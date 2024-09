62 kunstdingen waarvan je zin krijgt in 2017

Het is nog een helse klus om makkelijk en snel te zien naar welke exposities je kan gaan. Er zijn immers zo veel musea! (En zo veel kunst is dom!) Nou schrijven wij al elke week een artikel over de beste events in het weekend, maar nu wilden we het wat grootser aanpakken. Geef je ogen goed de kost, want hier is het Grote Nieuwjaarslijstje van Kunstdingen in 2017.

JANUARI

11: Can You See Me

Waar: Melkweg, Amsterdam

Wat: Kunstenaar Josje Priester nodigde jongvolwassenen die hun eigen land ontvlucht zijn om een nieuw leven in Nederland op te bouwen uit om hun belevingswereld vast te leggen via een frisdrankblikje. Zij maakten hun eigen pinhole camera’s van deze blikjes en fotografeerden wat zij belangrijk vinden om te delen.

13: Als Een Vis Op Het Droge

Waar: Mediamatic, Amsterdam

Wat: Een dozijn getatoëerde vissen in een bassin. Dat wil je toch zien!?

14: l’Uomo volante – Marinus Boezem

Waar: Oude Kerk, Amsterdam

Wat: In deze beroemde performance van Boezem hangt-ie met een touw in balans met een grote spiegel hoog aan het plafond. Vervolgens laat hij de spiegel los en knalt die keihard kapot op de grond.

14: Wild Zone 3

Waar: Museum Arnhem, Arnhem

Wat: Voor Wild Zone 3 maakte kunstenaar L.A. Raeven een portret van een groep androgyne jongeren. De jongeren passen zich niet aan, in de film, en dat is soms pijnlijk voor de kijker.

25. International Film Festival Rotterdam

Waar: Rotterdam, dus

Wat: Eind januari is Rotterdam tien dagen lang de wereldwijde ontmoetingsplaats voor filmprofessionals. En voor de niet-filmprofessionals zijn er in die tien dagen heel veel films te bekijken.

27: Ren Hang

Waar: Foam, Amsterdam

Wat: Naaktheid, jongheid, droomachtigheid en een bizarre fantasie; het komt allemaal naar voren in het werk van de Chinese Ren Hang. In de foto’s staat het menselijk lichaam centraal, maar het is geen pornografie. Eerder een anatomische benadering om dichter tot onze vormen te komen.

Marinus Boezem’s gebroken spiegel in de Oude Kerk. Beeld met dank aan Robert Glas

FEBRUARI

4: De Verliefde Camera, Ed van der Elsken

Waar: Stedelijk Museum, Amsterdam

Wat: Van der Elsken was een belangrijk Nederlands straatfotograaf, in de vorige eeuw. Stedelijk presenteert een overzicht.

9: Art Rotterdam

Waar: Van Nellefabriek, Rotterdam

Wat: Een enorme verzameling moderne kunstwerken, allemaal netjes bij elkaar gebracht in één fabriekshal voor een viertal dagen.

9: Human / Digital: A Symbiotic Love Affair

Waar: Kunsthal, Rotterdam

Wat: Een expositie over internetkunst, en over hoe dat dan tóch in fysieke vormen gevat kan worden.

10: Tom Callemin

Waar: De Brakke Grond, Amsterdam

Wat: Callemin’s rustige en intieme zwartwit-foto’s, die je laten nadenken over wat fotografie [en misschien uiteindelijk het leven zelf] nou eigenlijk is.

11: Ascent, Fiona Tan

Waar: De Pont Museum, Tilburg

Wat: Voor Ascent verzamelde Tan zo’n 4.000 beelden van de berg Fuji. Het resultaat mag er zijn.

11: Mad About Surrealism

Waar: Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam

Wat: Een overzichtsexpositie van surrealistisch werk. Goed voor als je daarvoor in de mood bent. Niet goed op alle andere momenten.

23: Sonic Acts

Waar: Verschillende plekken in Amsterdam

Wat: Een fiks kunstfestival met kunstige performances en bijbehorende exposities. Het is high art, dus pas op.

Uit de expositie ‘De Verliefde Camera’, met werk van Ed van der Elsken. Vanaf 4 februari te zien in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Via

MAART

7: CinemAsia Film Festival

Waar: Kriterion, Amsterdam

Wat: Een vijf dagen durend filmprogramma met moderne kunstfilms uit Azië.

10: The Painted Bird

Waar: Marres, Maastricht

Wat: Het museum laat zijn zalen, gangen, trappenhuis, vloeren en plafonds helemaal onderschilderen door 16 kunstenaars, in het kader van ‘immersieve’ kunst.

10: Roze Filmdagen

Waar: Het Ketelhuis, Amsterdam

Wat: Een tien dagen durend filmprogramma over de LBGTQ-community.

17: Los Alamos, William Eggleston

Waar: Foam, Amsterdam

Wat: Een romantische en nostalgische trip door de zuidelijke staten van de VS, vastgelegd door Eggleston tussen 1966 and 1974.

24: STRP Biënnale

Waar: Eindhoven

Wat: Een tien dagen durend festival over creatieve technologie en design, met installaties, performances, ontwerp en experimentele muziek.

Vanaf 17 maart zijn William Egglestons foto’s van het zuiden van de VS te zien in Foam in Amsterdam, via

APRIL

7: Motel Mozaïque

Waar: verschillende plekken in Rotterdam

Wat: een twee dagen durend festival met muziek, installatiekunst, performances en een nieuw beeld van kunstenaar Florentijn Hofman (bekend van de mega-grote badeend).

12: Imagine Film Festival

Waar: EYE Filmmuseum, Amsterdam

Wat: De naam verklapt het al een beetje; een filmprogramma over andere werelden, over plekken en dieren en mensen die je je nu niet voor kan stellen.

15: World Press Photo

Waar: Nieuwe Kerk, Amsterdam

Wat: De winnende selectie van de internationale fotojournalistiekwedstrijd reist rond en is nu in de hoofdstad aangekomen.

15: Seth Price

Waar: Stedelijk Museum, Amsterdam

Wat: Een overzichtstentoonstellingen van het werk van Price, dat zich niet zo makkelijk in één hokje laat plaatsen. Wat wel duidelijk is, is dat zijn kunst op het grensvlak van technologie en kunst ligt, en dat het zich ook erg bezighoudt met de jeugdcultuur. Klinkt goed.

18: Pop Arts Festival

Waar: Verschillende plekken in Amsterdam

Wat: Een vijf dagen durend programma van poppen- en objectentheater.

22: Robert Mapplethorpe

Waar: Kunsthal, Rotterdam

Wat: Een expositie met tweehonderd werken van de beroemde fotograaf.

Vintage Bomber (2008), Seth Price. Vanaf 15 april is een grote overzichtstentoonstelling van hem te zien in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Via

MEI

5: Vondelpark Openluchttheater

Waar: Vondelpark, Amsterdam

Wat: Een programmering van dans, theater, cabaret en musical, door de zomer heen opgevoerd in het Vondelpark.

11: FIBER Festival

Waar: Amsterdam

Wat: Vier dagen lang baanbrekende audiovisuele kunst, digitale cultuur en elektronische muziek.

19: Artzuid

Waar: Verschillende plekken in Amsterdam

Wat: Een uitgestippelde route langs verschillende sculpturen.

25: Martin Scorsese

Waar: EYE Filmmuseum, Amsterdam

Wat: Een flinke overzichtsexpositie van een van de groteren der aarden als het op film aankomt.

Een foto die is geplaatst door Cinema – Office (@cinema.pictures) op 28 Dec 2016 om 11:22 PST

JUNI

3: Holland Festival

Waar: Verschillende plekken in Amsterdam

Wat: Een meer dan twintig dagen durend festival met het beste uit de opera- en theaterwereld.

10: Andres Serrano

Waar: Huis Marseille, Amsterdam

Wat: Serrano werd bekend door het invoegen van dode lichamen, uitwerpselen en lichaamsvloeistoffen in zijn foto’s, aldus Wikipedia. Wat Huis Marseille exact gaat tentoonstellen is nog de vraag, maar Serrano is interessant genoeg om hem in dit lijstje op te nemen.

10: Earth Matters

Waar: Textielmuseum, Tilburg

Wat: Een verzameling milieubewuste textielen en ontwerpen, bedoeld om de aarde te sparen in de toekomst.

16: Dominic Hawgood

Waar: Foam, Amsterdam

Wat: Hawgood laat ons gissen of zijn foto’s nou echt of nep zijn, en dat maakt het spannend.

22: De Parade

Waar: Museumpark, Rotterdam

Wat: Een theaterfestival in de openlucht, aangevuld met fijne drankjes en een tentoonstelling.

30: Julidans

Waar: Verschillende plekken in Amsterdam

Wat: Een tien dagen durend festival met het beste uit de Nederlandse (en internationale) danswereld.

Uit Dominic Hawgoods serie ‘Under the Influence’. Vanaf 16 juni is een selectie van zijn werk te zien in Foam in Amsterdam. Via

JULI

Roffa Mon Amour (exacte datum nog onbekend)

Waar: Lantarenvenster, Rotterdam

Wat: Een vijf dagen durend openluchtbioscoop-festival.

8: Uit De Mode

Waar: Centraal Museum, Utrecht

Wat: 150 hoogtepunten uit de mode van 1400 tot nu.

14: Over het IJ Festival

Waar: NDSM-terrein, Amsterdam

Wat: Een negen dagen durend festival met het beste uit de Nederlandse (muziek)theaterwereld.

AUGUSTUS

2: Pluk de Nacht

Waar: Stenen Hoofd, Amsterdam

Wat: Een tien dagen durend openluchtbioscoop-festival, in onze hoofdstad.

18: World Cinema Festival

Waar: Rialto, Amsterdam

Wat: Een negen dagen durend filmprogramma met films uit Latijns-Amerika, Azië en Afrika.

SEPTEMBER

OFFF By Night (exacte datum nog onbekend)

Waar: Parkloods, Antwerpen

Wat: Een van de grootste designfestivals van Europa, samengebald in een loods in het plezante Antwerpen.

10: Pride Photo Award

Waar: Oude Kerk, Amsterdam

Wat: De Pride Photo Award is een jaarlijkse internationale fotowedstrijd voor foto’s over LGBTQ-kwesties en genderdiversiteit, en de Oude Kerk zal de winnaars tentoonstellen.

16: Bruce Davidson

Waar: Nederlands Fotomuseum, Rotterdam

Wat: Een meer dan 200 foto’s tellend overzicht van de belangrijke politiek-activistische fotograaf.

22: Unseen Photo Festival

Waar: Verschillende plekken in Amsterdam

Wat: Het grootste fotofestival van Nederland. Met Unseen moet je niet spotten.

22: TodaysArt

Waar: verschillende plekken in Den Haag

Wat: Een intensief, vier dagen durend programma met het nieuwste op het gebied van interdisciplinaire kunst, performances, installatiekunst en experimentele muziek. Dikke aanrader als je er even echt voor wilt gaan.

Performancekunst op TodaysArt 2016. Foto door Nina Albeda Jelgersma, via

OKTOBER

Read My World (exacte datum nog onbekend)

Waar: Tolhuistuin, Amsterdam

Wat: Een drie dagen durend festival op de kruising van literatuur en journalistiek.

13: Camera Japan Festival

Waar: Kriterion, Amsterdam

Wat: Een twee dagen durend programma gericht op, je raadt het al, de Japanse cinema.

14: Cinekid

Waar: Verschillende plekken in Amsterdam

Wat: Een schattig filmfestival voor kinderen. Maar dat betekent niet dat wij volwassenen er niks meer kunnen leren.

17: KLIK! Amsterdam Animation Film Festival

Waar: Verschillende plekken in Amsterdam

Wat: Het grootste animatiefilmfestival van Nederland. Kan je niet missen.

18: Amsterdam Dance Event

Waar: Verschillende plekken in Amsterdam

Wat: Ja niet voor de dance natuurlijk, maar voor de kunst! Zoals je misschien nog niet weet regelt ADE jaarlijks namelijk de beste kunstenaars om te exposeren. Dus als je dit jaar gaat, geef ze wat aandacht.

21: Dutch Design Week

Waar: Verschillende plekken in Eindhoven

Wat: Moet ik dit nog uitleggen? Het grootste designfestival van Nederland, met zó intens veel goede dingen dat je totaal uitgeput thuis gaat komen.

Een strandbeest van Theo Jansen loopt over een zandvloer van Iris van Herpen tijdens Dutch Design Week 2016, via

NOVEMBER

Museumnacht Den Haag (exacte datum nog onbekend)

Waar: Verschillende plekken in Den Haag

Wat: Soms wordt ‘ie vergeten, in de schaduw van zijn grotere broer, maar de Museumnacht in Den Haag heeft ook flink wat te bieden. Praktisch alle musea doen mee en veel van hen organiseren elk jaar een speciale programmering.

1: Waterlicht, Daan Roosegaarde

Waar: Middelburg

Wat: Waterlicht is een soort wolk van blauw licht die net boven je hoofd zweeft, op de hoogte die de zeespiegel kan bereiken als we geen actie ondernemen tegen de opwarming van de aarde. Middelburg viert in 2017 dat ze 800 jaar bestaan en Roosegaarde’s kunstwerk is een van de grotere evenementen in die viering.

2: Affordable Art Fair

Waar: De Kromhouthal, Amsterdam

Wat: Een verzameling van volgens de organisatie ‘betaalbare’ kunst, waardoor ook wij sterfelijke zielen eens wat moois mee naar huis zouden kunnen nemen. Grijp dus je kans.

4: Museumnacht Amsterdam

Waar: OVERAL in Amsterdam

Wat: Hier ontkom je niet aan. Met Museumnacht wordt de hele stad omgedoopt tot jungle voor cultuurliefhebbers en ook jij zult eraan geloven.

11: GLOW

Waar: Verschillende plekken in Eindhoven

Wat: Een festival over licht en architectuur, waarbij elk jaar zo’n 40 lichtinstallaties de stad zullen ophelderen.

15: International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA)

Waar: Verschillende plekken in Amsterdam

Wat: Deze is wellicht ook wat overbodig. Maar het moet toch. IDFA is het grootste documentairefestival van Nederland en ook hier zul je het niet redden om alle toffe content te aanschouwen, want dat is simpelweg te veel voor één mens, dan ontploft zijn brein.

23: Amsterdam Art Weekend

Waar: Verschillende plekken in Amsterdam

Wat: Een vier dagen durend festival over hedendaagse kunst in de hoofdstad, waaraan tientallen galleriën, musea en kunstenaars hun steentje bijdragen.

Tijdens GLOW van afgelopen jaar bouwde lichtkunstenaar Ivo Schoofs een kunstmatige bliksemschieter. Beeld door Claus Langer, via

DECEMBER

This Art Fair

Waar: Beurs van Berlage, Amsterdam

Wat: Een beurs waar de wat onbekendere kunstenaars hun werk kunnen vertonen en verkopen.

Amsterdam Light Festival (exacte datum nog onbekend)

Waar: overal in Amsterdam

Wat: Een nogal in het oog springende verzameling lichtkunst in onze hoofdstad.

10: Nederlands IJsbeelden Festival

Waar: Arena Boulevard, Amsterdam

Wat: Oké, dit hoort hier eigenlijk niet thuis, want sommigen onder ons zouden het niet als ‘kunst’ beschouwen, maar slechts vermaak, maar ik doe het lekker toch. Het IJsbeeldenfestival is namelijk een prima gelegenheid om het jaar low-culture af te sluiten, met een glühweintje in de hand. Niks leuk doen met moeilijke kunst, even genieten nu.

16: Jerusalem Stone, Ad van Denderen

Waar: Huis Marseille, Amsterdam

Wat: Van Denderen, een bekende Nederlandse fotograaf / fotojournalist zit al sinds 1960 in Jerusalem. In Huis Marseille kun je nu een overzicht van die jaren werk verwachten.