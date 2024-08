Afgelopen weekend vond Camp Flog Gnaw Carnival plaats, het jaarlijkse festival van Tyler, the Creator. Dit was de zesde editie en omdat het op Halloween viel, liepen er een hoop verklede mensen rond. Onze fotograaf The1point8 was daar aanwezig en legde het festijn en de beste kostuums vast. Mocht je nog inspiratie nodig hebben voor een Halloween-outfit, kijk dan hieronder.