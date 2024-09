We zijn genomineerd voor acht Lovie Awards

We zijn dol op het winnen van prijzen, vooral als die prijzen de Lovie Awards zijn – het Europese zusje van de Webby’s, de Oscars van het internet, de Grammy voor digitale stukjestikkers en videodraaiers, de Televizier-Ring voor het wereldwijde web.

VICE is dit jaar genomineerd voor maar liefst acht (acht!) Lovie Awards. Maar voordat we die hoogglanzende beeldjes mee naar huis kunnen nemen en trots op onze schoorsteenmantel kunnen parkeren, hebben we jouw hulp nodig.

Strek je klikvingers, en volg de linkjes hieronder om op VICE te stemmen in de volgende categorieën:

Het enige dat je hoeft te doen om je lievelingssite een handje te helpen is naar deze website te gaan, in te loggen met je Facebook-, Twitter-, of een andere socialemedia-account naar keuze, en daarna op de links hierboven te klikken.

Vandaag is de laatste dag dat je kunt stemmen, dus maak wat tijd vrij in je drukke schema van kattenfilmpjes kijken en tweeten over Stranger Things om jouw stemformulier in de digitale stembus te gooien. We zijn je eeuwig dankbaar.