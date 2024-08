We waren getuige van de nogal energieke show van Ho99o9 in Bitterzoet

Er zijn in het leven een paar zekerheden. Je hebt weleens jeuk, en als je naar een show van de afropunkband Ho99o9 gaat, springt een van de bandleden in je nek. Gisteravond stonden Eaddy en TheOGM in Bitterzoet, waar ze dankbaar gebruik maakten van de aloude wiskundige formule publiek + balkon = zieke stagedive.

In het voorprogramma trad Kate Mo$$ op, een vrij hysterische groep waarvan het vrouwelijke bandlid bij wijze van performance art op het podium kotste.

Daarna dus Ho99o9, die zoals eerder gezegd nogal rücksichtslos het publiek in sprongen. Best logisch, als het hele podium naar gal meurt. Het zorgde in elk geval voor een vermakelijke show. Raymond van Mil was er ook, en schoot een boel analoge foto’s die je hieronder kunt bekijken.