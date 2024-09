We snappen nu op cellulair niveau hoe je stoned wordt

Leg die joint eens aan de kant en vraag jezelf af; hoe word ik eigenlijk stoned?

Wetenschappers begrijpen nu eindelijk een belangrijk onderdeel van hoe mensen stoned worden. Een nieuw onderzoek dat gepubliceerd werd in Cell, legde de structuur van de CB1-receptor uit. CB1 bindt zich met THC (tetrahydrocannabinol), de chemische stof waar je stoned van wordt.

De CB1-receptor is onderdeel van een groter regelsysteem in het lichaam, het endocannabinoïdensysteem. Dat systeem gaat over stemming, slaap, eetlust, pijn, immuniteit en verschillende andere functies. Dit systeem van receptorcellen werd in de jaren 80 ontdekt, maar heeft sindsdien een cruciale rol gespeeld in menig medisch onderzoek, volgens de onderzoeksauteurs van ShanghaiTech University en Northeastern University.

Beeld: Cell

Door dit nieuwe onderzoek weten de wetenschappers dat de CB1-receptor, die samen met THC verantwoordelijk is voor je high, een driedimensionale kristalstructuur is. De CB1 receptor is in het hele lichaam te vinden, maar bevindt zich vooral bij het centrale zenuwstelsel. Daarom is die receptor zo belangrijk voor je high.

“We hebben nu ineens de blauwdrukken van het gebouw gekregen,” zei Dr. Mark Ware, vice-voorzitter van een speciaal cannabisteam bij McGill University, maar geen auteur van het onderzoek. “We kunnen nu manieren verzinnen om in het gebouw te komen, we weten we waar de ramen, deuren en trappen zijn en we kennen de structuur van het gebouw nu ook.”

Nuances in de CB1-receptor zijn belangrijk voor het begrijpen van het verschil in veiligheid tussen natuurlijk voorkomende cannabis en synthetische drugs als Spice en K2. Natuurlijke en synthetische cannabinoïden hebben allebei een psychoactief effect op de CB1-receptoren, maar van de eerste is het bewezen dat ze veilig zijn, terwijl synthetische cannabis giftig en zelfs fataal kan blijken.

De totale structuur van CB1-AM6538. Beeld: Cell

“Er is nooit een overdosis van THC of marihuana vastgesteld, maar er zijn wel ernstige, en zelfs dodelijke, gevallen bij het innemen van synthetische mixen,” schreven de wetenschappers in hun onderzoek. “Het is nog onduidelijk waarom THC zo’n hoog veiligheidsmarge heeft, terwijl synthetische cannabinoïden giftig kunnen blijken met variërende gradaties van ernstige bijwerkingen.”

Kennis van de structuur van de CB1-receptor biedt beter inzicht in de moleculaire basis en fysiologische werking van de receptor. Met de kennis van de CB1-structuur, kan er betere medische marihuana worden gemaakt, met samenstellingen die de receptor effectiever benutten.