We waren er (bijna) bij op het Brusselse testconcert in La Madeleine

Na maanden van afgeplakte ramen, opeengestapelde barkrukken en ‘gesloten wegens C*vid’ memo’s tegen de gevel, begint het Europese nachtleven eindelijk weer op te leven. In Nederland mag je met een vaccinatiebewijs of negatieve sneltest op zak weer naar een nachtclub. En ook in Frankrijk en Groot-Britannië werd er een datum geprikt voor de grote verlossing. Aan die heropening ging een hele reeks testevenementen vooraf. In België werd daar tot voor kort vooral heel veel over nagedacht, maar afgelopen weekend gebeurde er iets bijzonders: 350 mensen mochten (zonder mondmasker of sociale afstand) gaan feesten in het Brusselse La Madeleine.

In samenwerking met Brussels by Night Federation en Brussels Expo organiseerde de Brusselse regering op zaterdag 3 juli een testevenement. 350 Mensen/vrijwilligers/proefkonijnen zouden weer kunnen dansen zoals vroeger. Bovendien zouden de sociale, gezondheids- en wetenschappelijke bevindingen van een dergelijk experiment de stand van zaken van het uitgaansleven vooruit kunnen helpen. Er werd een prachtige line-up aangekondigd die de zwoele avonden van weleer meer dan waardig was: L’Or du Commun, Black Mamba, DJ Vega… Namen waarvoor we met alle plezier onze pre-Covid danspasjes vanonder het stof wilden halen. Maar aangezien het de bedoeling was om een protocol en een veilig kader voor deze heropening op te stellen, moesten verschillende maatregelen strikt in acht worden genomen.

Daarvoor werkten de organisatoren samen met Analis, een bedrijf uit Namen dat haar ‘NanoStrike-technologie’ kwam uittesten om lucht te desinfecteren. Kortweg deactiveert de NanoStrike-technologie micro-organismen die door de lucht verspreid worden – zoals het virus dat verantwoordelijk is voor Covid-19, bijvoorbeeld. De machine die in La Madeleine werd gebruikt, draagt de heldhaftige naam ‘Defend 1050’ en kan volgens de organisatoren tot vier keer per uur de lucht verversen in een ruimte van 92 vierkante meter.

Vrijwilligers moesten eerder die dag op de Heizel getest worden met twee verschillende tests: een speekseltest en een nasofaryngeale test. Het kostbare toegangsticket was uiteraard voorbehouden voor deelnemers die negatief testten.

Filip Hendrickx, CEO van Analis Development, legt uit: “Dit evenement heeft het potentieel om een kader te creëren voor een veilige heropening van het nachtleven. Het nemen van luchtkwaliteitsmaatregelen is van essentieel belang om het risico op de verspreiding van Covid-19 te verkleinen en een terugkeer naar het normale leven mogelijk te maken. Analis is trots om te kunnen bijdragen aan de heropleving van de Brusselse horeca- en entertainmentsector en deel uit te maken van het herstelproces, na een van de moeilijkste periodes uit de recente geschiedenis”, vervolgt Hendrickx.

VICE wilde de wetenschap vooruit helpen en een bijdrage leveren aan de geschiedenis, door zich als vrijwilliger aan te melden voor dit experiment.

Zaterdag 3 juli, 13u50: Terwijl we richting Heizel trekken om ons te laten testen, stellen we ons toch wat vragen over de afstand tussen de concertzaal en het testcentrum. Na enkele babbels met het personeel vernemen we dat de testsite van de Heizel beheerd wordt door Brussels Expo, die het evenement mee organiseert.

14u10: Speeksel- en nasofaryngeale tests uitgevoerd. Een primeur voor de speekseltest, trouwens. Klein advies: maak het niet te zwaar de avond voordien. Een kwart van een plastic reageerbuis volstouwen met je eigen speeksel is geen evidente opgave.

“Ergens op op een parkeerplaats wat staan drinken om eenmaal binnen minder te moeten consumeren… Sommige goede gewoontes gaan niet verloren.”

14u30 : De tests worden naar het labo gestuurd. We kunnen ons stilaan klaarmaken voor de avond.



22u30: We staan voor La Madeleine, maar hebben de resultaten van onze tests nog altijd niet ontvangen. Verschillende mensen staan er een beetje verdwaald bij. De organisatoren voor de deur vertellen ons dat het testen iets langer duurt dan verwacht, waardoor sommige resultaten nog niet beschikbaar zijn. We moeten wachten.

22u45: RTBF, BRUZZ en de Ierse televisie RTE zijn ter plaatse om de vrijwilligers te interviewen, maar ze worden voortdurend afgewezen. Uit solidariteit stel ik me kandidaat om een collega in moeilijkheden te helpen en vragen te beantwoorden als “Heb je een concert gemist?” of “Hoe is de testsessie op de Heizel verlopen? “.

Er komen steeds meer mensen voor La Madeleine staan, alleen of in groepjes, met of zonder masker, maar iedereen ziet er piekfijn uit. Velen kennen, net als wij, hun resultaten nog altijd niet.

23u30: We staan nog altijd buiten maar hebben intussen Seb gevonden, met wie we een glaasje wodka delen. Net als in de goeie ouwe tijd. Dit begin van de avond: ergens op op een parkeerplaats wat staan drinken om eenmaal binnen minder te moeten consumeren… Sommige goede gewoontes gaan niet verloren.

23u45: We proberen vragen te stellen aan mensen die in de menigte staan te wachten en krijgen veel uiteenlopende antwoorden. “Ik heb mijn testresultaat nog niet maar ben wel al dronken”, “De organisatie hier is zo Brussels. Als we in Vlaanderen waren geweest, hadden we onze resultaten allang gekregen”, “Mijn god, ik heb het niet gemist om aan de ingang gefouilleerd te worden door bewakers” of “Da’s klote, die kerel die net voor ons stond is positief, hij mag dus niet binnen, maar voor hij vertrok gaf hij zijn maten nog een dikke knuffel om afscheid te nemen, dat klopt toch niet of wel?”. Heel uiteenlopend, dus.

Ondertussen zien we de politie ter plaatse komen om te overleggen met de organisatoren. Twee agenten gaan binnen door een nooddeur – vreemd, werden zij overdag ook op de Heizel getest?



00u30: Een paar moedige overblijvers die nog altijd op de uitslag van hun tests wachten, vertellen ons dat sommigen om 11 uur werden getest en hun uitslag nog altijd niet kennen, terwijl anderen die om 17 uur getest werden alweer naar huis zijn. Een paar misverstanden dus – maar na zo’n lange tijd zonder concerten, kunnen we begrijpen dat er wat roest op de machine zit.

01u05: Nog steeds geen spoor van onze tests. We horen iemand zeggen dat bij verschillende tests de een negatief en de ander positief was; maar om het experiment effectief te laten zijn, moet iedereen 100% negatief zijn. Zonder je resultaten moet je bij de ingang blijven staan en kom je er niet in. Maar als journalisten die zich niet laten afschrikken, hadden wij uiteraard een contactpersoon daarbinnen om ons precies te vertellen hoe het er aan toeging.

Dit is zijn feedback, die we per telefoon doorkregen:

De sfeer: “Het is best leuk. Het is plezant, iedereen had meteen z’n draai gevonden. Iedereen staat voor het podium en danst vollenbak. Zodra je begint te dansen, denk je dat het de normaalste zaak van de wereld is en vraag je je af hoe het komt dat je het al zo lang niet meer gedaan hebt. ‘t Is ook een beetje zoals in bars, je weet niet echt wanneer je je masker nu wel of niet moet opzetten. Maar het publiek lijkt tevreden. De mensen zijn hier om plezier te maken. Ze willen zich amuseren, da’s alles.”

De vestiaire: “We deden wat we vroeger ook deden: ons licht kleden zodat we niet voor de kleedkamer moeten betalen. Je moet altijd vooruit denken.”

De bar: “Mega chill, het is hier niet té druk. Het draait goed, ‘t is plezant.”

L’Or Du Commun

Concert L’Or Du Commun: “Artiesten bleven niet gespaard van de getroffen maatregelen, ook zij moesten een test ondergaan. Swing testte ‘s middags positief op de speekseltest en nadien ook op de PCR-test. Om geen risico’s te nemen, is hij er dus niet bij vanavond. Een evenement organiseren staat gelijk aan geïmproviseerde crisisbeheersing en het feit dat dit een testconcert is, verandert daar niks aan. De testresultaten kwamen pas laat binnen en Swing kwam er dus ook pas laat achter dat hij niet kon spelen. Er moest dus snel worden geschakeld. Romeo Elvis verscheen op het podium om het publiek te verrassen en alles weer goed te maken. Dat hebben ze vrij goed opgelost, gezien de context.”

DJ Vega & Black Mamba’s set: “Ultra indrukwekkend. Technisch gezien is het leuk. Iedereen krijgt er een enorme kick van. Voor de artiesten is het ook bijzonder om op het podium te staan. Het is moeilijk te begrijpen, maar het is ook gewoon (en vooral) hun job”.

Het einde van de avond: “De mensen hebben zin in meer, maar dit is nog steeds een zeer strikt geregeld evenement. Toegiften of afters zitten er helaas niet in, daar zijn we nog niet. Maar over het algemeen is het cool om te kunnen genieten van deze kleine legale feestbubbel.”



01u10: Voor ons – en een honderdtal anderen – lijkt de avond af te stevenen op een mislukking. En omdat we ‘Dance Again’ helaas gemist hebben, is een beetje troost wel op zijn plaats. Uiteindelijk sluiten we de avond al dansend af in Cabaret Mademoiselle. Het feest is elders dan toch nog niet dood. Wat onze handlanger betreft; die zakte rond een uur of drie af naar een rustige afterparty met z’n vrienden.

De set van Black Mamba

De volgende dag nemen we contact op met de betrokkenen om hun feedback op het evenement te horen te krijgen. Brussels by Night was positief: “Alles is goed verlopen, het publiek was opgetogen, de artiesten ook. Een tiental personen, waaronder de zanger van l’Or Du Commun, konden er niet bij zijn omdat ze positief testten, maar het publiek was opgetogen over het geïmproviseerde concert met Romeo Elvis. Dance Again is een verantwoordelijk evenement. We zullen de tijd nemen om onze bevindingen met de verschillende partners te analyseren en de resultaten nadien mededelen.”

Bij Delphine Houba, schepen van Cultuur, horen we dezelfde tevredenheid: “Het was een primeur in België en het was een succes! Gisteravond dansten 250 mensen zonder maskers en zonder fysieke afstand in La Madeleine, in een opgetogen sfeer. We moeten dringend perspectieven kunnen bieden aan de uitgaanssector. Nachtclubs maken deel uit van onze cultuur en versterken onze aantrekkelijkheid als toeristische bestemming.”



In tegenstelling tot de ambtenaren blijft er bij ons toch een ietwat wrange, onvoltooide nasmaak hangen. Maar goed, dat is dan ook het doel van deze testevenementen: experimentele apparaten opstellen die almaar minder experimenteel zullen zijn, zodat wij binnenkort kunnen terugkeren naar de avonden van weleer. Avonden waarop iedereen danste, elkaar her en der tegenkwam en zich de hele nacht lang kon uitleven op luide muziek.

