plaat op dat label?

Ik ben groot fan van Hivern Discs, het label van John Talabot, en daar is Mirage van Quentin de laatste release van.

Welke collega-dj heeft je het meest verrast het afgelopen jaar en met welke track?

Aan het begin van het jaar kende ik Sau Poler nog niet, maar toen ik bij Atomnation ging werken heb ik zijn muziek ontdekt en begon ik het erg te waarderen. Lor, een opkomende internationale producer heeft zijn laatste track geremixt. Tijdens Amsterdam Dance Event heb ik Sau Poler ontmoet en toen draaide hij die remix. Die klonk echt heel goed.

Welke klassieker draai je nog graag in je sets?

Voodoo Ray van A Guy Called Gerald. Als ik die track hoor, heb ik het gevoel alsof de dansvloer heel vrij wordt. Dit nummer was een begin van het acid-tijdperk in de jaren tachtig en die vibe heeft het nog steeds.