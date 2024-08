We weten eindelijk waarom die boze vrouw in een restaurant poepte

Canada is in rep en roer sinds er maandag een vrouw in een Tim Hortons-restaurant in British Columbia kakte, om haar uitwerpselen vervolgens richting de medewerkers te slingeren.

Als je dit niet meegekregen hebt, allereerst gefeliciteerd met het feit dat je betere dingen te doen hebt dan filmpjes van poepende mensen te kijken – of artikelen daarover te schrijven. Je kan de video hieronder bekijken, maar hou er rekening mee dat het dus een filmpje is van een vrouw die met haar drol gooit.

We zien een vrouw tegen een medewerker brullen voordat ze de trui om haar middel afdoet, en haar broek laat zakken. Ze leunt tegen een wandje en, tsja, ze poept op de vloer. Ze pakt wat servetjes, grijpt haar bolus, en mikt hem op de medewerker achter de balie. Blijkbaar was ze nog niet klaar, want ze pakt nog wat extra servetjes om te vegen, en gooit die ook naar de medewerkers.



Sinds het filmpje online verscheen vragen mensen zichzelf massaal af: waarom in godsnaam?! Nu is er eindelijk antwoord op die prangende vraag. De Tim Hortons-medewerker gaf haar geen toestemming om naar de wc te gaan terwijl ze erg nodig moest – wat verklaart waarom ze op commando leek te kunnen poepen. Het beleid bij Tim Hortons is dat iedereen het toilet mag gebruiken, of je nou een klant bent of niet, maar in sommige vestigingen moeten medewerkers je de sleutel geven, of je met een knopje binnenlaten.

Gisteren reageerde Tim Hortons met een statement waarin ze aangaven dat de vrouw geen toestemming had om het toilet te gebruiken “wegens eerder gedrag, en voor de veiligheid van de teamleden en hun gasten”.



“We gaan hier erg serieus mee om, aangezien de veiligheid van onze teamleden en klanten onze hoogste prioriteit is,” geven ze aan in de verklaring. “In sommige filialen is de toegang tot onze toiletten beperkt, en sommige individuen kunnen een verbod krijgen.”



De politie pakte de vrouw vrij kort na haar publieke poepactie op – ze werd vrijgelaten en heeft beloofd op te komen dagen bij haar rechtszaak. Tim Hortons zegt wat betreft de verdere afhandeling dat “er nog naar gekeken wordt”. Aan de views te zien geldt dat ook voor de rest van de wereld.